280 топ-чиновников, обвиняемых в делах о коррупции, предстали перед судом в 2025 году, - САП

В течение 2025 года в суд направлено 124 обвинительных акта в отношении 280 человек, среди которых высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры, руководители государственных предприятий и депутаты. Общая сумма установленных убытков государству превышает 21,5 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

"124 обвинительных акта направлены в суд в 2025 году. Это дела в отношении 280 человек и ущерба государству на сумму более 21,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кто среди обвиняемых?

Речь идет об уголовных производствах с участием:

высших должностных лиц государства,

судей,

прокуроров,

руководителей госпредприятий и

депутатов.

Все они предстали перед судом, который должен вынести приговор.

Больше о результатах работы НАБУ и САП - в отчете за II полугодие 2025 года.