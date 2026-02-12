РУС
Новости Дела о незаконном обогащении
736 22

280 топ-чиновников, обвиняемых в делах о коррупции, предстали перед судом в 2025 году, - САП

гроші

В течение 2025 года в суд направлено 124 обвинительных акта в отношении 280 человек, среди которых высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры, руководители государственных предприятий и депутаты. Общая сумма установленных убытков государству превышает 21,5 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

"124 обвинительных акта направлены в суд в 2025 году. Это дела в отношении 280 человек и ущерба государству на сумму более 21,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: Финмониторинг затягивает рассмотрение запросов НАБУ и блокирование коррупционных средств, - ЦПК

Кто среди обвиняемых?

Речь идет об уголовных производствах с участием:

  • высших должностных лиц государства,
  • судей,
  • прокуроров,
  • руководителей госпредприятий и
  • депутатов.

Все они предстали перед судом, который должен вынести приговор.

Читайте также: НАБУ и САП отчитались о деятельности за второе полугодие 2025 года. ВИДЕО

Больше о результатах работы НАБУ и САП - в отчете за II полугодие 2025 года.

САП (2405) подозрение (650)
+11
постали перед судом, внесли задаток, і пішли в ліс красти далі.
12.02.2026 16:38 Ответить
+10
Нуль!!!
12.02.2026 16:31 Ответить
+9
і скільки з них сидить ?
12.02.2026 16:30 Ответить
і скільки з них сидить ?
12.02.2026 16:30 Ответить
Нуль!!!
12.02.2026 16:31 Ответить
Курчат за вироками рахують!
12.02.2026 16:31 Ответить
Суди кажуть - толку шо ми його посадим на 10 р - ми йому ліпим заставу в 30 млн з 300 млн зашкерених і всі залишаються при своїх
12.02.2026 16:36 Ответить
Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 21,5 млрд грн. і помножити на 10 як мінімум.
12.02.2026 16:36 Ответить
Але поаернень НУЛЬ!! Причому сам керівник НАБУ сказав, що повернення вкрадено не є ціллю НАБУ. отака ху...я малята.
12.02.2026 16:44 Ответить
Постали перед портновськими суддівськими, та так і стоять…..
Чекають на прибуття Захисників України, щоб бути покараними…
Ну, не стріляти ж їх!! Достатньо і 3 метрів вірьовки! Дієво, наочно, і без рецедивів та вихилясів, отих портонських суддівських задвокатськими, що тягнуться РОКАМИ!!
12.02.2026 16:38 Ответить
Гадаю, тре не чекати, а починати самим на місцях. Бо буде запізно.
12.02.2026 18:54 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOjEWFQxJ8-8&ved=2ahUKEwj6-7CyttSSAxWhcfEDHZa4DgYQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2kKVjbITtEf8anNN8m_Civ

«Весна прийде - саджати будемо. Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть, тому що частина громадян каже: «Де посадки?». І ...
www.youtube.com › watch



14 трав. 2020 р. · З таким лозунгом Володимир Зеленський йшов у Президенти України. Власне до завершення весни залишилося 17 днів, а обіцяними посадками і не ...
12.02.2026 19:00 Ответить
буратінка собі цінника на лоба причепив ще з тих часів, коли цемаха відпустив та "вагнерівців" злив лукашеску. 111-та ст. ККУ за ним давно вже сумує.
12.02.2026 19:13 Ответить
постали перед судом, внесли задаток, і пішли в ліс красти далі.
12.02.2026 16:38 Ответить
Хотілось би прочитати про винесені вироки і компенсовані державі збитки, але ж...
12.02.2026 16:52 Ответить
Список посади і де сидять ці посадовці можна побачити - чи вистачить вмитись цією ЗЕленою блювотиною???
12.02.2026 16:54 Ответить
Ну і скільки з цих 280 г*ндонів нині "насолоджуються" клаустрофобією?
12.02.2026 17:30 Ответить
За перше півріччя 2024 року у НАБУ розпочали 323 нові розслідування, у яких є 166 підозрюваних, 64 справи скеровані до суду, винесено 27 обвинувальних вироків та покарано 36 корупціонерів.
https://********.novyny.live/u-nabu-rozpovili-skilki-koruptsioneriv-bulo-pokarano-u-2024-rotsi-191811.html

Упродовж 2025 року до суду скеровано 124 обвинувальні акти стосовно 280 осіб, серед яких високопосадовці, судді, прокурори, керівники державних підприємств і депутати. Джерело: https://censor.net/ua/n3600267
то буде десь винесено 12 обвинувальних вироків
Загальна сума повернених державі коштів 0 грн. 0 коп.
на них ми можемо закупити 0 FPV дронів та 0 ударних дронів

Джерело: https://censor.net/ua/n3600267
12.02.2026 18:04 Ответить
Крадуть тому що створені умови, ніяке НАБУ і САП не впораються поки не усунуть можливість красти.
І звичайно старт покарання з 10 років.
12.02.2026 18:32 Ответить
280 ТОПпосадовців постали перед судом... А скільки не постали? Левова частка!
Питання: хто Державою керує?
12.02.2026 18:52 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unian.ua/politics/vesna-priyde-sadzhati-budemo-zelenskiy-vistupiv-za-perezavantazhennya-pravoohoronnih-organiv-novini-ukrajina-10968914.html&ved=2ahUKEwj6-7CyttSSAxWhcfEDHZa4DgYQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw0-bYDe6QsgbJ0qmmQtVAn8

Весна прийде - саджати будемо: Зеленський виступив за ...

www.unian.ua › Політика



22 квіт. 2020 р. · «Весна прийде - саджати будемо. Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть, тому що частина громадян каже: «Де посадки?». І ... буданов з наумовим та КабМіндічами і єрмаком, глибоко зтурбовані, такою рішучою бездіяльністю «портновських сіддівських»!!!!
А всього то і треба було, лише 3 метра вірьовки та ліхтарні стовпи з автокраном!!
12.02.2026 19:06 Ответить
Видимість боротьби з корупцією і не більше. Спрут пронизав усі державні органи. Навчіться в румунської Лаури як потрібно працювати.
.
12.02.2026 19:18 Ответить
-Подсудимый! Ваше последнее слово.
- Двадцать тысяч.
- Вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет и суда нет!
12.02.2026 19:59 Ответить
Полягали,постали. Скільки реальних вироків? Хто сів? Глущенко,Міндіч,Бак(л) анов? Чи може,Тупицький,Фірташ,Бахматюк? Чи Мілованов? Чи Вовк? Безіменний лікар районної лікарні- повірю. Бо мало вкрав,ділитись нічим!
12.02.2026 21:06 Ответить
 
 