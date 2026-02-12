280 топ-чиновников, обвиняемых в делах о коррупции, предстали перед судом в 2025 году, - САП
В течение 2025 года в суд направлено 124 обвинительных акта в отношении 280 человек, среди которых высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры, руководители государственных предприятий и депутаты. Общая сумма установленных убытков государству превышает 21,5 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.
"124 обвинительных акта направлены в суд в 2025 году. Это дела в отношении 280 человек и ущерба государству на сумму более 21,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
Кто среди обвиняемых?
Речь идет об уголовных производствах с участием:
- высших должностных лиц государства,
- судей,
- прокуроров,
- руководителей госпредприятий и
- депутатов.
Все они предстали перед судом, который должен вынести приговор.
Больше о результатах работы НАБУ и САП - в отчете за II полугодие 2025 года.
Виктор #615701
12.02.2026 16:38
Nika Vesela
12.02.2026 16:31
громов віталій
12.02.2026 16:30
Чекають на прибуття Захисників України, щоб бути покараними…
Ну, не стріляти ж їх!! Достатньо і 3 метрів вірьовки! Дієво, наочно, і без рецедивів та вихилясів, отих портонських суддівських задвокатськими, що тягнуться РОКАМИ!!
Упродовж 2025 року до суду скеровано 124 обвинувальні акти стосовно 280 осіб, серед яких високопосадовці, судді, прокурори, керівники державних підприємств і депутати. Джерело: https://censor.net/ua/n3600267
то буде десь винесено 12 обвинувальних вироків
Загальна сума повернених державі коштів 0 грн. 0 коп.
на них ми можемо закупити 0 FPV дронів та 0 ударних дронів
І звичайно старт покарання з 10 років.
Питання: хто Державою керує?
А всього то і треба було, лише 3 метра вірьовки та ліхтарні стовпи з автокраном!!
.
- Двадцать тысяч.
- Вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет и суда нет!