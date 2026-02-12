280 топпосадовців, обвинувачених у справах про корупцію, постали перед судом у 2025 році, - САП

Упродовж 2025 року до суду скеровано 124 обвинувальні акти стосовно 280 осіб, серед яких високопосадовці, судді, прокурори, керівники державних підприємств і депутати. Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 21,5 млрд грн.

Хто серед обвинувачених?

Йдеться про кримінальні провадження за участю:

  • вищих посадових осіб держави,
  • суддів,
  • прокурорів,
  • керівників держпідприємств і
  • депутатів.

Усі вони постали перед судом, який має ухвалити вирок.

Топ коментарі
+11
постали перед судом, внесли задаток, і пішли в ліс красти далі.
12.02.2026 16:38 Відповісти
+10
Нуль!!!
12.02.2026 16:31 Відповісти
+9
і скільки з них сидить ?
12.02.2026 16:30 Відповісти
Коментувати
і скільки з них сидить ?
12.02.2026 16:30 Відповісти
Нуль!!!
12.02.2026 16:31 Відповісти
Курчат за вироками рахують!
12.02.2026 16:31 Відповісти
Суди кажуть - толку шо ми його посадим на 10 р - ми йому ліпим заставу в 30 млн з 300 млн зашкерених і всі залишаються при своїх
12.02.2026 16:36 Відповісти
Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 21,5 млрд грн. і помножити на 10 як мінімум.
12.02.2026 16:36 Відповісти
Але поаернень НУЛЬ!! Причому сам керівник НАБУ сказав, що повернення вкрадено не є ціллю НАБУ. отака ху...я малята.
12.02.2026 16:44 Відповісти
Постали перед портновськими суддівськими, та так і стоять…..
Чекають на прибуття Захисників України, щоб бути покараними…
Ну, не стріляти ж їх!! Достатньо і 3 метрів вірьовки! Дієво, наочно, і без рецедивів та вихилясів, отих портонських суддівських задвокатськими, що тягнуться РОКАМИ!!
12.02.2026 16:38 Відповісти
Гадаю, тре не чекати, а починати самим на місцях. Бо буде запізно.
12.02.2026 18:54 Відповісти
«Весна прийде - саджати будемо. Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть, тому що частина громадян каже: «Де посадки?». І ...
www.youtube.com › watch



14 трав. 2020 р. · З таким лозунгом Володимир Зеленський йшов у Президенти України. Власне до завершення весни залишилося 17 днів, а обіцяними посадками і не ...
12.02.2026 19:00 Відповісти
буратінка собі цінника на лоба причепив ще з тих часів, коли цемаха відпустив та "вагнерівців" злив лукашеску. 111-та ст. ККУ за ним давно вже сумує.
12.02.2026 19:13 Відповісти
постали перед судом, внесли задаток, і пішли в ліс красти далі.
12.02.2026 16:38 Відповісти
Хотілось би прочитати про винесені вироки і компенсовані державі збитки, але ж...
12.02.2026 16:52 Відповісти
Список посади і де сидять ці посадовці можна побачити - чи вистачить вмитись цією ЗЕленою блювотиною???
12.02.2026 16:54 Відповісти
Ну і скільки з цих 280 г*ндонів нині "насолоджуються" клаустрофобією?
12.02.2026 17:30 Відповісти
За перше півріччя 2024 року у НАБУ розпочали 323 нові розслідування, у яких є 166 підозрюваних, 64 справи скеровані до суду, винесено 27 обвинувальних вироків та покарано 36 корупціонерів.
Упродовж 2025 року до суду скеровано 124 обвинувальні акти стосовно 280 осіб, серед яких високопосадовці, судді, прокурори, керівники державних підприємств і депутати.
то буде десь винесено 12 обвинувальних вироків
Загальна сума повернених державі коштів 0 грн. 0 коп.
на них ми можемо закупити 0 FPV дронів та 0 ударних дронів

12.02.2026 18:04 Відповісти
Крадуть тому що створені умови, ніяке НАБУ і САП не впораються поки не усунуть можливість красти.
І звичайно старт покарання з 10 років.
12.02.2026 18:32 Відповісти
280 ТОПпосадовців постали перед судом... А скільки не постали? Левова частка!
Питання: хто Державою керує?
12.02.2026 18:52 Відповісти
Весна прийде - саджати будемо: Зеленський виступив за ...

www.unian.ua › Політика



22 квіт. 2020 р. · «Весна прийде - саджати будемо. Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть, тому що частина громадян каже: «Де посадки?». І ... буданов з наумовим та КабМіндічами і єрмаком, глибоко зтурбовані, такою рішучою бездіяльністю «портновських сіддівських»!!!!
А всього то і треба було, лише 3 метра вірьовки та ліхтарні стовпи з автокраном!!
12.02.2026 19:06 Відповісти
Видимість боротьби з корупцією і не більше. Спрут пронизав усі державні органи. Навчіться в румунської Лаури як потрібно працювати.
.
12.02.2026 19:18 Відповісти
-Подсудимый! Ваше последнее слово.
- Двадцать тысяч.
- Вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет и суда нет!
12.02.2026 19:59 Відповісти
Полягали,постали. Скільки реальних вироків? Хто сів? Глущенко,Міндіч,Бак(л) анов? Чи може,Тупицький,Фірташ,Бахматюк? Чи Мілованов? Чи Вовк? Безіменний лікар районної лікарні- повірю. Бо мало вкрав,ділитись нічим!
12.02.2026 21:06 Відповісти
 
 