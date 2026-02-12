280 топпосадовців, обвинувачених у справах про корупцію, постали перед судом у 2025 році, - САП

Упродовж 2025 року до суду скеровано 124 обвинувальні акти стосовно 280 осіб, серед яких високопосадовці, судді, прокурори, керівники державних підприємств і депутати. Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 21,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"124 обвинувальні акти скеровано до суду у 2025 році. Це справи стосовно 280 осіб і збитків державі на понад 21,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК

Хто серед обвинувачених?

Йдеться про кримінальні провадження за участю:

вищих посадових осіб держави,

суддів,

прокурорів,

керівників держпідприємств і

депутатів.

Усі вони постали перед судом, який має ухвалити вирок.

Також читайте: НАБУ та САП відзвітували про діяльність за друге півріччя 2025 року. ВIДЕО

Більше про результати роботи НАБУ і САП – у звіті за ІІ півріччя 2025 року.