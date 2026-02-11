Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК
Служба фінансового моніторингу (Фінмон) ігнорує або дуже довго розглядає запити НАБУ, не виконує свої прямі обов’язки і неохоче перевіряє походження коштів, які вносять за фігурантів корупційних справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.
Але, як зазначається, під час зустрічі з журналістами директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що Фінмон заблокував велику суму коштів, яка передбачалась як застава за одного з підозрюваних у справі "Мідас".
"Як відомо, зараз під вартою перебуває ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. Він може вийти на волю, якщо за нього внесуть заставу у 126 млн грн. Решта фігурантів вийшли під застави, які Фінмон не блокував.
Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що Фінмон міг би робити значно більше і співпраця з НАБУ/САП могла б бути активнішою", - йдеться у повідомленні.
ЦПК нагадує, що Фінмон очолює Філіп Пронін, який цього тижня не прийшов на засідання Тимчасової слідчої комісії Ради.
"Не прийшов, бо перебуває у відрядженні в Мексиці. А раніше, за даними ТСК, Пронін був з відрядженням у Танзанії та інших країнах світу. Загалом в 2025 році очільник Фінмону провів у закордонних відрядженнях 43 дні.
Зокрема, свій день народження, за даними членів ТСК, зустрів у Швейцарії і для цього трохи збільшив термін відрядження", - наголошують у ЦПК.
Владімір зе!поц.
Філіп, *** фінмон.
Пилип є таке українське ім'я!
А всього і треба, щоб її привести до робочого стану, це лишень 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи навпроти будівлі до росмістили цю установу!!
Голова держфінмоніторингу Філіп Пронін ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷т̷ь̷с̷я̷ перебуває у відрядженні у Мексиці. Перед цим ̷ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷в̷с̷я̷ перебував у відрядженні у Танзанії. Вивчає тамтешні підозрілі фінансові операції, ага.
Нагадаю, Філіп Пронін - це той самий голова держфінмоніторингу, на якому висить розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях. І який чудесним способом «побачив» виведення «мільярдів, мільярдів, мільярдів» через «фонди, фонди, фонди Порошенка». І підмахнув фількину (від слова Філіп) «підставу» для ПРЕВЕНТИВНИХ санкцій.
А от на питання ТСК, де взяли десятки мільйонів фірми-ніщєбродки, аби заплатити заставу за фігурантів Міндічгейту, Пронін увімкнув «дурачка якогось» і запевнив, що ніц не бачив. Жодного руху коштів, жодної підозрілої дії.
До речі, коли читала недавній допис ганьбища Мосейчук, де вона цитує авторитетне для себе джерело - героя ₚосії Деркача - подумала, що десь я таке недавно читала…
Точно! Частина допису Мосейчук - один в один фількина «підстава» для санкцій проти Порошенка.
Той самий треш, брехня і перекручування авторства державних зрадників і ворогів України - Портнова і Деркача.
Пане Пронін, скільки б ви не «аналізували фінансові операції в Мексиці» - ми нічого не забули. І нас дууууже багато - не слухайте всраті рейтинги, вони вам брешуть.
ДБР, СБУ, НАБУ, НАЗК?..
Та вони у власних кабінетах тримають зрадників та корупціонерів, а у випадку витоку через журналістські розслідування старанно покривають їхні злочини. Довіри цим структурам - нуль.