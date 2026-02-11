Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК

Служба фінансового моніторингу (Фінмон) ігнорує або дуже довго розглядає запити НАБУ, не виконує свої прямі обов’язки і неохоче перевіряє походження коштів, які вносять за фігурантів корупційних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Але, як зазначається, під час зустрічі з журналістами директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що Фінмон заблокував велику суму коштів, яка передбачалась як застава за одного з підозрюваних у справі "Мідас".

"Як відомо, зараз під вартою перебуває ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. Він може вийти на волю, якщо за нього внесуть заставу у 126 млн грн. Решта фігурантів вийшли під застави, які Фінмон не блокував.

Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що Фінмон міг би робити значно більше і співпраця з НАБУ/САП могла б бути активнішою", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО

ЦПК нагадує, що Фінмон очолює Філіп Пронін, який цього тижня не прийшов на засідання Тимчасової слідчої комісії Ради.

"Не прийшов, бо перебуває у відрядженні в Мексиці. А раніше, за даними ТСК, Пронін був з відрядженням у Танзанії та інших країнах світу. Загалом в 2025 році очільник Фінмону провів у закордонних відрядженнях 43 дні.

Зокрема, свій день народження, за даними членів ТСК, зустрів у Швейцарії і для цього трохи збільшив термін відрядження", - наголошують у ЦПК.

Також читайте: Зі 109 надісланих запитів НАБУ отримало від Фінмоніторингу лише 50 відповідей, - "слуга народу" Радіна