1 232 19

Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК

Філіп Пронін

Служба фінансового моніторингу (Фінмон) ігнорує або дуже довго розглядає запити НАБУ, не виконує свої прямі обов’язки і неохоче перевіряє походження коштів, які вносять за фігурантів корупційних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.

Але, як зазначається, під час зустрічі з журналістами директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що Фінмон заблокував велику суму коштів, яка передбачалась як застава за одного з підозрюваних у справі "Мідас".

"Як відомо, зараз під вартою перебуває ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. Він може вийти на волю, якщо за нього внесуть заставу у 126 млн грн. Решта фігурантів вийшли під застави, які Фінмон не блокував.

Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що Фінмон міг би робити значно більше і співпраця з НАБУ/САП могла б бути активнішою", - йдеться у повідомленні.

ЦПК нагадує, що Фінмон очолює Філіп Пронін, який цього тижня не прийшов на засідання Тимчасової слідчої комісії Ради.

"Не прийшов, бо перебуває у відрядженні в Мексиці. А раніше, за даними ТСК, Пронін був з відрядженням у Танзанії та інших країнах світу. Загалом в 2025 році очільник Фінмону провів у закордонних відрядженнях 43 дні.

Зокрема, свій день народження, за даними членів ТСК, зустрів у Швейцарії і для цього трохи збільшив термін відрядження", - наголошують у ЦПК.

НАБУ (5725) САП (2608) Держфінмоніторинг (35) ЦПК Центр протидії корупції (337) Пронін Філіп (33)
Топ коментарі
+8
📣 Вчора, під впливом свідчень Ваганяна - хоча ми все це знали, але все рівно щоразу в шоці - могли пропустити важливий момент.
Голова держфінмоніторингу Філіп Пронін ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷т̷ь̷с̷я̷ перебуває у відрядженні у Мексиці. Перед цим ̷ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷в̷с̷я̷ перебував у відрядженні у Танзанії. Вивчає тамтешні підозрілі фінансові операції, ага.
Нагадаю, Філіп Пронін - це той самий голова держфінмоніторингу, на якому висить розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях. І який чудесним способом «побачив» виведення «мільярдів, мільярдів, мільярдів» через «фонди, фонди, фонди Порошенка». І підмахнув фількину (від слова Філіп) «підставу» для ПРЕВЕНТИВНИХ санкцій.
А от на питання ТСК, де взяли десятки мільйонів фірми-ніщєбродки, аби заплатити заставу за фігурантів Міндічгейту, Пронін увімкнув «дурачка якогось» і запевнив, що ніц не бачив. Жодного руху коштів, жодної підозрілої дії.
До речі, коли читала недавній допис ганьбища Мосейчук, де вона цитує авторитетне для себе джерело - героя ₚосії Деркача - подумала, що десь я таке недавно читала…
Точно! Частина допису Мосейчук - один в один фількина «підстава» для санкцій проти Порошенка.
Той самий треш, брехня і перекручування авторства державних зрадників і ворогів України - Портнова і Деркача.
Пане Пронін, скільки б ви не «аналізували фінансові операції в Мексиці» - ми нічого не забули. І нас дууууже багато - не слухайте всраті рейтинги, вони вам брешуть.
11.02.2026 11:36 Відповісти
+6
11.02.2026 10:56 Відповісти
+5
Фінмоніторингу засіла русня з паспортами раши ,СБУ знає це ,і нічого не робить !!! Фінмоніторинг вороги для України !!!...
11.02.2026 10:52 Відповісти
А всих фігурантів на плівках по міндічу так ми і не побачим??
11.02.2026 10:51 Відповісти
Фінмоніторингу засіла русня з паспортами раши ,СБУ знає це ,і нічого не робить !!! Фінмоніторинг вороги для України !!!...
11.02.2026 10:52 Відповісти
В СБУ сидить така сама русня. І корупціонери, що під час війни - гірше кацапів! Досі сидять!
11.02.2026 13:49 Відповісти
на мене звуть ліза ,тільки кацапи ...
11.02.2026 13:56 Відповісти
я народилася в Україні і прожила в Україні 65 років ,так шо " я доросла ,скоро 70 ...девочка " а ти не сікайся до мене ,бо мені це не цікаво , не втомлюй повторенням ,на куди тобі йти ...
11.02.2026 14:15 Відповісти
От кончене падло, малорос філіп.
Владімір зе!поц.
Філіп, *** фінмон.
Пилип є таке українське ім'я!
11.02.2026 10:53 Відповісти
11.02.2026 10:56 Відповісти
Пронін зформував у ФІНМОНІТОРИНГУ, організовану злочинну структуру, яка наносить національній безпеці Україні шкоду, і яку покривають зеленський-єрмак-татаров-стефанчуки!!!
А всього і треба, щоб її привести до робочого стану, це лишень 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи навпроти будівлі до росмістили цю установу!!
11.02.2026 12:07 Відповісти
11.02.2026 11:36 Відповісти
Проніна давно пора посадити за корупцію та саботаж, а воно все керує! Втім,у Зеленського всі "креативні" менеджери такі- одною ногою в СІЗО! Пора вже допомогти їм і другу ніжку переставити...
11.02.2026 12:00 Відповісти
Такі самі "проніни" ніколи не посадять іншого Проніна. Хто це зробить?
ДБР, СБУ, НАБУ, НАЗК?..
Та вони у власних кабінетах тримають зрадників та корупціонерів, а у випадку витоку через журналістські розслідування старанно покривають їхні злочини. Довіри цим структурам - нуль.
11.02.2026 13:53 Відповісти
пронин будет давать показания только после ареста зеленского и ермака
11.02.2026 12:00 Відповісти
Вішати проніна з його заступниками, як це дієво робили в Сирії!!
11.02.2026 12:09 Відповісти
мабуть його відрядження це готель все включено зелена мерзота
11.02.2026 12:31 Відповісти
краще запитайте що він робив у Танзанії та чим він там захворів
11.02.2026 13:25 Відповісти
Чим захворів? Точно не совістю...
11.02.2026 13:54 Відповісти
 
 