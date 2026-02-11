РУС
Финмониторинг затягивает рассмотрение запросов НАБУ и блокирование коррупционных средств, - ЦПК

Филипп Пронин

Служба финансового мониторинга (Финмон) игнорирует или очень долго рассматривает запросы НАБУ, не выполняет свои прямые обязанности и неохотно проверяет происхождение средств, которые вносят за фигурантов коррупционных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

Но, как отмечается, во время встречи с журналистами директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что Финмон заблокировал крупную сумму средств, которая предусматривалась в качестве залога за одного из подозреваемых по делу "Мидас".

"Как известно, сейчас под стражей находится экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Он может выйти на свободу, если за него внесут залог в 126 млн грн. Остальные фигуранты вышли под залог, который Финмон не блокировал.

В то же время глава САП Александр Клименко добавил, что Финмон мог бы делать гораздо больше, и сотрудничество с НАБУ/САП могло бы быть более активным", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Миндичгейт": Под Радой протестовали с требованием уволить главу Госфинмониторинга Пронина. ВИДЕО

ЦПК напоминает, что Финмон возглавляет Филипп Пронин, который на этой неделе не пришел на заседание Временной следственной комиссии Рады.

"Не пришел, потому что находится в командировке в Мексике. А ранее, по данным ВСК, Пронин был в командировке в Танзании и других странах мира. В целом в 2025 году глава Финмона провел в зарубежных командировках 43 дня.

В частности, свой день рождения, по данным членов ВСК, встретил в Швейцарии и для этого немного увеличил срок командировки", - отмечают в ЦПК.

Читайте также: Из 109 отправленных запросов НАБУ получило от Финмониторинга только 50 ответов, - "слуга народа" Радина

📣 Вчора, під впливом свідчень Ваганяна - хоча ми все це знали, але все рівно щоразу в шоці - могли пропустити важливий момент.
Голова держфінмоніторингу Філіп Пронін ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷т̷ь̷с̷я̷ перебуває у відрядженні у Мексиці. Перед цим ̷ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷в̷с̷я̷ перебував у відрядженні у Танзанії. Вивчає тамтешні підозрілі фінансові операції, ага.
Нагадаю, Філіп Пронін - це той самий голова держфінмоніторингу, на якому висить розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях. І який чудесним способом «побачив» виведення «мільярдів, мільярдів, мільярдів» через «фонди, фонди, фонди Порошенка». І підмахнув фількину (від слова Філіп) «підставу» для ПРЕВЕНТИВНИХ санкцій.
А от на питання ТСК, де взяли десятки мільйонів фірми-ніщєбродки, аби заплатити заставу за фігурантів Міндічгейту, Пронін увімкнув «дурачка якогось» і запевнив, що ніц не бачив. Жодного руху коштів, жодної підозрілої дії.
До речі, коли читала недавній допис ганьбища Мосейчук, де вона цитує авторитетне для себе джерело - героя ₚосії Деркача - подумала, що десь я таке недавно читала…
Точно! Частина допису Мосейчук - один в один фількина «підстава» для санкцій проти Порошенка.
Той самий треш, брехня і перекручування авторства державних зрадників і ворогів України - Портнова і Деркача.
Пане Пронін, скільки б ви не «аналізували фінансові операції в Мексиці» - ми нічого не забули. І нас дууууже багато - не слухайте всраті рейтинги, вони вам брешуть.
11.02.2026 11:36 Ответить
11.02.2026 10:56 Ответить
Фінмоніторингу засіла русня з паспортами раши ,СБУ знає це ,і нічого не робить !!! Фінмоніторинг вороги для України !!!...
11.02.2026 10:52 Ответить
А всих фігурантів на плівках по міндічу так ми і не побачим??
11.02.2026 10:51 Ответить
Фінмоніторингу засіла русня з паспортами раши ,СБУ знає це ,і нічого не робить !!! Фінмоніторинг вороги для України !!!...
11.02.2026 10:52 Ответить
В СБУ сидить така сама русня. І корупціонери, що під час війни - гірше кацапів! Досі сидять!
11.02.2026 13:49 Ответить
на мене звуть ліза ,тільки кацапи ...
11.02.2026 13:56 Ответить
я народилася в Україні і прожила в Україні 65 років ,так шо " я доросла ,скоро 70 ...девочка " а ти не сікайся до мене ,бо мені це не цікаво , не втомлюй повторенням ,на куди тобі йти ...
11.02.2026 14:15 Ответить
От кончене падло, малорос філіп.
Владімір зе!поц.
Філіп, *** фінмон.
Пилип є таке українське ім'я!
11.02.2026 10:53 Ответить
11.02.2026 10:56 Ответить
Пронін зформував у ФІНМОНІТОРИНГУ, організовану злочинну структуру, яка наносить національній безпеці Україні шкоду, і яку покривають зеленський-єрмак-татаров-стефанчуки!!!
А всього і треба, щоб її привести до робочого стану, це лишень 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи навпроти будівлі до росмістили цю установу!!
11.02.2026 12:07 Ответить
📣 Вчора, під впливом свідчень Ваганяна - хоча ми все це знали, але все рівно щоразу в шоці - могли пропустити важливий момент.
Голова держфінмоніторингу Філіп Пронін ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷т̷ь̷с̷я̷ перебуває у відрядженні у Мексиці. Перед цим ̷ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷в̷с̷я̷ перебував у відрядженні у Танзанії. Вивчає тамтешні підозрілі фінансові операції, ага.
Нагадаю, Філіп Пронін - це той самий голова держфінмоніторингу, на якому висить розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях. І який чудесним способом «побачив» виведення «мільярдів, мільярдів, мільярдів» через «фонди, фонди, фонди Порошенка». І підмахнув фількину (від слова Філіп) «підставу» для ПРЕВЕНТИВНИХ санкцій.
А от на питання ТСК, де взяли десятки мільйонів фірми-ніщєбродки, аби заплатити заставу за фігурантів Міндічгейту, Пронін увімкнув «дурачка якогось» і запевнив, що ніц не бачив. Жодного руху коштів, жодної підозрілої дії.
До речі, коли читала недавній допис ганьбища Мосейчук, де вона цитує авторитетне для себе джерело - героя ₚосії Деркача - подумала, що десь я таке недавно читала…
Точно! Частина допису Мосейчук - один в один фількина «підстава» для санкцій проти Порошенка.
Той самий треш, брехня і перекручування авторства державних зрадників і ворогів України - Портнова і Деркача.
Пане Пронін, скільки б ви не «аналізували фінансові операції в Мексиці» - ми нічого не забули. І нас дууууже багато - не слухайте всраті рейтинги, вони вам брешуть.
11.02.2026 11:36 Ответить
Проніна давно пора посадити за корупцію та саботаж, а воно все керує! Втім,у Зеленського всі "креативні" менеджери такі- одною ногою в СІЗО! Пора вже допомогти їм і другу ніжку переставити...
11.02.2026 12:00 Ответить
Такі самі "проніни" ніколи не посадять іншого Проніна. Хто це зробить?
ДБР, СБУ, НАБУ, НАЗК?..
Та вони у власних кабінетах тримають зрадників та корупціонерів, а у випадку витоку через журналістські розслідування старанно покривають їхні злочини. Довіри цим структурам - нуль.
11.02.2026 13:53 Ответить
пронин будет давать показания только после ареста зеленского и ермака
11.02.2026 12:00 Ответить
Вішати проніна з його заступниками, як це дієво робили в Сирії!!
11.02.2026 12:09 Ответить
мабуть його відрядження це готель все включено зелена мерзота
11.02.2026 12:31 Ответить
краще запитайте що він робив у Танзанії та чим він там захворів
11.02.2026 13:25 Ответить
Чим захворів? Точно не совістю...
