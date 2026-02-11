Финмониторинг затягивает рассмотрение запросов НАБУ и блокирование коррупционных средств, - ЦПК

Служба финансового мониторинга (Финмон) игнорирует или очень долго рассматривает запросы НАБУ, не выполняет свои прямые обязанности и неохотно проверяет происхождение средств, которые вносят за фигурантов коррупционных дел.

Но, как отмечается, во время встречи с журналистами директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что Финмон заблокировал крупную сумму средств, которая предусматривалась в качестве залога за одного из подозреваемых по делу "Мидас".

"Как известно, сейчас под стражей находится экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Он может выйти на свободу, если за него внесут залог в 126 млн грн. Остальные фигуранты вышли под залог, который Финмон не блокировал.

В то же время глава САП Александр Клименко добавил, что Финмон мог бы делать гораздо больше, и сотрудничество с НАБУ/САП могло бы быть более активным", - говорится в сообщении.

ЦПК напоминает, что Финмон возглавляет Филипп Пронин, который на этой неделе не пришел на заседание Временной следственной комиссии Рады.

"Не пришел, потому что находится в командировке в Мексике. А ранее, по данным ВСК, Пронин был в командировке в Танзании и других странах мира. В целом в 2025 году глава Финмона провел в зарубежных командировках 43 дня.

В частности, свой день рождения, по данным членов ВСК, встретил в Швейцарии и для этого немного увеличил срок командировки", - отмечают в ЦПК.

