Финмониторинг затягивает рассмотрение запросов НАБУ и блокирование коррупционных средств, - ЦПК
Служба финансового мониторинга (Финмон) игнорирует или очень долго рассматривает запросы НАБУ, не выполняет свои прямые обязанности и неохотно проверяет происхождение средств, которые вносят за фигурантов коррупционных дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.
Но, как отмечается, во время встречи с журналистами директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что Финмон заблокировал крупную сумму средств, которая предусматривалась в качестве залога за одного из подозреваемых по делу "Мидас".
"Как известно, сейчас под стражей находится экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Он может выйти на свободу, если за него внесут залог в 126 млн грн. Остальные фигуранты вышли под залог, который Финмон не блокировал.
В то же время глава САП Александр Клименко добавил, что Финмон мог бы делать гораздо больше, и сотрудничество с НАБУ/САП могло бы быть более активным", - говорится в сообщении.
ЦПК напоминает, что Финмон возглавляет Филипп Пронин, который на этой неделе не пришел на заседание Временной следственной комиссии Рады.
"Не пришел, потому что находится в командировке в Мексике. А ранее, по данным ВСК, Пронин был в командировке в Танзании и других странах мира. В целом в 2025 году глава Финмона провел в зарубежных командировках 43 дня.
В частности, свой день рождения, по данным членов ВСК, встретил в Швейцарии и для этого немного увеличил срок командировки", - отмечают в ЦПК.
Владімір зе!поц.
Філіп, *** фінмон.
Пилип є таке українське ім'я!
А всього і треба, щоб її привести до робочого стану, це лишень 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи навпроти будівлі до росмістили цю установу!!
Голова держфінмоніторингу Філіп Пронін ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷т̷ь̷с̷я̷ перебуває у відрядженні у Мексиці. Перед цим ̷ш̷а̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷в̷с̷я̷ перебував у відрядженні у Танзанії. Вивчає тамтешні підозрілі фінансові операції, ага.
Нагадаю, Філіп Пронін - це той самий голова держфінмоніторингу, на якому висить розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях. І який чудесним способом «побачив» виведення «мільярдів, мільярдів, мільярдів» через «фонди, фонди, фонди Порошенка». І підмахнув фількину (від слова Філіп) «підставу» для ПРЕВЕНТИВНИХ санкцій.
А от на питання ТСК, де взяли десятки мільйонів фірми-ніщєбродки, аби заплатити заставу за фігурантів Міндічгейту, Пронін увімкнув «дурачка якогось» і запевнив, що ніц не бачив. Жодного руху коштів, жодної підозрілої дії.
До речі, коли читала недавній допис ганьбища Мосейчук, де вона цитує авторитетне для себе джерело - героя ₚосії Деркача - подумала, що десь я таке недавно читала…
Точно! Частина допису Мосейчук - один в один фількина «підстава» для санкцій проти Порошенка.
Той самий треш, брехня і перекручування авторства державних зрадників і ворогів України - Портнова і Деркача.
Пане Пронін, скільки б ви не «аналізували фінансові операції в Мексиці» - ми нічого не забули. І нас дууууже багато - не слухайте всраті рейтинги, вони вам брешуть.
ДБР, СБУ, НАБУ, НАЗК?..
Та вони у власних кабінетах тримають зрадників та корупціонерів, а у випадку витоку через журналістські розслідування старанно покривають їхні злочини. Довіри цим структурам - нуль.