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Новости
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В полиции подтвердили, что военнослужащий "Бессмертный" и чиновник НБУ Поляруш исчерпали конфликт

конфлікт чиновника НБУ Поляруша з військовим

В Национальной полиции подтвердили, что конфликт между военнослужащим ВСУ Андреем Трацевским под псевдонимом "Бессмертный" и чиновником Национального банка Украины Павлом Полярушем исчерпан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ответ Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве на информационный запрос.

В полиции отметили, что приняли решение о вынесении постановления о закрытии уголовного производства по заявлению Павла Поляруша после того, как он обратился и попросил его закрыть.

Одновременно с Полярушем в Дарницкое управление полиции обратился Андрей Трацевский, который также попросил закрыть уголовное производство, начатое ранее по его заявлению.

Ранее о закрытии уголовных производств сообщил военнослужащий "Бессмертный".

"Мы по-мужски разобрались, пожали руки, нашли точки соприкосновения для помощи армии, конфликт исчерпан! Просьба не спекулировать на эту тему", - написал военнослужащий 14 октября в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве произошел конфликт между топ-чиновником НБУ Полярушем и белорусским добровольцем Трацевским. ВИДЕО

Напомним, вечером 26 сентября между Полярушем и Трацевским возник конфликт. Они оба написали заявления в полицию. "Бессмертный" заявлял, что Поляруш угрожал прострелить ему ногу, а Поляруш утверждал, что "Бессмертный" на него набросился и разбил очки.

Автор: 

конфликт (839) НБУ (4836) Нацполиция (16557) военнослужащие (6180)


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Топ комментарии
+11
Чудодійні властивості бабла, або топ менеджер в Україні завжди правий.
Гадаю я тут не дуже спеколював?
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18.10.2024 18:49 Ответить
+7
Феодализм, как он есть...
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18.10.2024 18:44 Ответить
+5
А чого ти тоді заяву кидав і піднімав хай на всю країну про прострелені ноги? Не могли зразу по чоловічому поговорити? Просто треба не пздіти про чоловічі розмови, а сказати правду що мені заплатили я задоволений. А те що той бик може комусь іншому ноги прострелити, ну так це вже не мої проблеми.
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18.10.2024 19:16 Ответить
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а "наградка"? і УБД? полярнули??
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18.10.2024 18:42 Ответить
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18.10.2024 18:51 Ответить
Феодализм, как он есть...
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18.10.2024 18:44 Ответить
Чудодійні властивості бабла, або топ менеджер в Україні завжди правий.
Гадаю я тут не дуже спеколював?
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18.10.2024 18:49 Ответить
ТОП новина століття! Хтось, комусь, чогось...і конфлікту як не було!
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18.10.2024 18:50 Ответить
Аваков зробив таку поліцію, що зараз можна на них чекати ? У кращому випадку ви знаєте що сталося… сподіваюсь вони не будуть вимагати, щоб воїн приніс вибачення у Тік Тоці
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18.10.2024 19:00 Ответить
Дайте, вгадаю, у посадовця є гарненька « криша» в органах. Так, що ще й воїну прийдеться вибачатися…
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18.10.2024 18:54 Ответить
Тепер вони брати ?!!
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18.10.2024 18:58 Ответить
"Потиснули один одному руки"? Це точно зайве. Равіть якщо Поляруш розчохлився і сипонув грішми.
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18.10.2024 18:58 Ответить
Котлету на волю, досить знущатися над Патриотом Україні! Коля ***..щ їх Б...дь !!! Безсмертний Паляруш !!!
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18.10.2024 19:05 Ответить
Та покуй що вони там написали ...некуй тоді було відразу спекулювати ... справа не в вас.
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18.10.2024 19:10 Ответить
А чого ти тоді заяву кидав і піднімав хай на всю країну про прострелені ноги? Не могли зразу по чоловічому поговорити? Просто треба не пздіти про чоловічі розмови, а сказати правду що мені заплатили я задоволений. А те що той бик може комусь іншому ноги прострелити, ну так це вже не мої проблеми.
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18.10.2024 19:16 Ответить
Злочин високопосадовця вичерпався сам собою, за допомогою заяви потерпілого, а не за крайніми строками розслідування, як завжди. Правова держава без корупції. Тепер можна і в ЄС.
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18.10.2024 19:17 Ответить
Поки у країні не діє Конституція, всі гілки влади захоплені офісом єрмака - буде о таке.
"Слуги народу (моськовії)" - бояри, українці для них - "смерд безправний".
Маємо надію на ЗСУ - повернути дію Конституції. Бо Майдан у військовий час - начебто "неначасі".
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18.10.2024 19:31 Ответить
а шо й то менты могут криминал закрывать без расследования? изнасиловал - запугал - заяву забрали - порешали, ограбления - тоже туда же, телесные наверное тоже вполне "по согласию сторон" (а то будут более тяжкие телесные, а потом еще более тяжкие, а потом уж по обоюдному согласию). с убийствами разве что проблема - трупу тяжело заяву писать. и зачем нам сотни тысяч ментов, вооруженных и обученных тогда? штрафы собирать? а бабло на них потраченное \ежегодно\ те штрафы вряд ли перекроют, экономика же, да и война вроде как.
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18.10.2024 20:01 Ответить
Самий адекватний комент. Погроза фізичною розправою класифікується як кримінал в ст. 129 КК України і аж ніяк не конфлікт, а наявність зброї є реальною підставою для втілення погрози. Як мінімум зброя повинна бути вилучена і скасований та заборонений на майбутнє дозвіл на володіння вогнепальною зброєю неадекватом.
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18.10.2024 22:07 Ответить
Цікаво, топ менеджер - інвалід другої групи?
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18.10.2024 20:27 Ответить
 
 