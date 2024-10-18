В полиции подтвердили, что военнослужащий "Бессмертный" и чиновник НБУ Поляруш исчерпали конфликт
В Национальной полиции подтвердили, что конфликт между военнослужащим ВСУ Андреем Трацевским под псевдонимом "Бессмертный" и чиновником Национального банка Украины Павлом Полярушем исчерпан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ответ Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве на информационный запрос.
В полиции отметили, что приняли решение о вынесении постановления о закрытии уголовного производства по заявлению Павла Поляруша после того, как он обратился и попросил его закрыть.
Одновременно с Полярушем в Дарницкое управление полиции обратился Андрей Трацевский, который также попросил закрыть уголовное производство, начатое ранее по его заявлению.
Ранее о закрытии уголовных производств сообщил военнослужащий "Бессмертный".
"Мы по-мужски разобрались, пожали руки, нашли точки соприкосновения для помощи армии, конфликт исчерпан! Просьба не спекулировать на эту тему", - написал военнослужащий 14 октября в своем телеграм-канале.
Напомним, вечером 26 сентября между Полярушем и Трацевским возник конфликт. Они оба написали заявления в полицию. "Бессмертный" заявлял, что Поляруш угрожал прострелить ему ногу, а Поляруш утверждал, что "Бессмертный" на него набросился и разбил очки.
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Гадаю я тут не дуже спеколював?
"Слуги народу (моськовії)" - бояри, українці для них - "смерд безправний".
Маємо надію на ЗСУ - повернути дію Конституції. Бо Майдан у військовий час - начебто "неначасі".