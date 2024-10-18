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Новини
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У поліції підтвердили, що військовослужбовець "Безсмертний" та посадовець НБУ Поляруш вичерпали конфлікт

конфлікт чиновника НБУ Поляруша з військовим

У Національній поліції підтвердили, що конфлікт між військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Трацевським на псевдо "Безсмертний" та посадовцеми Національного банку України Павлом Полярушем вичерпано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідь Дарницького управління поліції ГУНП у м, Києві на інформаційний запит.

У поліції зазначили, що ухвалили рішення про винесення постанови про закриття кримінального провадження за заявою Павла Поляруша після того, як він звернувся та попросив його закрити.

Одночасно із Полярушем до Дарницького управління поліції звернувся Андрій Трацевський, який також попросив закрити кримінальне провадження, розпочате раніше за його заявою.

Раніше про закриття кримінальних проваджень повідомив військовослужбовець "Безсмертний".

"Ми по-чоловічому розібралися, потиснули руки, знайшли точки дотику для допомоги армії, конфлікт вичерпаний! Прохання не спекулювати на цю тему", — написав військовослужбовець 14 жовтня у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві стався конфлікт між топпосадовцем НБУ Полярушем та білоруським добровольцем Трацевським. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 26 вересня між Полярушем та Трацевським виник конфлікт. Вони обидва написали заяви до поліції. "Безсмертний" заявляв, що Поляруш погрожував прострелити йому ногу, а Поляруш стверджував, що "Безсмертний" на нього накинувся й розбив окуляри.

Автор: 

конфлікт (453) НБУ (10451) Нацполіція (15267) військовослужбовці (4804)


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Топ коментарі
+11
Чудодійні властивості бабла, або топ менеджер в Україні завжди правий.
Гадаю я тут не дуже спеколював?
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18.10.2024 18:49 Відповісти
+7
Феодализм, как он есть...
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18.10.2024 18:44 Відповісти
+5
А чого ти тоді заяву кидав і піднімав хай на всю країну про прострелені ноги? Не могли зразу по чоловічому поговорити? Просто треба не пздіти про чоловічі розмови, а сказати правду що мені заплатили я задоволений. А те що той бик може комусь іншому ноги прострелити, ну так це вже не мої проблеми.
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18.10.2024 19:16 Відповісти
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а "наградка"? і УБД? полярнули??
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18.10.2024 18:42 Відповісти
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18.10.2024 18:51 Відповісти
Феодализм, как он есть...
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18.10.2024 18:44 Відповісти
Чудодійні властивості бабла, або топ менеджер в Україні завжди правий.
Гадаю я тут не дуже спеколював?
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18.10.2024 18:49 Відповісти
ТОП новина століття! Хтось, комусь, чогось...і конфлікту як не було!
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18.10.2024 18:50 Відповісти
Аваков зробив таку поліцію, що зараз можна на них чекати ? У кращому випадку ви знаєте що сталося… сподіваюсь вони не будуть вимагати, щоб воїн приніс вибачення у Тік Тоці
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18.10.2024 19:00 Відповісти
Дайте, вгадаю, у посадовця є гарненька « криша» в органах. Так, що ще й воїну прийдеться вибачатися…
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18.10.2024 18:54 Відповісти
Тепер вони брати ?!!
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18.10.2024 18:58 Відповісти
"Потиснули один одному руки"? Це точно зайве. Равіть якщо Поляруш розчохлився і сипонув грішми.
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18.10.2024 18:58 Відповісти
Котлету на волю, досить знущатися над Патриотом Україні! Коля ***..щ їх Б...дь !!! Безсмертний Паляруш !!!
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18.10.2024 19:05 Відповісти
Та покуй що вони там написали ...некуй тоді було відразу спекулювати ... справа не в вас.
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18.10.2024 19:10 Відповісти
А чого ти тоді заяву кидав і піднімав хай на всю країну про прострелені ноги? Не могли зразу по чоловічому поговорити? Просто треба не пздіти про чоловічі розмови, а сказати правду що мені заплатили я задоволений. А те що той бик може комусь іншому ноги прострелити, ну так це вже не мої проблеми.
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18.10.2024 19:16 Відповісти
Злочин високопосадовця вичерпався сам собою, за допомогою заяви потерпілого, а не за крайніми строками розслідування, як завжди. Правова держава без корупції. Тепер можна і в ЄС.
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18.10.2024 19:17 Відповісти
Поки у країні не діє Конституція, всі гілки влади захоплені офісом єрмака - буде о таке.
"Слуги народу (моськовії)" - бояри, українці для них - "смерд безправний".
Маємо надію на ЗСУ - повернути дію Конституції. Бо Майдан у військовий час - начебто "неначасі".
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18.10.2024 19:31 Відповісти
а шо й то менты могут криминал закрывать без расследования? изнасиловал - запугал - заяву забрали - порешали, ограбления - тоже туда же, телесные наверное тоже вполне "по согласию сторон" (а то будут более тяжкие телесные, а потом еще более тяжкие, а потом уж по обоюдному согласию). с убийствами разве что проблема - трупу тяжело заяву писать. и зачем нам сотни тысяч ментов, вооруженных и обученных тогда? штрафы собирать? а бабло на них потраченное \ежегодно\ те штрафы вряд ли перекроют, экономика же, да и война вроде как.
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18.10.2024 20:01 Відповісти
Самий адекватний комент. Погроза фізичною розправою класифікується як кримінал в ст. 129 КК України і аж ніяк не конфлікт, а наявність зброї є реальною підставою для втілення погрози. Як мінімум зброя повинна бути вилучена і скасований та заборонений на майбутнє дозвіл на володіння вогнепальною зброєю неадекватом.
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18.10.2024 22:07 Відповісти
Цікаво, топ менеджер - інвалід другої групи?
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18.10.2024 20:27 Відповісти
 
 