У поліції підтвердили, що військовослужбовець "Безсмертний" та посадовець НБУ Поляруш вичерпали конфлікт

У Національній поліції підтвердили, що конфлікт між військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Трацевським на псевдо "Безсмертний" та посадовцеми Національного банку України Павлом Полярушем вичерпано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідь Дарницького управління поліції ГУНП у м, Києві на інформаційний запит.

У поліції зазначили, що ухвалили рішення про винесення постанови про закриття кримінального провадження за заявою Павла Поляруша після того, як він звернувся та попросив його закрити.

Одночасно із Полярушем до Дарницького управління поліції звернувся Андрій Трацевський, який також попросив закрити кримінальне провадження, розпочате раніше за його заявою.

Раніше про закриття кримінальних проваджень повідомив військовослужбовець "Безсмертний".

"Ми по-чоловічому розібралися, потиснули руки, знайшли точки дотику для допомоги армії, конфлікт вичерпаний! Прохання не спекулювати на цю тему", — написав військовослужбовець 14 жовтня у своєму телеграм-каналі.

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Нагадаємо, ввечері 26 вересня між Полярушем та Трацевським виник конфлікт. Вони обидва написали заяви до поліції. "Безсмертний" заявляв, що Поляруш погрожував прострелити йому ногу, а Поляруш стверджував, що "Безсмертний" на нього накинувся й розбив окуляри.