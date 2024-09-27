У Києві стався конфлікт між топпосадовцем НБУ Полярушем та білоруським добровольцем Трацевським. ВIДЕО
Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш погрожував йому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.
"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї. - Ред.) прострелить мені ноги", - сказав він.
Поляруш заявив, що це "абсолютна неправда".
Трацевський сказав, що працівник НБУ відмовився проходити тест щодо алкогольного сп'яніння та викликав швидку.
На одному з відео в Поляруша видно розбиту брову та зламані окуляри. Доброволець прокоментував це так: "Те, що ти сидів об кермо бив (обличчя. - Ред.) - ми бачили".
За словами військового, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить". Він також перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".
Видання УП звернулося до поліції, де їм підтвердили факт конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику у Дарницькому районі 26 вересня близько 22.00.
"Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.
Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством", - зазначає видання.
На сайті НБУ зазначається, що Павло Поляруш з 18 квітня 2023 року є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України.
ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.
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Джерело:
🤦♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.
‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.
І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.
🤷♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.
🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
... ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою."
Джерело:
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Яка несподіванка!, п'яне бидло на високій посаді пов'язане з ОПою єрмака-зеленського.
Видання Forbes у серпні https://forbes.ua/money/menedzher-bankiv-bankrutiv-forbes-diznavsya-pro-dvokh-kandidativ-na-posadu-novogo-direktora-fondu-garantuvannya-yak-budut-obirati-peremozhtsya-30082024-22788 називало Поляруша одним із ймовірних кандидатів на посаду директора Фонду гарантування вкладів."
Деякі займають по кілька посад одночасно і отримують за це великі гроші.
"Люди Офісу продовжують отримувати сотні тисяч гривень в місяць на топ-посадах великих держпідпрємств.
Розі Тапановій ще й якось вдається поєднувати роботу в енергетичній і банківській сферах.
Експартнерка Єрмака - членкиня Наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". А ще - очільниця державного заповідника "Бабин Яр".
У 2024 році вона задекларувала майже 9 млн грн зарплати у перших двох підприємствах."
https://x.com/bihusinfo/status/1839600751821164871
І кого ж вони обрали оце так несподіванка
Людям реально Бог розум відібрав
Можна було розгледіти, що зебіл перевиконає ВСЕ у чому довбаки винуватили Порошенка.
Понабирали у владу всяких "полярніків", а тепер не знають, шо з ними робити...
пуля́ре́с «гаманець» (запозичення з польської мови)
п. pulares, pugilares «тс.» походить від лат. pugillārēs «табличка для заміток, записна книжка», pugillāris «завбільшки як кулак», пов'язаних з pugnus «кулак», спорідненим з гр. πύξ «кулаком», πυγμή, πυγμά «кулак, кулачний бій»
Тобто, в НБУ проблемними активами займається злодій, що підпорядковується Єрмаку.
Кого ще з "потрібних" людей Єрмака працевлаштував в НБУ Пишний?
Иільки потім не кажіть, що НБУ є незалежним органом.
Був Залужний -ЗʼЇЛИ, генералів досвідчених зʼїли , закусили пресссекретарями
ЗАРАЗ ДОІДАЮТЬ БУДАНОВА
звідкіля у цього менеджера зброя?
Все що треба знати про цих підарів при владі! Ганьба! Де там всі підари, які нам розповідають про обовязки перед краіною? А цей підар в окулярах, нічим там часом не забовязаний краіні? Може хоч вести себе як людина, а не як ... ну ви самі все бачили.
Ганьба! А потім дивуються - чого народ воювати не йде, можливо і в цього добровольця бажання воювати за таку державу зменьшилось.
Оцей в лексусі це підор не кращій ніж ті окупанти кацапськи.
працівник з проблемними кредитами - ПО ПРОСТОМУ ВИШИБАЛА
можу уявити як він вирішував зброєю проблемні кредити
по моєму голові НБУ пора у відставку за таких працівників , а того гадениша зі зброєю у окопи до Покровська
Жалкую, що бикувати не став й йому прикладом зуби не перерахували.
колекторами мають працювати юристи і психологи , шоб вирішувати питання повернення кредитів.
Тільки при цьому не враховуються ті проблеми, які принесла війна й чому люди невзмозі щось оплачувати.
І чому цей пАтужний високомотивований ваівака не там, де був білорус?
Ухилянт?
А Ермак видав йому парабелум щоб відстрілювався від військових, якщо що? Не вийде.