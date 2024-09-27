УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 480 83

У Києві стався конфлікт між топпосадовцем НБУ Полярушем та білоруським добровольцем Трацевським. ВIДЕО

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш погрожував йому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї. - Ред.) прострелить мені ноги", - сказав він.

Поляруш заявив, що це "абсолютна неправда".

Конфлікт між Трацевським та Полярушем
Андрій Трацевський

Трацевський сказав, що працівник НБУ відмовився проходити тест щодо алкогольного сп'яніння та викликав швидку.

На одному з відео в Поляруша видно розбиту брову та зламані окуляри. Доброволець прокоментував це так: "Те, що ти сидів об кермо бив (обличчя. - Ред.) - ми бачили".

Читайте: П’яний чоловік бажав смерті пораненим воїнам ЗСУ в Одесі, - ОК "Південь"

За словами військового, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить". Він також перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

Конфлікт між Трацевським та Полярушем
Павло Поляруш

Видання УП звернулося до поліції, де їм підтвердили факт конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику у Дарницькому районі 26 вересня близько 22.00.

"Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством", - зазначає видання.

На сайті НБУ зазначається, що Павло Поляруш з 18 квітня 2023 року є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України.

ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.

Дивіться: Конфлікт між працівником ТЦК та цивільними в Дніпрі: У військкоматі заявили, що жінка ображала військових. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19534) конфлікт (447) НБУ (10404) військовослужбовці (4773)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+68
👀Якась жесть у Києві.

🤦‍♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.

‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.

І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.

🤷‍♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.

🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
показати весь коментар
27.09.2024 14:49
+54
типовий портрет українського чиновника: п яний корупціонер за кермом елітного авто, має нагородну зброю та має зв язок з ОП
показати весь коментар
27.09.2024 14:54
+49
І отке лайно скрізь наставлене улюбленцем людей зеленським
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
показати весь коментар
27.09.2024 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.

Джерело:

показати весь коментар
27.09.2024 14:46 Відповісти
Мабуть з окружної піднялась ...свій до свого по своє ...
показати весь коментар
27.09.2024 14:59 Відповісти
лишень економія часу на дорогу.
показати весь коментар
27.09.2024 15:45 Відповісти
вона - безціний кадо Київської школи економіки ім. дебіла Милованова.
показати весь коментар
27.09.2024 16:43 Відповісти
Вона не мудра, вона "насосала".
показати весь коментар
27.09.2024 15:13 Відповісти
Походу, насосав її співмешканець.
показати весь коментар
27.09.2024 16:46 Відповісти
в цивільному шлюбі, без розписів
показати весь коментар
27.09.2024 16:38 Відповісти
Там один **** обох!
показати весь коментар
27.09.2024 17:19 Відповісти
Сосна????
показати весь коментар
27.09.2024 17:16 Відповісти
Бо зелені виродки. Їм все можна.
показати весь коментар
27.09.2024 14:46 Відповісти
👀Якась жесть у Києві.

🤦‍♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.

‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.

І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.

🤷‍♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.

🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
показати весь коментар
27.09.2024 14:49 Відповісти
Ганьба, топ посадовці не чують землі під собою, їм все дозволено
показати весь коментар
27.09.2024 14:50 Відповісти
І отке лайно скрізь наставлене улюбленцем людей зеленським
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
показати весь коментар
27.09.2024 14:50 Відповісти
"Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю ....

... ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою."

Джерело:

*
Яка несподіванка!, п'яне бидло на високій посаді пов'язане з ОПою єрмака-зеленського.
показати весь коментар
27.09.2024 14:50 Відповісти
"Поляруш https://public.nazk.gov.ua/documents/398f4116-64d5-4f99-bbb6-913272c2cb34 вказаний як її співмешканець у декларації Мудрої 2023 року (яку вона подавала ще як заступниця міністра юстиції).

Видання Forbes у серпні https://forbes.ua/money/menedzher-bankiv-bankrutiv-forbes-diznavsya-pro-dvokh-kandidativ-na-posadu-novogo-direktora-fondu-garantuvannya-yak-budut-obirati-peremozhtsya-30082024-22788 називало Поляруша одним із ймовірних кандидатів на посаду директора Фонду гарантування вкладів."
показати весь коментар
27.09.2024 14:56 Відповісти
Такий нагарантує ...що від вкладів нічого не залишится ...
показати весь коментар
27.09.2024 15:51 Відповісти
На всі важливі посади поставлені в доску свої крєша і подруги.
Деякі займають по кілька посад одночасно і отримують за це великі гроші.

"Люди Офісу продовжують отримувати сотні тисяч гривень в місяць на топ-посадах великих держпідпрємств.
Розі Тапановій ще й якось вдається поєднувати роботу в енергетичній і банківській сферах.

Експартнерка Єрмака - членкиня Наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". А ще - очільниця державного заповідника "Бабин Яр".
У 2024 році вона задекларувала майже 9 млн грн зарплати у перших двох підприємствах."

https://x.com/bihusinfo/status/1839600751821164871

показати весь коментар
27.09.2024 16:17 Відповісти
Принцип єрмака-зеленського "Аби не українці" в дії.

показати весь коментар
27.09.2024 16:19 Відповісти
Пригадуєте перед 2019 тут бігав натовп навіжених і волав що Порох єврей і тд
І кого ж вони обрали оце так несподіванка
Людям реально Бог розум відібрав
Можна було розгледіти, що зебіл перевиконає ВСЕ у чому довбаки винуватили Порошенка.
показати весь коментар
27.09.2024 17:43 Відповісти
П'яний козьол придовбався до військового.
Понабирали у владу всяких "полярніків", а тепер не знають, шо з ними робити...

показати весь коментар
27.09.2024 14:51 Відповісти
типовий портрет українського чиновника: п яний корупціонер за кермом елітного авто, має нагородну зброю та має зв язок з ОП
показати весь коментар
27.09.2024 14:54 Відповісти
все що єзелений сифіліс потрібно просто ******* на місці. А за нагородну зброю потрібно всю зареєструвати а не так що купив дозвіл за 10-15тис дол і подарували козлу стельбу.
показати весь коментар
27.09.2024 14:54 Відповісти
😊 Прикметне прізвище у альфонса (Альфонс-чоловік, що живе за рахунок жінки, з якою він перебуває у відносинах. До речі, вигоду з них можуть отримувати обидві сторони) цілої заступниці Єрмака - Поляруш (діалектичне - полярес, полярус - porte-monnaie - «мішечок для монет»), діал. пуля́ре́с, діал. мошо́нка - невеликий порожнистий або плаский предмет (первісно мішечок), найчастіше зі шкіри або тканини; призначений для носіння грошей.😁. До речі, його пасія (Мудра) своєму прізвищу схоже не відповідає.
показати весь коментар
27.09.2024 14:55 Відповісти
Цікаво. Не знав! goroh.pp.ua пише отаке:

пуля́ре́с «гаманець» (запозичення з польської мови)

п. pulares, pugilares «тс.» походить від лат. pugillārēs «табличка для заміток, записна книжка», pugillāris «завбільшки як кулак», пов'язаних з pugnus «кулак», спорідненим з гр. πύξ «кулаком», πυγμή, πυγμά «кулак, кулачний бій»
показати весь коментар
27.09.2024 15:23 Відповісти
😊 Я з дитинства чув це слово. Так гаманець називала моя бабця і її покоління.
показати весь коментар
27.09.2024 16:58 Відповісти
Так, так...
Тобто, в НБУ проблемними активами займається злодій, що підпорядковується Єрмаку.

Кого ще з "потрібних" людей Єрмака працевлаштував в НБУ Пишний?

Иільки потім не кажіть, що НБУ є незалежним органом.
показати весь коментар
27.09.2024 14:56 Відповісти
Мабуть дермак зброю подарував ...
показати весь коментар
27.09.2024 14:56 Відповісти
Поляруш залишився живим. Сумно.
показати весь коментар
27.09.2024 14:59 Відповісти
Сильно цеи топтун себе несе
показати весь коментар
27.09.2024 15:02 Відповісти
Він -перевдягнений диверсант. Всім відомо, що в Україні СБУ немає
показати весь коментар
27.09.2024 15:04 Відповісти
НБУ - національний банк України.
показати весь коментар
27.09.2024 16:52 Відповісти
В оточенні нашого вождя жодної порядної людини ,чи я помиляюсь ?
показати весь коментар
27.09.2024 15:10 Відповісти
Помиляєтесь , вони можуть і були , але Ермак їх зіжрало
показати весь коментар
27.09.2024 15:18 Відповісти
А хто порядний???
показати весь коментар
27.09.2024 15:42 Відповісти
Не хочу згадувати , но спочатку було 4 мушкетера , там Ермака не було . А потім почалось - від Зеленського убрали ( по завданню Хремль) усіх мало мальськи адекватних .
Був Залужний -ЗʼЇЛИ, генералів досвідчених зʼїли , закусили пресссекретарями
ЗАРАЗ ДОІДАЮТЬ БУДАНОВА
показати весь коментар
27.09.2024 15:48 Відповісти
Буданов далеко не адекватний.
показати весь коментар
27.09.2024 16:53 Відповісти
Вам не подобаються спецоперації ГУР ? Ви хочете щоб Ермак свого поставив ?
показати весь коментар
27.09.2024 16:59 Відповісти
співмешканець помічника валуєва, якого затримували при перетині лінії розмежування з окупованими територіями, ще до початку повномасштабного, і підозрювали в торгівлі тяжкими речовинами, ви про того блуданова?
показати весь коментар
18.10.2024 22:20 Відповісти
На сайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/upravlinnya-roboti-z-problemnimi-aktivami-natsionalnogo-banku-ocholiv-pavlo-polyarush зазначається , що Павло Поляруш з 18 квітня 2023 року є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України. Джерело:

звідкіля у цього менеджера зброя?
показати весь коментар
27.09.2024 15:16 Відповісти
так він же працює з проблемними активами
показати весь коментар
18.10.2024 22:22 Відповісти
У працівника банку наградний пістолет ? На Колчаковских фронтах бил ранєн...
показати весь коментар
27.09.2024 15:18 Відповісти
Я теж здивувалась . Так що в НБУ краще не ходить
показати весь коментар
27.09.2024 15:19 Відповісти
а нормальна людина і за гроші законно не купить
показати весь коментар
18.10.2024 22:23 Відповісти
хоть бы пышный не уволил
показати весь коментар
27.09.2024 15:19 Відповісти
якщо таким можна мати зброю то треба всім мати із собою зброю
показати весь коментар
27.09.2024 15:26 Відповісти
Голові НБУ негайно звільнити поляруша. Є всі підстави. А СБУ легко всановити як вирішувалися проблемні активи НБУ. Чи відповідає майновий стан сімї поляруша отриманним доходам. Яскравий приклад корупції. Президент зустрічається із лідерами великих країн, переконує в необхідності допомоги, а ця особа їздить напідпитку. Доречі в комендантську годину?
показати весь коментар
27.09.2024 15:40 Відповісти
ЗЕздець. Повний.
показати весь коментар
27.09.2024 15:28 Відповісти
>все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске

Все що треба знати про цих підарів при владі! Ганьба! Де там всі підари, які нам розповідають про обовязки перед краіною? А цей підар в окулярах, нічим там часом не забовязаний краіні? Може хоч вести себе як людина, а не як ... ну ви самі все бачили.

Ганьба! А потім дивуються - чого народ воювати не йде, можливо і в цього добровольця бажання воювати за таку державу зменьшилось.

Оцей в лексусі це підор не кращій ніж ті окупанти кацапськи.
показати весь коментар
27.09.2024 15:34 Відповісти
100 балів
працівник з проблемними кредитами - ПО ПРОСТОМУ ВИШИБАЛА
можу уявити як він вирішував зброєю проблемні кредити

по моєму голові НБУ пора у відставку за таких працівників , а того гадениша зі зброєю у окопи до Покровська
показати весь коментар
27.09.2024 15:40 Відповісти
Колектор))) ще бісить - отой зеленосталинський мілітарістайл..

Жалкую, що бикувати не став й йому прикладом зуби не перерахували.
показати весь коментар
27.09.2024 15:48 Відповісти
Важаю, що колектор - занадто жирна назва для такого бидла.
колекторами мають працювати юристи і психологи , шоб вирішувати питання повернення кредитів.
показати весь коментар
27.09.2024 16:02 Відповісти
В нас вони саме такі. А ті, що діють в рамках закону - то судові виконавці. Доречі, зараз їх доюха розвелось - комунальними боргами займаються.
показати весь коментар
27.09.2024 17:02 Відповісти
Немає вже давно судових виконавців, є державні та приватні. А діяльність колекторів вже врегульована ЗУ Про споживче кредитування і не тільки.
показати весь коментар
27.09.2024 18:00 Відповісти
Добре, нехай..тільки приватні за свої послуги ще відсотки доплюсовують.
Тільки при цьому не враховуються ті проблеми, які принесла війна й чому люди невзмозі щось оплачувати.
показати весь коментар
27.09.2024 20:01 Відповісти
Допоки всяке владне лайно буде непокаране то стільки буде бикувати. Поробили з них небожителів, над законом. А білоруським добровольцям треба оту істоту взяти на мушку. Нехай ходить і озирається падла!
показати весь коментар
27.09.2024 15:49 Відповісти
З якого дива НБУ нагороджує своїх топів бойовою зброєю?
І чому цей пАтужний високомотивований ваівака не там, де був білорус?
Ухилянт?
показати весь коментар
27.09.2024 16:09 Відповісти
Та ні, це Аваков нагороджує, хоча, подання можливо, було з НБУ
показати весь коментар
27.09.2024 16:45 Відповісти
Аваков давно в Італії.
показати весь коментар
27.09.2024 16:56 Відповісти
Спить і бачить себе керівником олигархической Украіни
показати весь коментар
27.09.2024 17:00 Відповісти
Такому сепару не місце на державній службі.
А Ермак видав йому парабелум щоб відстрілювався від військових, якщо що? Не вийде.
показати весь коментар
27.09.2024 16:24 Відповісти
Нехай би розцінював як натяк - застрелитись.
показати весь коментар
27.09.2024 17:04 Відповісти
думаю, що зеленський скаже, що поляруш разом з татаровим в Києві убивав чеченців, тому звільняти його не можна, а от білоруса, звичайно, депортують
показати весь коментар
27.09.2024 16:26 Відповісти
Так,незаконно,не гуманно,але просто пристрельте цього підара.Суспільство пойме і буде вдячне.
показати весь коментар
27.09.2024 16:33 Відповісти
бухая зешваль...блд...
показати весь коментар
27.09.2024 16:46 Відповісти
Він мудро **** Мудру, або вона відсмокчує у мудрого бика ,або вони разом у дерьмаКа, або НБУ ****** мудро, мудру, військовий збір 5%, щоб мудрий підор на лексусе в рот мудрой кінчав з нагродної пішталета від Дерьма, курва план перемоги котові під хвіст , 50млрд$, паляниця, Байден, іванка Трамп , .......допомога.!
показати весь коментар
27.09.2024 16:49 Відповісти
Лексус ... п"яний ... погрози ... "нагородна зброя" ... - повний набір
показати весь коментар
27.09.2024 16:53 Відповісти
Зелене, ватне лайно, тільки коли цих внутрішніх ворогів почнуть перетворювати на добрива, щось зміниться!
показати весь коментар
27.09.2024 16:56 Відповісти
**** як я хочу їх вже мочити тих ненажерливих чиновників, пяних виродків, які напихають баблом свої кишені та погрожують зброєю, коли народ живе вже як в пеклі..
показати весь коментар
27.09.2024 17:35 Відповісти
Беларус защищает Украину, а чиновники ее позорят.
показати весь коментар
27.09.2024 17:54 Відповісти
Велком ту 90. А как ветераны вернутся будет ещё веселее
показати весь коментар
27.09.2024 17:57 Відповісти
поляруш просто чергова мерзенна ублюбдіна...
показати весь коментар
27.09.2024 17:58 Відповісти
Побратими, вам на передову Лексус не потрібен ? Залишилось тільки перефарбувати з білого в піксель ! Ато соромно стає перед литовцями, які в алкашів конфісковують авто і передають Україні на фронт.
показати весь коментар
27.09.2024 18:19 Відповісти
В США простіше , відмовився від тесту на сп'яніння , автоматично визнають п'яним.
показати весь коментар
27.09.2024 18:25 Відповісти
поляруша на передову, може на фронті із бидла зроблять людину, ми боремося з рашую проти таких же кончених як цей поляруш і у цей час це чувирло їздить по Київу на лексусі, авто на потреби армії а бритоголового у штурмову бригаду нехай москалям ноги прострілює
показати весь коментар
27.09.2024 18:57 Відповісти
такий же черговий смердючий кондом як і вся ко-***** гідранта.
показати весь коментар
27.09.2024 19:55 Відповісти
Прикрилися бронею і бикують. І на фінринку витворяють, що хочуть.
показати весь коментар
27.09.2024 20:02 Відповісти
Одна такая новость, и весь дневной патриотический пафос на смаку! Где стенания про ухилянтов? Про войну до границ 1991 года, Про самых "потужных" керманычей?
показати весь коментар
27.09.2024 20:38 Відповісти
извините " насмарку" опечатка смысл фразы меняет.
показати весь коментар
27.09.2024 20:55 Відповісти
Якщо є нагородний, він 100% від МВС.
показати весь коментар
27.09.2024 20:48 Відповісти
За какой подвиг это высокоинтеллектуальное животное получило наградное оружие?
показати весь коментар
27.09.2024 21:36 Відповісти
Ці уй…..ки при владі, ще не усвідомлюють що ті хлопці що повернуться з війни, будуть навчати цих правителів і решал вже зовсім по іншому. Вже на руках «трофейної зброї»мільйони одиниць. Цей нагородний пістолет які роздавали кому попало в кращому випадку засунуть в одне місце.
показати весь коментар
27.09.2024 22:51 Відповісти
Покарати обох однаково: обох направити на фронт, або обох направити в Нацбанк. 😳
показати весь коментар
27.09.2024 23:06 Відповісти
 
 