У Києві стався конфлікт між топпосадовцем НБУ Полярушем та білоруським добровольцем Трацевським. ВIДЕО

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш погрожував йому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї. - Ред.) прострелить мені ноги", - сказав він.

Поляруш заявив, що це "абсолютна неправда".

Андрій Трацевський

Трацевський сказав, що працівник НБУ відмовився проходити тест щодо алкогольного сп'яніння та викликав швидку.

На одному з відео в Поляруша видно розбиту брову та зламані окуляри. Доброволець прокоментував це так: "Те, що ти сидів об кермо бив (обличчя. - Ред.) - ми бачили".

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За словами військового, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить". Він також перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

Павло Поляруш

Видання УП звернулося до поліції, де їм підтвердили факт конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику у Дарницькому районі 26 вересня близько 22.00.

"Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством", - зазначає видання.

На сайті НБУ зазначається, що Павло Поляруш з 18 квітня 2023 року є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України.

ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.

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