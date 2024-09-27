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В Киеве произошел конфликт между топ-чиновником НБУ Полярушем и белорусским добровольцем Трацевским. ВИДЕО

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш угрожал ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

"Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из "наградки" (наградного оружия. - Ред.) прострелит мне ноги", - сказал он.

Поляруш заявил, что это "абсолютная неправда".

Конфлікт між Трацевським та Полярушем
Андрей Трацевский

Трацевский сказал, что работник НБУ отказался проходить тест на алкогольное опьянение и вызвал "скорую".

На одном из видео у Поляруша видно разбитую бровь и сломанные очки. Доброволец прокомментировал это так: "То, что ты сидел о руль бил (лицо. - Ред.) - мы видели".

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По словам военного, Поляруш якобы заявил, что "всех купит". Он также перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

Конфлікт між Трацевським та Полярушем
Павел Поляруш

Издание УП обратилось в полицию, где им подтвердили факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00.

"Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие. По данным полиции, после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.

Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством", - отмечает издание.

На сайте НБУ отмечается, что Павел Поляруш с 18 апреля 2023 года является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины.

СМИ также сообщили, что Поляруш связан отношениями с заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой.

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Автор: 

Киев (25575) конфликт (830) НБУ (4836) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+68
👀Якась жесть у Києві.

🤦‍♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.

‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.

І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.

🤷‍♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.

🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
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27.09.2024 14:49
+54
типовий портрет українського чиновника: п яний корупціонер за кермом елітного авто, має нагородну зброю та має зв язок з ОП
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27.09.2024 14:54
+49
І отке лайно скрізь наставлене улюбленцем людей зеленським
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
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27.09.2024 14:50
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ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.

Джерело:

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27.09.2024 14:46 Ответить
Мабуть з окружної піднялась ...свій до свого по своє ...
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27.09.2024 14:59 Ответить
лишень економія часу на дорогу.
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27.09.2024 15:45 Ответить
вона - безціний кадо Київської школи економіки ім. дебіла Милованова.
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27.09.2024 16:43 Ответить
Вона не мудра, вона "насосала".
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27.09.2024 15:13 Ответить
Походу, насосав її співмешканець.
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27.09.2024 16:46 Ответить
в цивільному шлюбі, без розписів
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27.09.2024 16:38 Ответить
Там один **** обох!
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27.09.2024 17:19 Ответить
Сосна????
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27.09.2024 17:16 Ответить
Бо зелені виродки. Їм все можна.
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27.09.2024 14:46 Ответить
👀Якась жесть у Києві.

🤦‍♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.

‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.

І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.

🤷‍♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.

🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
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27.09.2024 14:49 Ответить
Ганьба, топ посадовці не чують землі під собою, їм все дозволено
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27.09.2024 14:50 Ответить
І отке лайно скрізь наставлене улюбленцем людей зеленським
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
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27.09.2024 14:50 Ответить
"Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю ....

... ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою."

Джерело:

*
Яка несподіванка!, п'яне бидло на високій посаді пов'язане з ОПою єрмака-зеленського.
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27.09.2024 14:50 Ответить
"Поляруш https://public.nazk.gov.ua/documents/398f4116-64d5-4f99-bbb6-913272c2cb34 вказаний як її співмешканець у декларації Мудрої 2023 року (яку вона подавала ще як заступниця міністра юстиції).

Видання Forbes у серпні https://forbes.ua/money/menedzher-bankiv-bankrutiv-forbes-diznavsya-pro-dvokh-kandidativ-na-posadu-novogo-direktora-fondu-garantuvannya-yak-budut-obirati-peremozhtsya-30082024-22788 називало Поляруша одним із ймовірних кандидатів на посаду директора Фонду гарантування вкладів."
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27.09.2024 14:56 Ответить
Такий нагарантує ...що від вкладів нічого не залишится ...
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27.09.2024 15:51 Ответить
На всі важливі посади поставлені в доску свої крєша і подруги.
Деякі займають по кілька посад одночасно і отримують за це великі гроші.

"Люди Офісу продовжують отримувати сотні тисяч гривень в місяць на топ-посадах великих держпідпрємств.
Розі Тапановій ще й якось вдається поєднувати роботу в енергетичній і банківській сферах.

Експартнерка Єрмака - членкиня Наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". А ще - очільниця державного заповідника "Бабин Яр".
У 2024 році вона задекларувала майже 9 млн грн зарплати у перших двох підприємствах."

https://x.com/bihusinfo/status/1839600751821164871

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27.09.2024 16:17 Ответить
Принцип єрмака-зеленського "Аби не українці" в дії.

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27.09.2024 16:19 Ответить
Пригадуєте перед 2019 тут бігав натовп навіжених і волав що Порох єврей і тд
І кого ж вони обрали оце так несподіванка
Людям реально Бог розум відібрав
Можна було розгледіти, що зебіл перевиконає ВСЕ у чому довбаки винуватили Порошенка.
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27.09.2024 17:43 Ответить
П'яний козьол придовбався до військового.
Понабирали у владу всяких "полярніків", а тепер не знають, шо з ними робити...

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27.09.2024 14:51 Ответить
типовий портрет українського чиновника: п яний корупціонер за кермом елітного авто, має нагородну зброю та має зв язок з ОП
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27.09.2024 14:54 Ответить
все що єзелений сифіліс потрібно просто ******* на місці. А за нагородну зброю потрібно всю зареєструвати а не так що купив дозвіл за 10-15тис дол і подарували козлу стельбу.
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27.09.2024 14:54 Ответить
😊 Прикметне прізвище у альфонса (Альфонс-чоловік, що живе за рахунок жінки, з якою він перебуває у відносинах. До речі, вигоду з них можуть отримувати обидві сторони) цілої заступниці Єрмака - Поляруш (діалектичне - полярес, полярус - porte-monnaie - «мішечок для монет»), діал. пуля́ре́с, діал. мошо́нка - невеликий порожнистий або плаский предмет (первісно мішечок), найчастіше зі шкіри або тканини; призначений для носіння грошей.😁. До речі, його пасія (Мудра) своєму прізвищу схоже не відповідає.
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27.09.2024 14:55 Ответить
Цікаво. Не знав! goroh.pp.ua пише отаке:

пуля́ре́с «гаманець» (запозичення з польської мови)

п. pulares, pugilares «тс.» походить від лат. pugillārēs «табличка для заміток, записна книжка», pugillāris «завбільшки як кулак», пов'язаних з pugnus «кулак», спорідненим з гр. πύξ «кулаком», πυγμή, πυγμά «кулак, кулачний бій»
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27.09.2024 15:23 Ответить
😊 Я з дитинства чув це слово. Так гаманець називала моя бабця і її покоління.
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27.09.2024 16:58 Ответить
Так, так...
Тобто, в НБУ проблемними активами займається злодій, що підпорядковується Єрмаку.

Кого ще з "потрібних" людей Єрмака працевлаштував в НБУ Пишний?

Иільки потім не кажіть, що НБУ є незалежним органом.
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27.09.2024 14:56 Ответить
Мабуть дермак зброю подарував ...
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27.09.2024 14:56 Ответить
Поляруш залишився живим. Сумно.
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27.09.2024 14:59 Ответить
Сильно цеи топтун себе несе
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27.09.2024 15:02 Ответить
Він -перевдягнений диверсант. Всім відомо, що в Україні СБУ немає
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27.09.2024 15:04 Ответить
НБУ - національний банк України.
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27.09.2024 16:52 Ответить
В оточенні нашого вождя жодної порядної людини ,чи я помиляюсь ?
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27.09.2024 15:10 Ответить
Помиляєтесь , вони можуть і були , але Ермак їх зіжрало
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27.09.2024 15:18 Ответить
А хто порядний???
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27.09.2024 15:42 Ответить
Не хочу згадувати , но спочатку було 4 мушкетера , там Ермака не було . А потім почалось - від Зеленського убрали ( по завданню Хремль) усіх мало мальськи адекватних .
Був Залужний -ЗʼЇЛИ, генералів досвідчених зʼїли , закусили пресссекретарями
ЗАРАЗ ДОІДАЮТЬ БУДАНОВА
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27.09.2024 15:48 Ответить
Буданов далеко не адекватний.
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27.09.2024 16:53 Ответить
Вам не подобаються спецоперації ГУР ? Ви хочете щоб Ермак свого поставив ?
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27.09.2024 16:59 Ответить
співмешканець помічника валуєва, якого затримували при перетині лінії розмежування з окупованими територіями, ще до початку повномасштабного, і підозрювали в торгівлі тяжкими речовинами, ви про того блуданова?
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18.10.2024 22:20 Ответить
На сайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/upravlinnya-roboti-z-problemnimi-aktivami-natsionalnogo-banku-ocholiv-pavlo-polyarush зазначається , що Павло Поляруш з 18 квітня 2023 року є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України. Джерело:

звідкіля у цього менеджера зброя?
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27.09.2024 15:16 Ответить
так він же працює з проблемними активами
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18.10.2024 22:22 Ответить
У працівника банку наградний пістолет ? На Колчаковских фронтах бил ранєн...
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27.09.2024 15:18 Ответить
Я теж здивувалась . Так що в НБУ краще не ходить
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27.09.2024 15:19 Ответить
а нормальна людина і за гроші законно не купить
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18.10.2024 22:23 Ответить
хоть бы пышный не уволил
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27.09.2024 15:19 Ответить
якщо таким можна мати зброю то треба всім мати із собою зброю
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27.09.2024 15:26 Ответить
Голові НБУ негайно звільнити поляруша. Є всі підстави. А СБУ легко всановити як вирішувалися проблемні активи НБУ. Чи відповідає майновий стан сімї поляруша отриманним доходам. Яскравий приклад корупції. Президент зустрічається із лідерами великих країн, переконує в необхідності допомоги, а ця особа їздить напідпитку. Доречі в комендантську годину?
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27.09.2024 15:40 Ответить
ЗЕздець. Повний.
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27.09.2024 15:28 Ответить
>все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске

Все що треба знати про цих підарів при владі! Ганьба! Де там всі підари, які нам розповідають про обовязки перед краіною? А цей підар в окулярах, нічим там часом не забовязаний краіні? Може хоч вести себе як людина, а не як ... ну ви самі все бачили.

Ганьба! А потім дивуються - чого народ воювати не йде, можливо і в цього добровольця бажання воювати за таку державу зменьшилось.

Оцей в лексусі це підор не кращій ніж ті окупанти кацапськи.
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27.09.2024 15:34 Ответить
100 балів
працівник з проблемними кредитами - ПО ПРОСТОМУ ВИШИБАЛА
можу уявити як він вирішував зброєю проблемні кредити

по моєму голові НБУ пора у відставку за таких працівників , а того гадениша зі зброєю у окопи до Покровська
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27.09.2024 15:40 Ответить
Колектор))) ще бісить - отой зеленосталинський мілітарістайл..

Жалкую, що бикувати не став й йому прикладом зуби не перерахували.
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27.09.2024 15:48 Ответить
Важаю, що колектор - занадто жирна назва для такого бидла.
колекторами мають працювати юристи і психологи , шоб вирішувати питання повернення кредитів.
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27.09.2024 16:02 Ответить
В нас вони саме такі. А ті, що діють в рамках закону - то судові виконавці. Доречі, зараз їх доюха розвелось - комунальними боргами займаються.
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27.09.2024 17:02 Ответить
Немає вже давно судових виконавців, є державні та приватні. А діяльність колекторів вже врегульована ЗУ Про споживче кредитування і не тільки.
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27.09.2024 18:00 Ответить
Добре, нехай..тільки приватні за свої послуги ще відсотки доплюсовують.
Тільки при цьому не враховуються ті проблеми, які принесла війна й чому люди невзмозі щось оплачувати.
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27.09.2024 20:01 Ответить
Допоки всяке владне лайно буде непокаране то стільки буде бикувати. Поробили з них небожителів, над законом. А білоруським добровольцям треба оту істоту взяти на мушку. Нехай ходить і озирається падла!
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27.09.2024 15:49 Ответить
З якого дива НБУ нагороджує своїх топів бойовою зброєю?
І чому цей пАтужний високомотивований ваівака не там, де був білорус?
Ухилянт?
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27.09.2024 16:09 Ответить
Та ні, це Аваков нагороджує, хоча, подання можливо, було з НБУ
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27.09.2024 16:45 Ответить
Аваков давно в Італії.
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27.09.2024 16:56 Ответить
Спить і бачить себе керівником олигархической Украіни
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27.09.2024 17:00 Ответить
Такому сепару не місце на державній службі.
А Ермак видав йому парабелум щоб відстрілювався від військових, якщо що? Не вийде.
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27.09.2024 16:24 Ответить
Нехай би розцінював як натяк - застрелитись.
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27.09.2024 17:04 Ответить
думаю, що зеленський скаже, що поляруш разом з татаровим в Києві убивав чеченців, тому звільняти його не можна, а от білоруса, звичайно, депортують
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27.09.2024 16:26 Ответить
Так,незаконно,не гуманно,але просто пристрельте цього підара.Суспільство пойме і буде вдячне.
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27.09.2024 16:33 Ответить
бухая зешваль...блд...
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27.09.2024 16:46 Ответить
Він мудро **** Мудру, або вона відсмокчує у мудрого бика ,або вони разом у дерьмаКа, або НБУ ****** мудро, мудру, військовий збір 5%, щоб мудрий підор на лексусе в рот мудрой кінчав з нагродної пішталета від Дерьма, курва план перемоги котові під хвіст , 50млрд$, паляниця, Байден, іванка Трамп , .......допомога.!
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27.09.2024 16:49 Ответить
Лексус ... п"яний ... погрози ... "нагородна зброя" ... - повний набір
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27.09.2024 16:53 Ответить
Зелене, ватне лайно, тільки коли цих внутрішніх ворогів почнуть перетворювати на добрива, щось зміниться!
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27.09.2024 16:56 Ответить
**** як я хочу їх вже мочити тих ненажерливих чиновників, пяних виродків, які напихають баблом свої кишені та погрожують зброєю, коли народ живе вже як в пеклі..
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27.09.2024 17:35 Ответить
Беларус защищает Украину, а чиновники ее позорят.
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27.09.2024 17:54 Ответить
Велком ту 90. А как ветераны вернутся будет ещё веселее
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27.09.2024 17:57 Ответить
поляруш просто чергова мерзенна ублюбдіна...
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27.09.2024 17:58 Ответить
Побратими, вам на передову Лексус не потрібен ? Залишилось тільки перефарбувати з білого в піксель ! Ато соромно стає перед литовцями, які в алкашів конфісковують авто і передають Україні на фронт.
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27.09.2024 18:19 Ответить
В США простіше , відмовився від тесту на сп'яніння , автоматично визнають п'яним.
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27.09.2024 18:25 Ответить
поляруша на передову, може на фронті із бидла зроблять людину, ми боремося з рашую проти таких же кончених як цей поляруш і у цей час це чувирло їздить по Київу на лексусі, авто на потреби армії а бритоголового у штурмову бригаду нехай москалям ноги прострілює
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27.09.2024 18:57 Ответить
такий же черговий смердючий кондом як і вся ко-***** гідранта.
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27.09.2024 19:55 Ответить
Прикрилися бронею і бикують. І на фінринку витворяють, що хочуть.
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27.09.2024 20:02 Ответить
Одна такая новость, и весь дневной патриотический пафос на смаку! Где стенания про ухилянтов? Про войну до границ 1991 года, Про самых "потужных" керманычей?
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27.09.2024 20:38 Ответить
извините " насмарку" опечатка смысл фразы меняет.
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27.09.2024 20:55 Ответить
Якщо є нагородний, він 100% від МВС.
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27.09.2024 20:48 Ответить
За какой подвиг это высокоинтеллектуальное животное получило наградное оружие?
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27.09.2024 21:36 Ответить
Ці уй…..ки при владі, ще не усвідомлюють що ті хлопці що повернуться з війни, будуть навчати цих правителів і решал вже зовсім по іншому. Вже на руках «трофейної зброї»мільйони одиниць. Цей нагородний пістолет які роздавали кому попало в кращому випадку засунуть в одне місце.
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27.09.2024 22:51 Ответить
Покарати обох однаково: обох направити на фронт, або обох направити в Нацбанк. 😳
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27.09.2024 23:06 Ответить
 
 