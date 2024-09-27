В Киеве произошел конфликт между топ-чиновником НБУ Полярушем и белорусским добровольцем Трацевским. ВИДЕО

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш угрожал ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

"Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из "наградки" (наградного оружия. - Ред.) прострелит мне ноги", - сказал он.

Поляруш заявил, что это "абсолютная неправда".

Андрей Трацевский

Трацевский сказал, что работник НБУ отказался проходить тест на алкогольное опьянение и вызвал "скорую".

На одном из видео у Поляруша видно разбитую бровь и сломанные очки. Доброволец прокомментировал это так: "То, что ты сидел о руль бил (лицо. - Ред.) - мы видели".

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По словам военного, Поляруш якобы заявил, что "всех купит". Он также перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

Павел Поляруш

Издание УП обратилось в полицию, где им подтвердили факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00.

"Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие. По данным полиции, после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.

Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством", - отмечает издание.

На сайте НБУ отмечается, что Павел Поляруш с 18 апреля 2023 года является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины.

СМИ также сообщили, что Поляруш связан отношениями с заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой.

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