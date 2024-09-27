В Киеве произошел конфликт между топ-чиновником НБУ Полярушем и белорусским добровольцем Трацевским. ВИДЕО
Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш угрожал ему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
"Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из "наградки" (наградного оружия. - Ред.) прострелит мне ноги", - сказал он.
Поляруш заявил, что это "абсолютная неправда".
Трацевский сказал, что работник НБУ отказался проходить тест на алкогольное опьянение и вызвал "скорую".
На одном из видео у Поляруша видно разбитую бровь и сломанные очки. Доброволец прокомментировал это так: "То, что ты сидел о руль бил (лицо. - Ред.) - мы видели".
По словам военного, Поляруш якобы заявил, что "всех купит". Он также перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".
Издание УП обратилось в полицию, где им подтвердили факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00.
"Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие. По данным полиции, после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.
Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством", - отмечает издание.
На сайте НБУ отмечается, что Павел Поляруш с 18 апреля 2023 года является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины.
СМИ также сообщили, что Поляруш связан отношениями с заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой.
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Джерело:
🤦♂️Оце мудило на відео - Павло Поляруш, який очолює Управління по роботі з проблемними активам НБУ.
‼️Він не просто сів бухим за кермо, а створив аварійну ситуацію, за що його зупинили копи.
І ні щоб просто покаятись, здати права та заплатити штраф, так цей баран почав погрожувати прострелити ноги одному із військових, які його затримали. Ще й не аби чим, а нагородною зброєю. Також це створіння волало, що воно всіх купить і все порішає.
🤷♂️А знаєте звідки стільки борзоти в цього покидька? Не від жирної посади в НБУ. Виявляється, Поляруш - цивільний чоловік такої собі Ірини Мудрої. Яка є заступницею Єрмака в Офісі Зеленського.
🤬Це щоб ви розуміли наскільки безкарними і недоторканними почувають себе всілякі клерки, наближені до Андрій Борисовича. Тепер цікаво побачити реакцію НБУ і офісу, бо це новий скандал із їхньою шісткою.
Вони керують країною , яка воює. При чому не поважають нікого. Бо виборці зелені для них лохи, які дозволили у себе красти. Об вас уже не тільки ноги витирають.
... ЗМІ також повідомили, що Поляруш пов'язаний стосунками з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою."
Джерело:
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Яка несподіванка!, п'яне бидло на високій посаді пов'язане з ОПою єрмака-зеленського.
Видання Forbes у серпні https://forbes.ua/money/menedzher-bankiv-bankrutiv-forbes-diznavsya-pro-dvokh-kandidativ-na-posadu-novogo-direktora-fondu-garantuvannya-yak-budut-obirati-peremozhtsya-30082024-22788 називало Поляруша одним із ймовірних кандидатів на посаду директора Фонду гарантування вкладів."
Деякі займають по кілька посад одночасно і отримують за це великі гроші.
"Люди Офісу продовжують отримувати сотні тисяч гривень в місяць на топ-посадах великих держпідпрємств.
Розі Тапановій ще й якось вдається поєднувати роботу в енергетичній і банківській сферах.
Експартнерка Єрмака - членкиня Наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". А ще - очільниця державного заповідника "Бабин Яр".
У 2024 році вона задекларувала майже 9 млн грн зарплати у перших двох підприємствах."
https://x.com/bihusinfo/status/1839600751821164871
І кого ж вони обрали оце так несподіванка
Людям реально Бог розум відібрав
Можна було розгледіти, що зебіл перевиконає ВСЕ у чому довбаки винуватили Порошенка.
Понабирали у владу всяких "полярніків", а тепер не знають, шо з ними робити...
пуля́ре́с «гаманець» (запозичення з польської мови)
п. pulares, pugilares «тс.» походить від лат. pugillārēs «табличка для заміток, записна книжка», pugillāris «завбільшки як кулак», пов'язаних з pugnus «кулак», спорідненим з гр. πύξ «кулаком», πυγμή, πυγμά «кулак, кулачний бій»
Тобто, в НБУ проблемними активами займається злодій, що підпорядковується Єрмаку.
Кого ще з "потрібних" людей Єрмака працевлаштував в НБУ Пишний?
Иільки потім не кажіть, що НБУ є незалежним органом.
Був Залужний -ЗʼЇЛИ, генералів досвідчених зʼїли , закусили пресссекретарями
ЗАРАЗ ДОІДАЮТЬ БУДАНОВА
звідкіля у цього менеджера зброя?
Все що треба знати про цих підарів при владі! Ганьба! Де там всі підари, які нам розповідають про обовязки перед краіною? А цей підар в окулярах, нічим там часом не забовязаний краіні? Може хоч вести себе як людина, а не як ... ну ви самі все бачили.
Ганьба! А потім дивуються - чого народ воювати не йде, можливо і в цього добровольця бажання воювати за таку державу зменьшилось.
Оцей в лексусі це підор не кращій ніж ті окупанти кацапськи.
працівник з проблемними кредитами - ПО ПРОСТОМУ ВИШИБАЛА
можу уявити як він вирішував зброєю проблемні кредити
по моєму голові НБУ пора у відставку за таких працівників , а того гадениша зі зброєю у окопи до Покровська
Жалкую, що бикувати не став й йому прикладом зуби не перерахували.
колекторами мають працювати юристи і психологи , шоб вирішувати питання повернення кредитів.
Тільки при цьому не враховуються ті проблеми, які принесла війна й чому люди невзмозі щось оплачувати.
І чому цей пАтужний високомотивований ваівака не там, де був білорус?
Ухилянт?
А Ермак видав йому парабелум щоб відстрілювався від військових, якщо що? Не вийде.