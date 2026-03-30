Новости Имущество семьи руководителя Ривненской АЭС Ткача
Семья директора Ривненской АЭС и фигуранта "плёнок Миндича" Ткача обзавелась элитной недвижимостью и автопарком, — Bihus.Info. ВИДЕО

Семья руководителя Ривненской АЭС Тараса Ткача, фигурирующего на записях операции "Мидас", построила особняк под Киевом, инвестировала в пентхаус в столичной новостройке и собрала коллекцию автомобилей, в том числе BMW X7 стоимостью полторы сотни тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Фигурант "плёнок Миндича"

Тарас Ткач всю жизнь работает в структуре НАЭК "Энергоатом". Он начинал в Энергодаре на Запорожской АЭС, с 2017 по 2025 год возглавлял исполнительную дирекцию по производству и ремонтам, а с сентября прошлого года – руководит Ривненской АЭС.

Журналисты отмечают, что фамилия Ткача фигурирует в прослушках дела "Мидас". Назначение "Ткача на Ривненскую" в частности обсуждают подозреваемые Игорь Миронюк (экс-советник министра энергетики Галущенко. – Ред.) и Дмитрий Басов (бывший главный сотрудник службы безопасности "Энергоатома". – Ред.).

Имущество

По данным реестров, у самого Ткача из имущества – лишь старая приватизированная квартира на Позняках, подержанный Mitsubishi Outlander и земельный участок в селе Ходосовка под Киевом.

Однако журналисты выяснили, что участок расположен в элитном КМ "Обрий Фемели Клаб" и что на нем уже давно построен особняк.

Bihus.Info отмечает, что данные об особняке в реестре отсутствуют, поэтому точная площадь и стоимость неизвестны.

В то же время в 2020 году, когда чиновник покупал участок, цены застройщика начинались от 11 млн грн за дом (по актуальному курсу – 400 тыс. дол.).

"Чтобы осилить такую сумму, Ткачу с женой пришлось бы выложить до копейки все свои доходы за 4 года. Вместе с тем, по данным следствия, именно на стыке 2020-2021 годов в "Энергоатоме" начали происходить события, которые позже лягут в основу дела "Мидас", — отмечают расследователи.

Деклараций Ткач уже много лет не подает, а на запрос журналистов ответил, что точной площади дома не знает, сколько потрачено на него денег – тоже якобы не считал, потому что работы оплачивали поэтапно и ситуативно. В эксплуатацию, по словам чиновника, дом не введен по нескольким причинам – на землю наложен арест из-за уголовного производства в отношении застройки, а сам дом якобы до сих пор не завершен.

В то же время, как отмечают журналисты, на вид дом не просто завершен, но и обжит. Более того, на фото и видео в соцсетях застройщика видно, что он мог быть завершен еще в 2023-2024 годах – в тот период уже были завершены и фасад, и ландшафтный дизайн, и спортивная площадка, а в окнах уже висели занавески.

Пентхаус и автомобиль 

Кроме того, на родителей Ткача в 2022-2025 годах была оформлена недвижимость в столичном ЖК "Тайм" – квартира площадью 160 кв.м (вероятно, двухэтажный пентхаус) и два паркоместа. Квартиру продали буквально за несколько недель до выхода НАБУ и САП в публичное пространство по делу "Мидас", отмечают в Bihus.Info.

Также на мать чиновника оформлялись дорогие автомобили. В 2021 году это была BMW Х6, а в 2025 году ее заменили на BMW X7 XDRIVE 40D, цены на которые мать Ткача якобы не помнит.

В то же время, по данным архивных объявлений о продаже, рыночная стоимость первой составляла ориентировочно 80 тыс. дол., а второй – уже более 140 тыс. дол. Именно на последней Ткач в этом году, по данным источников журналистов, выезжал за границу.

Что ответил Ткач?

Ткач в комментарии журналистам заявил, что все родительское имущество покупалось именно родителями. Более того, особняк в Ходосовке они якобы также строят совместно, на сбережения всей семьи.

В частности, по его словам, после выхода на пенсию родители работали на строительстве АЭС в Индии, где отец был заместителем главного инженера АЭС и имел высокие доходы. В качестве доказательства Ткач предоставил журналистам налоговый документ отца с зарплатой по годовому контракту.

Журналисты подсчитали, что такой уровень доходов вполне объясняет личное имущество родителей — после возвращения из Индии они приобрели новый частный дом в Борисполе, инвестировали там же в новый ЖК, а еще купили новый автомобиль Suzuki.

Однако, как отмечают в Bihus.Info, маловероятно, что они могли бы покрыть остальные инвестиции, включая все строительство и автопарк.

Ні в чому собі не відмовляв і як книжка пише - розклав яйця по різних корзинах
30.03.2026 22:13 Ответить
Плакати не читали "Кінець епохи бідності"? Правда там вирішили все-таки не писати перший рядок "Для нас"

30.03.2026 22:41 Ответить
він розкладає яйця як чужий з кіножаху рідлі скота
30.03.2026 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bg2SCEpA_Ow https://www.youtube.com/watch?v=Є ПИТАННЯ головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов розказує нові невідомі деталі "справи Міндіча" і вперше розкриває, як члени угруповання на плівках називають поміж собою голову Офісу президента Андрія
30.03.2026 22:39 Ответить
У насірова жінка теж, дивним чином, якось знайшла млн грн у себе в лівчику, щоб за насралова внести гроші…!?!?!? А тут, ціла АЕС у Рівному….Там що хочеш можна знайти, милованов з міндічем і галущенком та свириденко, млн доларів знайшли…
Про них, тільки зеленський не ЗНАВ, на словах…
30.03.2026 23:09 Ответить
на знищення таких, які в майбутньому могли б стати як сашко, сьогодні одразу висилають цілих трьох майорів! і ментів, з мішками наркоти в його помешкання! а труну, перед кремацією, показують людям тільки через місяць. віддадуть, взагалі, тільки попіл, коли ще й віддадуть, а не накажуть викинути, а віддати пусту урну.
30.03.2026 22:23 Ответить
Один зек вже при владі був, мабуть, мало. Чи "єта другоє"? То був поганий та неправильний зек, а тут буде "наш", "порядний"?
30.03.2026 22:42 Ответить
для таких, елітні автомобілі не розкіш, а засіб пересування між елітною нерухомістю! ))
30.03.2026 22:17 Ответить
От цікаво, Чи існують взагалі в природі такі держслужбовці і всілякі директори, які не крадуть?
30.03.2026 22:25 Ответить
Та норм. Люди вміють жити. Завдання пересічного миколи добровільно мобілізуватись і захищати батьківщину. Бо прийде рускій мір і всяке може статись. Тим більше, що навіть в конституції, на яку любімий лідор давно і вагомо поклав мєч валабуєва, написано, що захист вітчизни - почесний обов'язок микол.
30.03.2026 22:26 Ответить
А як Миколи не захочуть таких хитровиїбаних захищати, то що буде ?
30.03.2026 22:42 Ответить
Плакати не читали "Кінець епохи бідності"? Правда там вирішили все-таки не писати перший рядок "Для нас"

30.03.2026 22:41 Ответить
30.03.2026 23:19 Ответить
Заїбали вже ці гандони. ****, коли вони вже почнуть потрапляти за грати ? Кожний день нова інфа про таких підерів. Я все сказав. Тепер мене можете в бан. А ***** !
30.03.2026 23:20 Ответить
Ти про євреїв шось напиши, бан через 2 хвилини.
31.03.2026 09:14 Ответить
Щоб осилити таку суму, Ткачу з дружиною треба було б викласти до копійки всі свої доходи за 4 роки. Джерело: https://censor.net/ua/v3607994
Може викрасти?
31.03.2026 02:31 Ответить
Жадібність і тупість ведуть Україну до прірви....
31.03.2026 04:31 Ответить
Суцільне хуторянство. В Україні нема куди вкласти бабло, тому як по нотам. Три квартири, чотири машини, дві ділянки під Києвом. Жлоб упакований, одна штука.
31.03.2026 09:12 Ответить
 
 