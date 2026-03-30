Семья директора Ривненской АЭС и фигуранта "плёнок Миндича" Ткача обзавелась элитной недвижимостью и автопарком, — Bihus.Info. ВИДЕО
Семья руководителя Ривненской АЭС Тараса Ткача, фигурирующего на записях операции "Мидас", построила особняк под Киевом, инвестировала в пентхаус в столичной новостройке и собрала коллекцию автомобилей, в том числе BMW X7 стоимостью полторы сотни тысяч долларов.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Фигурант "плёнок Миндича"
Тарас Ткач всю жизнь работает в структуре НАЭК "Энергоатом". Он начинал в Энергодаре на Запорожской АЭС, с 2017 по 2025 год возглавлял исполнительную дирекцию по производству и ремонтам, а с сентября прошлого года – руководит Ривненской АЭС.
Журналисты отмечают, что фамилия Ткача фигурирует в прослушках дела "Мидас". Назначение "Ткача на Ривненскую" в частности обсуждают подозреваемые Игорь Миронюк (экс-советник министра энергетики Галущенко. – Ред.) и Дмитрий Басов (бывший главный сотрудник службы безопасности "Энергоатома". – Ред.).
Имущество
По данным реестров, у самого Ткача из имущества – лишь старая приватизированная квартира на Позняках, подержанный Mitsubishi Outlander и земельный участок в селе Ходосовка под Киевом.
Однако журналисты выяснили, что участок расположен в элитном КМ "Обрий Фемели Клаб" и что на нем уже давно построен особняк.
Bihus.Info отмечает, что данные об особняке в реестре отсутствуют, поэтому точная площадь и стоимость неизвестны.
В то же время в 2020 году, когда чиновник покупал участок, цены застройщика начинались от 11 млн грн за дом (по актуальному курсу – 400 тыс. дол.).
"Чтобы осилить такую сумму, Ткачу с женой пришлось бы выложить до копейки все свои доходы за 4 года. Вместе с тем, по данным следствия, именно на стыке 2020-2021 годов в "Энергоатоме" начали происходить события, которые позже лягут в основу дела "Мидас", — отмечают расследователи.
Деклараций Ткач уже много лет не подает, а на запрос журналистов ответил, что точной площади дома не знает, сколько потрачено на него денег – тоже якобы не считал, потому что работы оплачивали поэтапно и ситуативно. В эксплуатацию, по словам чиновника, дом не введен по нескольким причинам – на землю наложен арест из-за уголовного производства в отношении застройки, а сам дом якобы до сих пор не завершен.
В то же время, как отмечают журналисты, на вид дом не просто завершен, но и обжит. Более того, на фото и видео в соцсетях застройщика видно, что он мог быть завершен еще в 2023-2024 годах – в тот период уже были завершены и фасад, и ландшафтный дизайн, и спортивная площадка, а в окнах уже висели занавески.
Пентхаус и автомобиль
Кроме того, на родителей Ткача в 2022-2025 годах была оформлена недвижимость в столичном ЖК "Тайм" – квартира площадью 160 кв.м (вероятно, двухэтажный пентхаус) и два паркоместа. Квартиру продали буквально за несколько недель до выхода НАБУ и САП в публичное пространство по делу "Мидас", отмечают в Bihus.Info.
Также на мать чиновника оформлялись дорогие автомобили. В 2021 году это была BMW Х6, а в 2025 году ее заменили на BMW X7 XDRIVE 40D, цены на которые мать Ткача якобы не помнит.
В то же время, по данным архивных объявлений о продаже, рыночная стоимость первой составляла ориентировочно 80 тыс. дол., а второй – уже более 140 тыс. дол. Именно на последней Ткач в этом году, по данным источников журналистов, выезжал за границу.
Что ответил Ткач?
Ткач в комментарии журналистам заявил, что все родительское имущество покупалось именно родителями. Более того, особняк в Ходосовке они якобы также строят совместно, на сбережения всей семьи.
В частности, по его словам, после выхода на пенсию родители работали на строительстве АЭС в Индии, где отец был заместителем главного инженера АЭС и имел высокие доходы. В качестве доказательства Ткач предоставил журналистам налоговый документ отца с зарплатой по годовому контракту.
Журналисты подсчитали, что такой уровень доходов вполне объясняет личное имущество родителей — после возвращения из Индии они приобрели новый частный дом в Борисполе, инвестировали там же в новый ЖК, а еще купили новый автомобиль Suzuki.
Однако, как отмечают в Bihus.Info, маловероятно, что они могли бы покрыть остальные инвестиции, включая все строительство и автопарк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
