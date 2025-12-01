Замглавы киберполиции Криволапов живет в элитной квартире за $500 тыс., за которую платит брату-россиянину, - Bihus.Info. ВИДЕО

Заместитель главы Департамента киберполиции Владимир Криволапов проживает в элитной квартире в Киеве, которую приобрел его брат-россиянин. Еще одно жилье рядом купила мать правоохранителя, которая осталась на временно оккупированных россиянами территориях вместе с отцом, который поддерживает войну против Украины в соцсетях.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Пришел на должность в 2023 году

Владимир Криволапов пришел на должность заместителя в киберполицию в 2023 году.

Ранее он работал в Департаменте защиты экономики Нацполиции, а также в Государственном бюро расследований, конкурс в которое СМИ называли непрозрачным и таким, где победители были определены заранее.

Проживает в квартире брата-россиянина

С 2018 года Криволапов декларирует проживание в квартире в ЖК Французский квартал.

"Криволаповы проживают в квартире площадью 140 квадратных метров. Такое жилье сейчас стоит почти 23 миллиона гривен", - говорится в расследовании.

Эту квартиру арендует его бывшая жена, а ныне сожительница, Наталья Криволапова.

Владельцем этого жилья является брат киберполицейского Сергей Криволапов.

Сергей Криволапов указан в декларации как "иностранный гражданин". Журналисты выяснили, что мужчина проживает в Иркутской области России, имеет российский паспорт и идентификационный код.

В ответе на запрос журналистов Криволапов сообщил, что брат переехал в Россию еще в 2001 году, но в 2017-м внезапно решил инвестировать деньги в киевскую недвижимость:

"Понимая состояние моих семейных дел, и после нашего предыдущего с ним общения, решил инвестировать свои собственные денежные средства в новостройку Киева, с целью помощи брату и получения прибыли от перепродажи указанного имущества в будущем", - говорится в ответе чиновника.

Расследователи отмечают, что за 8 лет брат почему-то так и не взялся за продажу актива, в который инвестировал. При этом сам Криволапов утверждает, что после начала полномасштабного вторжения не общается с братом и единственной названной причиной является желание "не подвергать брата опасности со стороны спецслужб РФ".

Несмотря на это, Наталья Криволапова продолжает арендовать квартиру российского родственника, отмечают расследователи.

О способе, которым семья полицейского могла бы платить деньги гражданину России за аренду, Криволапов в ответе на запрос не сообщил.

Еще одну квартиру рядом приобрела мать правоохранителя

В 2020 году еще одну квартиру во "Французском квартале" площадью более 100 кв. м приобрела мать правоохранителя.

На тот момент жилье не могло стоить менее 7 миллионов гривен, а доходов родителей для покупки такой недвижимости, по данным журналистов, не хватало.

Впрочем, даже несмотря на эту покупку, в 2022 году родители решили остаться на временно оккупированной россиянами территории, куда приехали незадолго до начала полномасштабного вторжения.

"При этом отец киберполицейского следит за пророссийскими и явно пропагандистскими сообществами в соцсети "Вконтакте", поддерживая проведение так называемой "СВО", - отмечают журналисты.

Bihus.Info предполагают, что эти обстоятельства могут нести существенные риски для безопасности той сферы, которой в Киберполиции занимается Криволапов, ведь пребывание семьи украинского правоохранителя в России и на оккупированной ею территории создает потенциальные рычаги влияния на него.

"Что мы имеем - есть брат-россиянин, который пустил киберполицейского пожить в свою дорогую квартиру на Печерске, родители сейчас находятся на оккупированной территории. Согласитесь, это очень весомый рычаг влияния на топ-киберполицейского, который работает в правоохранительном органе, имеющем доступ, в частности, к украинским государственным порталам, реестрам и базам данных", - добавляют журналисты.

