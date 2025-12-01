РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10996 посетителей онлайн
Новости Имущество киберполицейского Криволапова
8 797 60

Замглавы киберполиции Криволапов живет в элитной квартире за $500 тыс., за которую платит брату-россиянину, - Bihus.Info. ВИДЕО

Заместитель главы Департамента киберполиции Владимир Криволапов проживает в элитной квартире в Киеве, которую приобрел его брат-россиянин. Еще одно жилье рядом купила мать правоохранителя, которая осталась на временно оккупированных россиянами территориях вместе с отцом, который поддерживает войну против Украины в соцсетях.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Пришел на должность в 2023 году

Владимир Криволапов пришел на должность заместителя в киберполицию в 2023 году.

Криволапов

Ранее он работал в Департаменте защиты экономики Нацполиции, а также в Государственном бюро расследований, конкурс в которое СМИ называли непрозрачным и таким, где победители были определены заранее.

Проживает в квартире брата-россиянина

С 2018 года Криволапов декларирует проживание в квартире в ЖК Французский квартал. 

"Криволаповы проживают в квартире площадью 140 квадратных метров. Такое жилье сейчас стоит почти 23 миллиона гривен", - говорится в расследовании. 

квартира

Эту квартиру арендует его бывшая жена, а ныне сожительница, Наталья Криволапова.

Владельцем этого жилья является брат киберполицейского Сергей Криволапов.

Сергей Криволапов указан в декларации как "иностранный гражданин". Журналисты выяснили, что мужчина проживает в Иркутской области России, имеет российский паспорт и идентификационный код.

брат полицейского

В ответе на запрос журналистов Криволапов сообщил, что брат переехал в Россию еще в 2001 году, но в 2017-м внезапно решил инвестировать деньги в киевскую недвижимость:

"Понимая состояние моих семейных дел, и после нашего предыдущего с ним общения, решил инвестировать свои собственные денежные средства в новостройку Киева, с целью помощи брату и получения прибыли от перепродажи указанного имущества в будущем", - говорится в ответе чиновника.

расследование

Расследователи отмечают, что за 8 лет брат почему-то так и не взялся за продажу актива, в который инвестировал. При этом сам Криволапов утверждает, что после начала полномасштабного вторжения не общается с братом и единственной названной причиной является желание "не подвергать брата опасности со стороны спецслужб РФ".

Несмотря на это, Наталья Криволапова продолжает арендовать квартиру российского родственника, отмечают расследователи. 

О способе, которым семья полицейского могла бы платить деньги гражданину России за аренду, Криволапов в ответе на запрос не сообщил.

Читайте также: Бывшая жена руководителя киберпола Выходца "спалила" в инстаграме отношения с бывшим мужем и незадекларированные доходы, - СМИ. ВИДЕО

Еще одну квартиру рядом приобрела мать правоохранителя

В 2020 году еще одну квартиру во "Французском квартале" площадью более 100 кв. м приобрела мать правоохранителя.

На тот момент жилье не могло стоить менее 7 миллионов гривен, а доходов родителей для покупки такой недвижимости, по данным журналистов, не хватало.

Впрочем, даже несмотря на эту покупку, в 2022 году родители решили остаться на временно оккупированной россиянами территории, куда приехали незадолго до начала полномасштабного вторжения.

"При этом отец киберполицейского следит за пророссийскими и явно пропагандистскими сообществами в соцсети "Вконтакте", поддерживая проведение так называемой "СВО", - отмечают журналисты.

расследование

Bihus.Info предполагают, что эти обстоятельства могут нести существенные риски для безопасности той сферы, которой в Киберполиции занимается Криволапов, ведь пребывание семьи украинского правоохранителя в России и на оккупированной ею территории создает потенциальные рычаги влияния на него.

"Что мы имеем - есть брат-россиянин, который пустил киберполицейского пожить в свою дорогую квартиру на Печерске, родители сейчас находятся на оккупированной территории. Согласитесь, это очень весомый рычаг влияния на топ-киберполицейского, который работает в правоохранительном органе, имеющем доступ, в частности, к украинским государственным порталам, реестрам и базам данных", - добавляют журналисты.

Читайте также: Теща главного киберполицейского Киева Кулиуша после его развода обзавелась имуществом на миллионы, - СМИ

 

Автор: 

имущество (362) расследование (3097) киберполиция (333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
а туди без родичів в ФСБ взагалі когось беруть ?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:48 Ответить
+38
Якщо не має родичів, то беруть з россійским паспортом
показать весь комментарий
01.12.2025 22:51 Ответить
+33
сказати що ця влада бл...ді, це образити жінок які просто дуже ******* секс
показать весь комментарий
01.12.2025 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Негуйово дєвки пляшут
показать весь комментарий
01.12.2025 22:47 Ответить
брати пляшут - "Брат-2"
показать весь комментарий
01.12.2025 22:51 Ответить
сказати що ця влада бл...ді, це образити жінок які просто дуже ******* секс
показать весь комментарий
01.12.2025 22:47 Ответить
а туди без родичів в ФСБ взагалі когось беруть ?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:48 Ответить
Якщо не має родичів, то беруть з россійским паспортом
показать весь комментарий
01.12.2025 22:51 Ответить
"Меняю два диплома о высшем образовании на паспорт родственника из рашки. За наличие удостоверения ФСБ - отдельный бонус" ©
показать весь комментарий
01.12.2025 23:06 Ответить
Давно такого не було - і от знову!
показать весь комментарий
01.12.2025 22:49 Ответить
Цю ***..ку владу потрібно зносити.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:49 Ответить
Бульдозером всіх підряд. І притоптати катком.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:14 Ответить
То може країною рулить не Буратінка й не Козир - А ТАТАРОВ? Й коли його" нова мітла" зОПУ ЗАЖОПУ не виймете - то значить я права- РУЛИТЬ САМЕ ВІН
показать весь комментарий
01.12.2025 22:50 Ответить
татаров просто так не здасться - він кадирівців різав без ножа....
показать весь комментарий
01.12.2025 22:52 Ответить
доречі , ще одне підтвердження ...
показать весь комментарий
01.12.2025 22:54 Ответить
надіється на "кришу", але крівля може протекти як і для дЄрмака...
показать весь комментарий
01.12.2025 22:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pdCJlBRuYTs

Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх

усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...

А Татаров - це люстрований РИГОчорт, катрого вовка розлюстрував за павеленієм сєрца вєрующєва в ********** ПАЛАЧКІ . Буратіна знає, він з високих сцен антимайданів РИГОВЛАДИ бачив справжню картину Революції Гідності й обіржав її своїм блювотним гумором за текстами Шефірів та Тамбовскава Волка
показать весь комментарий
01.12.2025 23:06 Ответить
я це бачив - Дякую Підписаний
показать весь комментарий
01.12.2025 23:09 Ответить
Не кадирівців, а чеченців в оригіналі...
показать весь комментарий
02.12.2025 00:00 Ответить
татаров може тільки чеченців - кадирівці для нього "свої"
показать весь комментарий
02.12.2025 00:07 Ответить
Хорошо можно жить на откаты со всяких кол-центров и онлайн-казино. Главное вовремя и правильно закрывать глаза где нужно. Ну а след из параши - это уже как фирменный почерк нынешней власти.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:52 Ответить
Питання як віддати зимову тисячу на справа громад або дикі шершні? Можливо цензор опублікує інструкцію щоб люди могои відправити ці кошти туди, куди їх мала направити влада??
показать весь комментарий
01.12.2025 22:53 Ответить
Очень просто. Тратите эту тысячу на комуслуги, а освободившиеся средства передаете кому хотите. На прямую не получается. Там в списке только "свои" фонды.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:57 Ответить
А свои это какие? И какой процент с собранных денег они себе оставляют " на рекламу и администрацию"? Примерно
показать весь комментарий
02.12.2025 00:49 Ответить
що тут сказать-життя вдалося
показать весь комментарий
01.12.2025 22:53 Ответить
А СБУ в цей час бореться з Червинським та НАБУ....Цікаво цей кіберполіцай вже усі файли скачав та "старшому брату " переслав, чи ні???
показать весь комментарий
01.12.2025 22:55 Ответить
Це, що СБУ вже не перевіряє взагалі людей перед призначенням в силові, правоохоронні структури і на державну службу?
Раніше, навіть прибиральниць місяцями до десятого коліна перевіряли в такі органи.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:55 Ответить
Там є своя ВБ і до неї повинні бути найбільші питання, бо так виходить, що журналісти виконують роботу ВБ постійно
показать весь комментарий
01.12.2025 22:59 Ответить
Коли в СБУ повно людей з родичами в рф... Невже ви думаєте, що вони будуть заморочуватись з такими "перевірками"?

P.s. Навіть батьки "Головнокомандувача" живуть в рф і нікого це не хвилює. Що вже казати про інші посади...
показать весь комментарий
01.12.2025 23:13 Ответить
Якщо ти не кварталівець або його родич чи не маєш родичів на русні, то шансів обіймати керівну посаду дуже мало в "країні мрій"
показать весь комментарий
01.12.2025 22:56 Ответить
Скільки ж цього кацапського лайна розлилося по всьому світі!
показать весь комментарий
01.12.2025 22:56 Ответить
Іуди ( Юди) - все продають!...
Таке враження, що вищі чини в " наших органах" вирощені в одному розпліднику моральних уродів!...
Є хоча би один, який не тирить і має хоча би зачатки совісті!...
показать весь комментарий
01.12.2025 22:57 Ответить
Де вони їх виколупують? Кого не візми то зашквар, ***!
показать весь комментарий
01.12.2025 22:58 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 23:00 Ответить
Ото схоже яскрава ілюстрація тих хто зараз при владі..Верещучка теж фотку з спортзалу виклала- там вона довольна як слон...і совість геть не мучить..
показать весь комментарий
01.12.2025 23:07 Ответить
Правильно говорить - живе лучшую жізнь . В наступній буде козою чи глистом в дупі . Так що такоє
показать весь комментарий
01.12.2025 23:19 Ответить
І скільки ще «двушек на москву» виявиться?
показать весь комментарий
01.12.2025 23:02 Ответить
криволапова-відпздити, обісцяти, кинути у вулик.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:03 Ответить
а що там про відчуження майна у громадян рф
показать весь комментарий
01.12.2025 23:05 Ответить
То то хіба не потенційний зрадник ..?!😧
показать весь комментарий
01.12.2025 23:05 Ответить
Україну врятує інститут негромадянства інакше це не скінчиться ніколи
показать весь комментарий
01.12.2025 23:21 Ответить
****!!! і навіть тут кацап -ОВ, і ще й з кінченими родичами на кацапстані.....
показать весь комментарий
01.12.2025 23:28 Ответить
Оце так влада в Україні....щоб ви всі поздихали хто при владі...
показать весь комментарий
01.12.2025 23:35 Ответить
більшість "зелених зрадників в Україні" призначені фсб 3,14дерації , в тому числі і сам "зеклован"
показать весь комментарий
01.12.2025 23:45 Ответить
Куда не плюнь, везде кацапские уши торчат.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:48 Ответить
а на ньому ще залишилось місце, куди хоч одну печатку з тризубом можно поставити? чи вже все зайнято печатками з двоголовим мутантом?
показать весь комментарий
01.12.2025 23:57 Ответить
в певному сенсі савєцкій саюз був ПРАВИЛьНІШИЙ, аніж ******* Суверенна Самостійна Незалежна Україна. В серісері таких сyk розстрілювали.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:00 Ответить
ЕЩЁ ОДНА МРАЗЬ В АППАРАТЕ ЗЕЛИ ...
показать весь комментарий
02.12.2025 00:00 Ответить
Руссіше пачпорт - аусвайс до столичного раю?
показать весь комментарий
02.12.2025 00:15 Ответить
Не заздріть. Кожен, хто не лінивий, так може жити.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:18 Ответить
Бардак! Недодержава…
показать весь комментарий
02.12.2025 00:19 Ответить
Якщо подивитись топ посадовців поліції, то там повно москальских призвіщ. Вони сидять у тилу та обкрадають країну, а гинути на нуль отправляють лише селян та роботяг, справжніх, етнічних українців.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:25 Ответить
Інвалід Клименко набрав до мусорня лише кацапів так вигллядає
показать весь комментарий
02.12.2025 06:45 Ответить
слів вже немає одні вираженія нецензурні залишились . якась падла призначала ж цих істот на високі посади . сбу мабуть ..перевіряло.. --- мусарня була є і буде . щоб була нацполіція потрібне повне перезавантаження всіх лягавих керівників через контрозвідку . маєш родинні зв.язки з парашею тобі не місце на державній службі
показать весь комментарий
02.12.2025 07:01 Ответить
В коли поліцаї жили погано? не для того йдуть на службу щоб жити на зарплату ,в кожного поліцая є майно на яке в нього коштів ніколи не було.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:18 Ответить
З кацапською агентурою на всіх рівнях спецслужб і влади точно переможемо і повернемо кордони 1991 року.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:39 Ответить
Малюк чомусь цим не цікавиться.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:58 Ответить
тепер понятно чому так багато в коментах свинособак - всі кібермусора на ЗП кожен день звуть рускій мір
показать весь комментарий
02.12.2025 08:33 Ответить
патріоти, блє
показать весь комментарий
02.12.2025 08:41 Ответить
 
 