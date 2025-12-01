Заступник голови кіберполіції Криволапов живе в елітній квартирі за $500 тис, за яку платить брату-росіянину, - Bihus.Info. ВIДЕО
Заступник глави Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов мешкає в елітній квартирі в Києві, яку придбав його брат-росіянин. Ще одне житло поряд купила матір правоохоронця, яка залишилась на тимчасово окупованих росіянами територіях разом з батьком, який у соцмережах підтримує війну РФ проти України.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прийшов на посаду у 2023 році
Володимир Криволапов прийшов на посаду заступника в кіберполіцію у 2023 році.
Раніше він працював в Департаменті захисту економіки Нацполу, а також в Державному бюро розслідувань, конкурс до якого медіа називали непрозорим і таким, де переможці були визначені наперед.
Мешкає в квартирі брата-росіянина
З 2018 році Криволапов декларує проживання у квартирі в ЖК Французький квартал.
"Криволапови мешкають у квартирі площею 140 квадратних метрів. Таке помешкання нині коштує майже 23 мільйони гривень", - йдеться у розслідуванні.
Цю квартиру орендує його колишня дружина, а нині співмешканка, Наталія Криволапова.
Власником цього житла є брат кіберполіцейського Сергій Криволапов.
Сергій Криволапов вказаний в декларації як "іноземний громадянин". Журналісти з'ясували, що чоловік проживає в Іркутській області Росії, має російський паспорт і ідентифікаційний код.
У відповіді на запит журналістів Криволапов повідомив, що брат переїхав до Росії ще в 2001 році, але у 2017-му раптово вирішив інвестувати гроші в київську нерухомість:
"Розуміючи стан моїх сімейних справ, та після нашого попереднього з ним спілкування, вирішив інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва, з метою допомоги брату та отримання прибутку від перепродажу вказаного майна у майбутньому", - йдеться у відповіді посадовця.
Розслідувачі зазначають, що за 8 років брат чомусь так і не взявся за продаж активу, в який інвестував. При цьому сам Криволапов стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкується з братом і єдиною названою причиною є бажання "не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ".
Попри це, Наталія Криволапова й надалі орендує квартиру російського родича, зазначають розслідувачі.
Про спосіб, яким родина поліцейського могла б сплачувати гроші громадянину росії за оренду, Криволапов у відповіді на запит не повідомив.
Ще одну квартиру поруч придбала матір правоохоронця
У 2020 році ще одну квартиру у "Французькому кварталі" площею понад 100 кв. м придбала мати правоохоронця.
На той час житло не могло коштувати менше 7 мільйонів гривень і доходів батьків для купівлі такої нерухомості, за даними журналістів, не вистачало.
Втім, навіть попри цю купівлю, у 2022 році батьки вирішили залишитися на тимчасово окупованій росіянами території, куди приїхали незадовго до початку повномасштабного вторгнення.
"При цьому батько кіберполівця стежить за проросійськими і явно пропагандистськими спільнотами у соцмережі "Вконтактє", підтримуючи проведення так званої "СВО"", - зазначають журналісти.
Bihus.Info припускають, що ці обставини можуть нести суттєві ризики для безпеки тієї сфери, якою в Кіберполіції опікується Криволапов, адже перебування родини українського правоохоронця в Росії та на окупованій нею території створює потенційні важелі впливу на нього.
"Що ми маємо - є брат-росіянин, який пустив пожити кіберполівця в свою дорогу квартиру на Печерську, батьки нині перебувають на окупованій території. Погодьтеся, це дуже вагомий важіль впливу на топкіберполіцейського, який працює в правоохоронному органі, що має доступ, зокрема, до українських державних порталів, реєстрів та баз даних", - додають журналісти.
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Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх
усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...
А Татаров - це люстрований РИГОчорт, катрого вовка розлюстрував за павеленієм сєрца вєрующєва в ********** ПАЛАЧКІ . Буратіна знає, він з високих сцен антимайданів РИГОВЛАДИ бачив справжню картину Революції Гідності й обіржав її своїм блювотним гумором за текстами Шефірів та Тамбовскава Волка
Раніше, навіть прибиральниць місяцями до десятого коліна перевіряли в такі органи.
P.s. Навіть батьки "Головнокомандувача" живуть в рф і нікого це не хвилює. Що вже казати про інші посади...
Таке враження, що вищі чини в " наших органах" вирощені в одному розпліднику моральних уродів!...
Є хоча би один, який не тирить і має хоча би зачатки совісті!...
Не буду я зневажити бідноту як це робить Світлик.
Як у федорова, що вже відчуває себе богом.
Пам'ятаєте як Василь Малюк спіймав крота, ще фотка була як він гордо тримав його за горло. Тобто просто зайшов у сусідній кабінет і спіймав. Ну не проводив же він слідчі дії, для цього є інші фахові особи. Якщо б він не спіймав очевидно Бігус його випередив би, як з цим Криволаповым. І впала б тінь на Малюка, але Василь все зробив вчасно і став героєм, для тих хто нічого не розуміє. А хто розуміє, той побачив як злили крота, бо так треба було, щоб врятувати інших кротів та відвернути увагу. Тобто про все домовлено. Ну не просто ж так СБУ-шники ходять на день народження до урки і вечеряють з ним, пам'ятаєте, була новина така і фото з ресторану на Хрещатику.
І все це на четвертому році війни, так?
Тоді Бігуса треба доєднати до НАБУ як слідчий підрозділ. Бо кібер поліцай все зіллє поки вони в спіднім у Єрмака порсаються.
Зеленський співпрацював та співпрацює з ворогом у своєму бізнесі.
Ще тиждень тому країною фактично рулив Єрмак.
Прямо зараз в ОП добре себе почуває та курує силовиків Татаров.
Когось дратує такий відбір кадрів у МВС, прокуратурі, СБУ, судах?
Ну то ось вам пес-Патрон, Білецький і Паліса. Яких ще патріотів вам не вистачає?