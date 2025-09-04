Ексдружина керівника кіберполу Виходця "спалила" в інстаграмі стосунки з колишнім чоловіком та незадекларовані статки, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишня дружина очільника кіберполіції Юрія Виходця Наталія в інстаграмі показує, що насправді досі знаходиться з ним в стосунках.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник кіберполіції України Юрій Виходець у деклараціях завжди виглядав скромно – навіть тоді, коли був одружений. Але щойно він розлучився з Наталією Виходець, всесвіт її благословив: потоки відкрилися – і на неї посипалися мільйони. Балі, ретрити, Rolex, Van Cleef, відкриття нового салону краси в одеському Совіньйоні і будинок там. У деклараціях цих статків, звісно, немає. Адже вони вже "чужі люди" один одному. Але Instagram Наталії показує інше: цитати про кохання і привітання з річницями шлюбу. І це лише мала частина того, що натякає: ексдружина – не зовсім "екс", - зазначають журналісти.

Читайте: Збитки на 29 мільйонів: НАБУ викрило п’ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення (оновлено)