Ексдружина керівника кіберполу Виходця "спалила" в інстаграмі стосунки з колишнім чоловіком та незадекларовані статки, - ЗМІ. ВIДЕО
Колишня дружина очільника кіберполіції Юрія Виходця Наталія в інстаграмі показує, що насправді досі знаходиться з ним в стосунках.
Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
"Начальник кіберполіції України Юрій Виходець у деклараціях завжди виглядав скромно – навіть тоді, коли був одружений. Але щойно він розлучився з Наталією Виходець, всесвіт її благословив: потоки відкрилися – і на неї посипалися мільйони. Балі, ретрити, Rolex, Van Cleef, відкриття нового салону краси в одеському Совіньйоні і будинок там. У деклараціях цих статків, звісно, немає. Адже вони вже "чужі люди" один одному. Але Instagram Наталії показує інше: цитати про кохання і привітання з річницями шлюбу. І це лише мала частина того, що натякає: ексдружина – не зовсім "екс", - зазначають журналісти.
А українці ненавидять корупцію, а ******* коли є "волохата рука" яке все порішає.
нічого йому не буде, максимум переведуть на іншу прибуткову посаду.
цю країну вже нічого не врятує, нажаль.