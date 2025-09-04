УКР
Ексдружина керівника кіберполу Виходця "спалила" в інстаграмі стосунки з колишнім чоловіком та незадекларовані статки, - ЗМІ. ВIДЕО

Юрій Виходець

Колишня дружина очільника кіберполіції Юрія Виходця Наталія в інстаграмі показує, що насправді досі знаходиться з ним в стосунках.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник кіберполіції України Юрій Виходець у деклараціях завжди виглядав скромно – навіть тоді, коли був одружений. Але щойно він розлучився з Наталією Виходець, всесвіт її благословив: потоки відкрилися – і на неї посипалися мільйони. Балі, ретрити, Rolex, Van Cleef, відкриття нового салону краси в одеському Совіньйоні і будинок там. У деклараціях цих статків, звісно, немає. Адже вони вже "чужі люди" один одному. Але Instagram Наталії показує інше: цитати про кохання і привітання з річницями шлюбу. І це лише мала частина того, що натякає: ексдружина – не зовсім "екс", - зазначають журналісти.

Топ коментарі
+12
Ну вони ж українці.
А українці ненавидять корупцію, а ******* коли є "волохата рука" яке все порішає.
04.09.2025 22:06
+8
...це коли тупа жаба спалила незаконні доходи і майно. крінж.
04.09.2025 22:05
+8
****** в рот. це гроші за неправомірні вигоди. вгадайте які - продані наші з вами інтереси.
04.09.2025 22:12
...це коли тупа жаба спалила незаконні доходи і майно. крінж.
04.09.2025 22:05
"Говорил я Фоксу - бабы тебя до цугундера доведуть !"

.
04.09.2025 23:40
Ну вони ж українці.
А українці ненавидять корупцію, а ******* коли є "волохата рука" яке все порішає.
04.09.2025 22:06
Ех! - голова садова - переписав би всі статки на бабулю - божий одуванчик -- і комар носа не підточить
04.09.2025 22:08
****** в рот. це гроші за неправомірні вигоди. вгадайте які - продані наші з вами інтереси.
04.09.2025 22:12
Та які там стосунки? Так, знічев'я трахаються час від часу по старій пам'яті. )
04.09.2025 22:12
Маю надію що кіберполіція не створила аналог "копенаген". Для тих хто не знає що це: На рашці є структура яка ловить людей із бітками, чи іншими грошиками і ресурсами. Раніше вони їх везли на підвал під расчленінградом. Там була навить вивіска "Копенгаген". Там їх катували витягуючі інфу. А далі просто спалювали там саме в приватному крематорії. Загугліть, там все цікаво. Особливо те що їх не впіймали а місце злочину було просто розкатано екскаваторами.
04.09.2025 22:19
Красти його попередники навчили, а от розумно красти не навчили.)
04.09.2025 22:22
Ніколи так гарно не жилося різноманітним вертухаям, як при Зеленському.
04.09.2025 22:41
І ось за оцю "зелену вкраїну мрій" воює зсу?
04.09.2025 22:55
Ні,ЗСУ воюють за Україну. А за цих зелених і різнокольорових покидьків відповідає терплячий український народ.
05.09.2025 00:13
Цікаво,як "побратими" зараз будуть захищати "чесне" ім'я "разлученого" корупціонера... Які ж "подвиги" цей "герой" скоїв,щоб стільки наскирдувати грошей під час війни?? Можна собі тільки уявити,які зараз мудруються відмаски для ЗМІ...Може його навіть нагородять!!
04.09.2025 23:00
це помста онліфанщиць
нічого йому не буде, максимум переведуть на іншу прибуткову посаду.
цю країну вже нічого не врятує, нажаль.
04.09.2025 23:05
6 років трешу.
04.09.2025 23:21
04.09.2025 23:52
 
 