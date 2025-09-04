Бывшая жена руководителя киберпола Выходца "раскрыла" в инстаграме отношения с бывшим мужем и незадекларированные доходы, - СМИ. ВИДЕО

Бывшая жена главы киберполиции Юрия Выходца Наталья в инстаграме показывает, что на самом деле до сих пор находится с ним в отношениях.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Начальник киберполиции Украины Юрий Выходец в декларациях всегда выглядел скромно - даже тогда, когда был женат. Но как только он развелся с Натальей Выходец, вселенная ее благословила: потоки открылись - и на нее посыпались миллионы. Бали, ретриты, Rolex, Van Cleef, открытие нового салона красоты в одесском Совиньоне и дом там. В декларациях этого состояния, конечно, нет. Ведь они уже "чужие люди" друг другу. Но Instagram Натальи показывает другое: цитаты о любви и поздравления с годовщинами брака. И это лишь малая часть того, что намекает: экс-жена - не совсем "экс", - отмечают журналисты.

