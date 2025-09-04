РУС
Бывшая жена руководителя киберпола Выходца "раскрыла" в инстаграме отношения с бывшим мужем и незадекларированные доходы, - СМИ. ВИДЕО

Бывшая жена главы киберполиции Юрия Выходца Наталья в инстаграме показывает, что на самом деле до сих пор находится с ним в отношениях.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Начальник киберполиции Украины Юрий Выходец в декларациях всегда выглядел скромно - даже тогда, когда был женат. Но как только он развелся с Натальей Выходец, вселенная ее благословила: потоки открылись - и на нее посыпались миллионы. Бали, ретриты, Rolex, Van Cleef, открытие нового салона красоты в одесском Совиньоне и дом там. В декларациях этого состояния, конечно, нет. Ведь они уже "чужие люди" друг другу. Но Instagram Натальи показывает другое: цитаты о любви и поздравления с годовщинами брака. И это лишь малая часть того, что намекает: экс-жена - не совсем "экс", - отмечают журналисты.

+12
Ну вони ж українці.
А українці ненавидять корупцію, а ******* коли є "волохата рука" яке все порішає.
04.09.2025 22:06
+9
Ніколи так гарно не жилося різноманітним вертухаям, як при Зеленському.
04.09.2025 22:41
+8
...це коли тупа жаба спалила незаконні доходи і майно. крінж.
04.09.2025 22:05
04.09.2025 22:05
"Говорил я Фоксу - бабы тебя до цугундера доведуть !"

04.09.2025 23:40
Ну вони ж українці.
А українці ненавидять корупцію, а ******* коли є "волохата рука" яке все порішає.
04.09.2025 22:06
Ех! - голова садова - переписав би всі статки на бабулю - божий одуванчик -- і комар носа не підточить
04.09.2025 22:08
****** в рот. це гроші за неправомірні вигоди. вгадайте які - продані наші з вами інтереси.
04.09.2025 22:12
Та які там стосунки? Так, знічев'я трахаються час від часу по старій пам'яті. )
04.09.2025 22:12
Маю надію що кіберполіція не створила аналог "копенаген". Для тих хто не знає що це: На рашці є структура яка ловить людей із бітками, чи іншими грошиками і ресурсами. Раніше вони їх везли на підвал під расчленінградом. Там була навить вивіска "Копенгаген". Там їх катували витягуючі інфу. А далі просто спалювали там саме в приватному крематорії. Загугліть, там все цікаво. Особливо те що їх не впіймали а місце злочину було просто розкатано екскаваторами.
04.09.2025 22:19
Красти його попередники навчили, а от розумно красти не навчили.)
04.09.2025 22:22
Ніколи так гарно не жилося різноманітним вертухаям, як при Зеленському.
04.09.2025 22:41
І ось за оцю "зелену вкраїну мрій" воює зсу?
04.09.2025 22:55
Ні,ЗСУ воюють за Україну. А за цих зелених і різнокольорових покидьків відповідає терплячий український народ.
05.09.2025 00:13
Цікаво,як "побратими" зараз будуть захищати "чесне" ім'я "разлученого" корупціонера... Які ж "подвиги" цей "герой" скоїв,щоб стільки наскирдувати грошей під час війни?? Можна собі тільки уявити,які зараз мудруються відмаски для ЗМІ...Може його навіть нагородять!!
04.09.2025 23:00
це помста онліфанщиць
нічого йому не буде, максимум переведуть на іншу прибуткову посаду.
цю країну вже нічого не врятує, нажаль.
04.09.2025 23:05
6 років трешу.
04.09.2025 23:21
04.09.2025 23:52
Ще одні, кому "плєвать на всєх".
05.09.2025 00:30
 
 