9 гривен вместо 10 миллионов: топ-чиновник ГБР Бузницкий получил квартиру от СБУ в центре Киева почти даром, — СМИ. ВИДЕО

Заместитель руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Дмитрий Бузницкий в 2024 году приватизировал служебную квартиру СБУ в центре Киева за 9 гривен 47 копеек.

Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты также выяснили, что за 20 лет до этого он впервые воспользовался своим правом на приватизацию жилья. К тому же в 2024 году жена чиновника уже приобрела апартаменты в столице.

Работа в СБУ и ГБР

Отмечается, что в 2020 году Бузницкий уволился из Службы безопасности Украины, где прослужил десятки лет. Там, в частности, занимал должность заместителя начальника экономического управления СБУ. В 2021-м работал в "Энергоатоме".

С 2023 года Дмитрий Бузницкий занимает должность заместителя руководителя ГБР во Львове.

Смотрите также: Элитные автомобили, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Приватизация квартиры

Журналисты установили, что в течение последних лет жена Бузницкого Алла Продан приобретала элитную недвижимость в Киеве и Киевской области, а в 2024 году вместе с мужем получила квартиру площадью 52 кв. м в престижном киевском жилом комплексе Jack House в самом центре столицы.

"Это жилье обошлось семье официально в 9 гривен 47 копеек. Такова была восстановительная стоимость приватизации квартиры. Хотя рыночная цена аналогичного по площади жилья в этом доме составляла около 235 тысяч долларов или около 9,7 миллиона гривен", — говорится в расследовании.

Расследователи установили, что эта квартира в ЖК Jack House ранее принадлежала Службе безопасности Украины. Ею Дмитрий Бузницкий пользовался до 2023 года, даже уже не будучи сотрудником СБУ.

"Документ о праве собственности на эту квартиру Бузницкому и Продан выдал орган приватизации государственного жилищного фонда Печерской администрации. Годом ранее, в 2023-м, эту квартиру Служба безопасности Украины передала в коммунальную собственность территориальной громады города Киева", — рассказали журналисты.

В ответе на запрос hromadske ведомство, где сейчас работает Бузницкий, пояснило: он встал на квартирную очередь еще в 2001 году. А служебную квартиру ему предоставили только в 2018 году. Это произошло через три месяца после того, как Алла Продан приобрела квартиру в "Французском квартале 2". Бузницкий тогда еще работал в СБУ и по-прежнему нуждался в улучшении жилищных условий. Поэтому после увольнения квартира за ним осталась.

Также в Службе безопасности добавили, что по решению СБУ квартиру в Jack House предоставили в постоянное пользование Дмитрию Бузницкому еще в 2020 году, когда он уволился из СБУ.

"По желанию сотрудника или лица, уволенного с военной службы в СБУ, состоящего на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и проживающего в служебном помещении, это жилое помещение может быть предоставлено для постоянного проживания путем исключения его из числа служебных", — заявили в ГБР.

Читайте также: Главный киберполицейский Черниговщины Багола унаследовал Porsche за 4 млн от матери: данных о ее бизнесе или декларации нет, — Слідство.Інфо