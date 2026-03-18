9 гривен вместо 10 миллионов: топ-чиновник ГБР Бузницкий получил квартиру от СБУ в центре Киева почти даром, — СМИ. ВИДЕО

Заместитель руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Дмитрий Бузницкий в 2024 году приватизировал служебную квартиру СБУ в центре Киева за 9 гривен 47 копеек.

Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты также выяснили, что за 20 лет до этого он впервые воспользовался своим правом на приватизацию жилья. К тому же в 2024 году жена чиновника уже приобрела апартаменты в столице.

Работа в СБУ и ГБР 

Отмечается, что в 2020 году Бузницкий уволился из Службы безопасности Украины, где прослужил десятки лет. Там, в частности, занимал должность заместителя начальника экономического управления СБУ. В 2021-м работал в "Энергоатоме".

С 2023 года Дмитрий Бузницкий занимает должность заместителя руководителя ГБР во Львове.

Приватизация квартиры

Журналисты установили, что в течение последних лет жена Бузницкого Алла Продан приобретала элитную недвижимость в Киеве и Киевской области, а в 2024 году вместе с мужем получила квартиру площадью 52 кв. м в престижном киевском жилом комплексе Jack House в самом центре столицы.

"Это жилье обошлось семье официально в 9 гривен 47 копеек. Такова была восстановительная стоимость приватизации квартиры. Хотя рыночная цена аналогичного по площади жилья в этом доме составляла около 235 тысяч долларов или около 9,7 миллиона гривен", — говорится в расследовании.

Расследователи установили, что эта квартира в ЖК Jack House ранее принадлежала Службе безопасности Украины. Ею Дмитрий Бузницкий пользовался до 2023 года, даже уже не будучи сотрудником СБУ.

"Документ о праве собственности на эту квартиру Бузницкому и Продан выдал орган приватизации государственного жилищного фонда Печерской администрации. Годом ранее, в 2023-м, эту квартиру Служба безопасности Украины передала в коммунальную собственность территориальной громады города Киева", — рассказали журналисты.

В ответе на запрос hromadske ведомство, где сейчас работает Бузницкий, пояснило: он встал на квартирную очередь еще в 2001 году. А служебную квартиру ему предоставили только в 2018 году. Это произошло через три месяца после того, как Алла Продан приобрела квартиру в "Французском квартале 2". Бузницкий тогда еще работал в СБУ и по-прежнему нуждался в улучшении жилищных условий. Поэтому после увольнения квартира за ним осталась.

Также в Службе безопасности добавили, что по решению СБУ квартиру в Jack House предоставили в постоянное пользование Дмитрию Бузницкому еще в 2020 году, когда он уволился из СБУ.

расследование

"По желанию сотрудника или лица, уволенного с военной службы в СБУ, состоящего на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и проживающего в служебном помещении, это жилое помещение может быть предоставлено для постоянного проживания путем исключения его из числа служебных", — заявили в ГБР.

Топ комментарии
Тока пасматрітє в еті чєсниє глаза...
18.03.2026 21:12 Ответить
Це все що потрібно знати про наші спецслужби. І на кого вони працюють.
18.03.2026 21:22 Ответить
А ви, кріпаки, йдіть воюйте.
18.03.2026 21:21 Ответить
Їбать - копать - так підфортунило пацану
18.03.2026 21:11 Ответить
Приклад, як посадовці з СБУ користуються корочкою, щоб посаду купити та використовувати її для придбання майна у власність собі, жінці, дітям, родичам….
Але кєровніки в СБУ і кадровики з внутрішньою розвідкою, про таке системне неподобство, навіть і не ЗНАЛИ, що здійснюється десятиліттями, як копання БУРШТИНУ під орудою СБУ!!
18.03.2026 21:20 Ответить
тут не треба бути Ламброзо,щоб глянув на фото сказати,що це потенціний злодюга з наглим поглядом та звичками ворюги
18.03.2026 21:29 Ответить
А потім якщо почати процес вилучення цього житла, одразу почнеться виття "апать атнять і падєліть!!!"
18.03.2026 21:13 Ответить
Деркач і сівкович, за свої гроші придбали йому, як благодійники для СБУ!!
18.03.2026 21:15 Ответить
Ну аякже, такому гросен пурнцу не личить жити в однокімнатній хрущобі
18.03.2026 21:18 Ответить
А що дивує ? Хіба з часів Якіменка , за 12 років , в СБУ проводились чистки ?
18.03.2026 21:40 Ответить
до речі, гарне питання: чому я маю платити податки, якщо відбувається таке розграбування власності держави?
18.03.2026 21:23 Ответить
200%. Хоча може є дурні які думають, що СБУ співробітникам за свої гроші купує і квартири і машини, розкрию таємницю- усе це з податків пересічних, які також повинні панів захищати(вмирати), бо вони- пани не для цього народилися. Я тільки не розумію, скільки можна це терпіти і тому не співчуває мусорам, яких бувший військовий поваляв, бо інші мабуть подумають, перш ніж їбало своє на чуже роззявляти.
18.03.2026 21:45 Ответить
От саме тому живу у внутрішній еміграції...
18.03.2026 22:46 Ответить
CБУ
У 2021-му працював в "Енергоатомі"
ДБР

Ну ось тому ДБР та СБУ так кіпішували щодо Міндічгейту. Вони у ньому замазані по саме нехочу.
18.03.2026 21:23 Ответить
Наші Воїни вертаючись з фронту "чекають" роками житло; то чому "оце" має право "плювати" на всіх Нехай такі мразі: все життя "живуть" озираючись-по "заслугам" буде приговор
18.03.2026 21:33 Ответить
ні, краще розстріляти.
18.03.2026 21:44 Ответить
А ну циц, то вища каста. А ви всі до ТЦК.
А якщо повернетесь живими то буде з вами таке -
В Одесі розслідують напад на ветерана з інвалідністю, якому люди у формі під час спроби силоміць заштовхати в бус зламали руку. Побачивши відкритий перелом, нападники залишили закривавленого чоловіка на дорозі та втекли https://www.ukr.net/news/details/criminal/116533439.html UKR.NET.
Або таке -
"Боротися я не бачу сенсу - простіше виїхати": у Дніпрі ТЦК запхали в бус та до струсу мозку побили ветерана з інвалідністю.
18.03.2026 21:43 Ответить
Тому ці покидьки в балаклавах і їздять, бо бояться, що їбало хтось впізнає і відпіздохає по саме не хочу, так само як воно робило.
18.03.2026 22:04 Ответить
По рилу видно що нелюдь
18.03.2026 21:57 Ответить
бурят ,
18.03.2026 22:01 Ответить
Так переселіть його в бліндаж без всякої судової тяганини!
18.03.2026 22:00 Ответить
в ньго криша хароша , не то в селюкюків , х=ватай любого пакуй в бусік на на забій , якщо не відкупится
18.03.2026 22:02 Ответить
Економічне управління СБУ- нах.. воно потрібне державі?
18.03.2026 22:08 Ответить
18.03.2026 22:24 Ответить
я дам больше в два раза!!!😅🤣🤪
18.03.2026 22:38 Ответить
 
 