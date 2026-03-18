9 гривень замість 10 мільйонів: топпосадовець ДБР Бузницький отримав квартиру від СБУ в центрі Києва майже задарма, - ЗМІ. ВIДЕО

Заступник керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) Дмитро Бузницький у 2024 році приватизував службову квартиру від СБУ в центрі Києва за 9 гривень 47 копійок.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Журналісти також з'ясували, що за 20 років до цього він уперше використав своє право на приватизацію житла. До того ж у 2024 році дружина посадовця вже придбала апартаменти у столиці.

Робота в СБУ та ДБР

Зазначається, що у 2020 році Бузницький звільнився зі Служби безпеки України, де прослужив десятки років. Там, зокрема, обіймав посаду заступника начальника економічного управління СБУ. У 2021-му працював в "Енергоатомі".

З 2023 року Дмитро Бузницький обіймає посаду заступника керівника ДБР у Львові.

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Приватизація квартири

Журналісти встановили, що впродовж останніх років дружина Бузницького Алла Продан набувала елітну нерухомість у Києві й Київській області, а 2024 року разом із чоловіком отримала квартиру площею 52 кв. м у преміальному київському житловому комплексі Jack House у самому центрі столиці.

"Це житло обійшлося родині офіційно у 9 гривень 47 копійок. Такою була відновна вартість приватизації квартири. Хоча ринкова ціна аналогічного за площею житла в цьому будинку становила близько 235 тисяч доларів або близько 9,7 мільйона гривень", - сказано в розслідуванні.

Розслідувачі встановили, що ця квартира у ЖК Jack House раніше належала Службі безпеки України. Нею Дмитро Бузницький користувався до 2023 року, навіть уже не бувши співробітником СБУ.

"Документ про право власності на цю квартиру Бузницькому і Продан видав орган приватизації державного житлового фонду Печерської адміністрації. Роком раніше, у 2023-му, цю квартиру Служба безпеки України передала до комунальної власності територіальної громади міста Києва", - розповіли журналісти.

У відповіді на запит hromadske відомство, де зараз працює Бузницький, пояснило: він став на квартирну чергу ще у 2001 році. А службову квартиру йому надали лише у 2018 році. Це сталося через три місяці після того, як Алла Продан придбала квартиру у "Французькому кварталі 2". Бузницький тоді ще працював у СБУ і все ще потребував поліпшення житлових умов. Тож після звільнення квартира за ним залишилася.

Також у Службі безпеки додали, що за рішенням СБУ квартиру у Jack House надали в постійне користування Дмитру Бузницькому ще 2020 року, коли він звільнився з СБУ.

"За бажанням співробітника або особи, звільненої з військової служби в СБУ, що перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проживає у службовому приміщенні, це житлове приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом виключення його з-поміж службових", — заявили у ДБР.

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