Головний кіберполіцейський Чернігівщини Багола успадкував Porsche за 4 млн від матері: даних про її бізнес чи декларації немає, - Слідство.Інфо

Начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Багола отримав від 75-річної матері у спадок Porsche Cayenne 2022 року за майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Слідство.Інфо".

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Елітне авто у спадок

Автомобіль Porsche Cayenne 2022 року випуску за майже 4 мільйони гривень Багола отримав у січні 2026 року у спадок від матері Галини.

Журналісти поцікавилися у правоохоронця, навіщо його матері Porsche і за які гроші вона його придбала. Той розповів, що його матір займалась бізнесом і мала гроші "не на один Porsche Cayenne, а на штук 10".

"Якщо ви піднімете декларацію моєї матері, у неї все є. Доходів було достатньо не на один Porsche Cayenne, а на штук 10, напевне. Вона займалась бізнесом у свій час — нерухомістю", - розповів Багола.

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Даних про бізнес чи декларації немає

Водночас, як зауважують журналісти, декларацій Галини Баголи в електронному реєстрі НАЗК немає. У базі YouControl компанії чи ФОПи, повʼязані з нею, також відсутні.

Багола також додав: "До речі, якщо ви піднімете мою декларацію, ви подивитесь, що вона дарувала мені кошти і все інше".

Тим часом у доступних на сайті НАЗК деклараціях правоохоронця грошових подарунків від матері немає.

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Кар'єрний шлях та задеклароване майно

Олександр Багола зараз працює начальником відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області. З 2023 року чоловік був старшим інспектором з особливих доручень Департаменту кіберполіції Нацполіції, а у 2025-му — начальником відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області.

Журналісти зазначають, що на службу у кіберполіцію Олександр Багола прийшов із чималими заощадженнями. У декларації кандидата на посаду старшого інспектора з особливих доручень, поданій у серпні 2023 року, він зазначив, що має $320 000, 210 000 євро та понад 750 000 гривень.

Крім цього, чоловік задекларував рушницю Merkel за майже 400 000 гривень та три годинники за понад 800 000 гривень.

Журналістка "Слідства.Інфо" запитала у чоловіка, ким він працював до того, як почав служити у кіберполіції. Відповідати Багола не захотів, назвавши цю інформацію "комерційною таємницею".

У січні 2026 року Багола подав до суду позов до Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо відмови зарахувати період проходження ним служби на посадах в податковій міліції Державної податкової служби з 21 вересня 2011 року по 4 квітня 2013 року до його стажу служби в поліції.

Крім цього, згідно з даними YouControl, Багола був помічником народного депутата Руслана Богдана, коли той працював у Верховній Раді 7 скликання з червня по листопад 2014 року.

Згідно із декларацією Баголи за 2024 рік, його заробітна плата складає понад 670 000 гривень. Чоловік зазначив, що є власником автомобіля VOLKSWAGEN ID. UNYX MAX 2024 року випуску за майже 1,5 мільйона гривень, а також мотоцикла HARLEY-DAVIDSON HERITAGE 2013 року випуску за понад 670 000 гривень.

У декларації за 2023 рік Багола вказав, що цей мотоцикл обійшовся йому у 50 000 гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки виявило, що попередній власник продавав його за $18 000 (658 234,8 гривень).

У поясненні НАЗК Багола зазначив, що ціну узгодив із продавцем, враховуючи технічний стан мотоцикла. У коментарі журналістці "Слідства.Інфо" чоловік також наголосив, що купував мотоцикл за нижчою вартістю, бо він був у поганому стані.

"Ну це, знаєте, коли ви купуєте розвалюху, а потім приводите її у гарний вигляд, реставруєте. Ціна зовсім інша, розумієте?", – пояснив правоохоронець.

Водночас вартість мотоцикла у декларації правоохоронець все ж виправив: з 50 000 гривень на 675 950 гривень.

Крім того, у червні 2025 року Багола подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Він став власником квартири в Ужгороді, площею 85,6 квадратних метрів та вартістю майже 1,3 мільйона гривень.

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