Главный киберполицейский Черниговщины Багола унаследовал Porsche за 4 млн от матери: данных о ее бизнесе или декларации нет, - Слідство.Інфо

"Слідство.Інфо" выявило несоответствия в декларации начальника отдела киберполиции Баголы

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью в Черниговской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Багола унаследовал от своей 75-летней матери Porsche Cayenne 2022 года стоимостью почти 4 миллиона гривен.

Элитное авто в наследство 

Автомобиль Porsche Cayenne 2022 года выпуска стоимостью почти 4 миллиона гривен Багола получил в январе 2026 года в наследство от матери Галины.

Журналисты поинтересовались у правоохранителя, зачем его матери Porsche и за какие деньги она его приобрела. Тот рассказал, что его мать занималась бизнесом и имела деньги "не на один Porsche Cayenne, а на штук 10".

"Если вы посмотрите декларацию моей матери, у нее все есть. Доходов было достаточно не на один Porsche Cayenne, а на штук 10, наверное. Она занималась бизнесом в свое время — недвижимостью", — рассказал Багола.

Данных о бизнесе или декларации нет

В то же время, как отмечают журналисты, деклараций Галины Баголы в электронном реестре НАПК нет. В базе YouControl компании или ФЛП, связанные с ней, также отсутствуют.

Багола также добавил: "Кстати, если вы посмотрите мою декларацию, то увидите, что она дарила мне деньги и все остальное".

Между тем в доступных на сайте НАПК декларациях правоохранителя денежных подарков от матери нет.

Карьерный путь и задекларированное имущество 

Александр Багола сейчас работает начальником отдела по противодействию киберпреступлениям в Черниговской области. С 2023 года мужчина был старшим инспектором по особым поручениям Департамента киберполиции Нацполиции, а в 2025-м — начальником отдела по противодействию киберпреступлениям в Херсонской области. 

Журналисты отмечают, что на службу в киберполицию Александр Багола пришел с немалыми сбережениями. В декларации кандидата на должность старшего инспектора по особым поручениям, поданной в августе 2023 года, он указал, что имеет $320 000, 210 000 евро и более 750 000 гривен.

Кроме того, мужчина задекларировал ружье Merkel стоимостью почти 400 000 гривен и трое часов стоимостью более 800 000 гривен.

Журналистка "Слідства.Інфо" спросила у мужчины, кем он работал до того, как начал служить в киберполиции. Отвечать Багола не захотел, назвав эту информацию "коммерческой тайной".

В январе 2026 года Багола подал в суд иск к Департаменту киберполиции Национальной полиции Украины относительно отказа зачесть период его службы на должностях в налоговой милиции Государственной налоговой службы с 21 сентября 2011 года по 4 апреля 2013 года в его стаж службы в полиции.

Кроме того, согласно данным YouControl, Багола был помощником народного депутата Руслана Богдана, когда тот работал в Верховной Раде 7 созыва с июня по ноябрь 2014 года.

Согласно декларации Баголы за 2024 год, его заработная плата составляет более 670 000 гривен. Мужчина указал, что является владельцем автомобиля VOLKSWAGEN ID. UNYX MAX 2024 года выпуска стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, а также мотоцикла HARLEY-DAVIDSON HERITAGE 2013 года выпуска стоимостью более 670 000 гривен.

В декларации за 2023 год Багола указал, что этот мотоцикл обошелся ему в 50 000 гривен. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки обнаружило, что предыдущий владелец продавал его за $18 000 (658 234,8 гривен).

В пояснении НАПК Багола отметил, что цену согласовал с продавцом, учитывая техническое состояние мотоцикла. В комментарии журналистке "Слідства.Інфо" мужчина также подчеркнул, что покупал мотоцикл по более низкой цене, потому что он был в плохом состоянии.

"Ну это, знаете, когда вы покупаете развалину, а потом приводите ее в порядок, реставрируете. Цена совсем другая, понимаете?", – пояснил правоохранитель.

В то же время стоимость мотоцикла в декларации правоохранитель все же исправил: с 50 000 гривен на 675 950 гривен.

Кроме того, в июне 2025 года Багола подал уведомление о существенных изменениях в имущественном положении. Он стал владельцем квартиры в Ужгороде площадью 85,6 квадратных метров и стоимостью почти 1,3 миллиона гривен.

+18
Хорошо жить на откаты с колцентров и игровых залов. Можно "наследство" от родни получать.
В кіберполіції останнім часом працюють дуже талановиті...
бізнесмени

.
А ви вмирайте за них в окопах, за їхні порши маєтки і інше..
Ана проста аткладывала пенсию для любимава сына.
А синуля як справжній служка народу дзюрить тому народу в очі струменем як з бранспойту!!!
Ну, их же курирует супер талантливый спец из СБУ.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rozsliduvannya-hromadske-rodina-visokoposadovcya-sbu-volodiye-maynom-na-mayzhe-2-mln-50510564.html
Так само можна згадати колишнього голову Департаменту кіберзахисту СБУ, сволоту і за сумісництвом бригадного генерала. В його випадку "дружина заробила". І спетляє ж від відповідальності, як і решта хабарників. Складається враження, що серед кабінетних СБУ-шників лише таке лайно й служить. "Чесні" колеги нічого не помічають, тому так само винні.
Забув фамілійо цього покидька написати - Вітюк.
На Чернігівщині Багола, на Закарпатті Балога... Одні спадкоємці, мля...
Отакі Баголи думають шо вони найхитріші - тримають всіх за дурнів
Ну давайте скажемо чесно, якщо батько чи мати офіційний мільйонер, то їх дитина навряд чи піде в менти...
В бінес, юристом і тд піде, але не копом!
В бінес, юристом і тд піде, але не копом!
І? Може, його майно конфіскують до виплати податків та з'ясування джерел доходів? Ні.
Мама любила німця, він їй подарував Поршика, шо тут дивного ?
Просто мама дуже любить швидкість...і купляє спорткари для синочка.
Поирібен закон для покарання за корупцію під час військового стану, режим швидкого суду, ніяких задатків, ніяких апеляцій і ні - не до стінки, а конфіскація всього майна, пожиттева заборона займати державні посади і найголовніше - служба в армії, здоров в піхоту, немає здоров'я в сапери, навіть припустимо не реальний сценарій що він зараз не відмажется то ось нах така морда в тюрмі? нехай воює, він сто процентів годен та й ще небось обстріляний
Хто за такий закон проголосує? Хто буде його виконувати? Корупціонери, які очолили всі гілки влади?
Класика жанру - бджоли проти меду
,,Вор должен сидеть в тюрьме"--- крапка.
Должен. Но їдуть вже за тобою, тікай з міста.
І де вони беруть таких злиднів...
От сволоч..
обычно швеи- мотористки оставляют порше сыновьям
Неправда, ось такі!
Нема підтверджень про доходи,конфіскація і в бюджет.Перевірити доходи і набуті активи, і кеш під час роботи в податковій міліції Було б бажання всіх можна було б розкручувати на законність нажитих активів.Було б бажання,а хто буде крутить якщо всі хто на правоохоронних чи владних посадах вони при бізнесах,хабарях,корупційних схемах.
Нема , ні в кого , бажання з цим боротися .
І ніколи не було !
- Это нам подарили!

Мразота у формі поліції.
Кожен трудиться до рівня ''слуг'' Потужного. Беруть приклад.
Є дуже простий рецепт боротьби з такими речами , який завжди , в Україні , вперто ігнорується - якщо мама цього Баголи не зможе пояснити звідки в неї Порш - садити її по 190 ст. КК - років на 5 ... і все - одразу іншим мамам (татам , бабусям і т.д..) стане дуже не цікаво , аби від них робились такі "подарунки" !
... хоча б одного афериста пристрелити, може після цього щось зміниться...
Просто мама хотіла купити Запорожець із пенсії синкові і випадково помилилася,бувае..
