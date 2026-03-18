Главный киберполицейский Черниговщины Багола унаследовал Porsche за 4 млн от матери: данных о ее бизнесе или декларации нет, - Слідство.Інфо

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью в Черниговской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Багола унаследовал от своей 75-летней матери Porsche Cayenne 2022 года стоимостью почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Элитное авто в наследство

Автомобиль Porsche Cayenne 2022 года выпуска стоимостью почти 4 миллиона гривен Багола получил в январе 2026 года в наследство от матери Галины.

Журналисты поинтересовались у правоохранителя, зачем его матери Porsche и за какие деньги она его приобрела. Тот рассказал, что его мать занималась бизнесом и имела деньги "не на один Porsche Cayenne, а на штук 10".

"Если вы посмотрите декларацию моей матери, у нее все есть. Доходов было достаточно не на один Porsche Cayenne, а на штук 10, наверное. Она занималась бизнесом в свое время — недвижимостью", — рассказал Багола.

Данных о бизнесе или декларации нет

В то же время, как отмечают журналисты, деклараций Галины Баголы в электронном реестре НАПК нет. В базе YouControl компании или ФЛП, связанные с ней, также отсутствуют.

Багола также добавил: "Кстати, если вы посмотрите мою декларацию, то увидите, что она дарила мне деньги и все остальное".

Между тем в доступных на сайте НАПК декларациях правоохранителя денежных подарков от матери нет.

Карьерный путь и задекларированное имущество

Александр Багола сейчас работает начальником отдела по противодействию киберпреступлениям в Черниговской области. С 2023 года мужчина был старшим инспектором по особым поручениям Департамента киберполиции Нацполиции, а в 2025-м — начальником отдела по противодействию киберпреступлениям в Херсонской области.

Журналисты отмечают, что на службу в киберполицию Александр Багола пришел с немалыми сбережениями. В декларации кандидата на должность старшего инспектора по особым поручениям, поданной в августе 2023 года, он указал, что имеет $320 000, 210 000 евро и более 750 000 гривен.

Кроме того, мужчина задекларировал ружье Merkel стоимостью почти 400 000 гривен и трое часов стоимостью более 800 000 гривен.

Журналистка "Слідства.Інфо" спросила у мужчины, кем он работал до того, как начал служить в киберполиции. Отвечать Багола не захотел, назвав эту информацию "коммерческой тайной".

В январе 2026 года Багола подал в суд иск к Департаменту киберполиции Национальной полиции Украины относительно отказа зачесть период его службы на должностях в налоговой милиции Государственной налоговой службы с 21 сентября 2011 года по 4 апреля 2013 года в его стаж службы в полиции.

Кроме того, согласно данным YouControl, Багола был помощником народного депутата Руслана Богдана, когда тот работал в Верховной Раде 7 созыва с июня по ноябрь 2014 года.

Согласно декларации Баголы за 2024 год, его заработная плата составляет более 670 000 гривен. Мужчина указал, что является владельцем автомобиля VOLKSWAGEN ID. UNYX MAX 2024 года выпуска стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, а также мотоцикла HARLEY-DAVIDSON HERITAGE 2013 года выпуска стоимостью более 670 000 гривен.

В декларации за 2023 год Багола указал, что этот мотоцикл обошелся ему в 50 000 гривен. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки обнаружило, что предыдущий владелец продавал его за $18 000 (658 234,8 гривен).

В пояснении НАПК Багола отметил, что цену согласовал с продавцом, учитывая техническое состояние мотоцикла. В комментарии журналистке "Слідства.Інфо" мужчина также подчеркнул, что покупал мотоцикл по более низкой цене, потому что он был в плохом состоянии.

"Ну это, знаете, когда вы покупаете развалину, а потом приводите ее в порядок, реставрируете. Цена совсем другая, понимаете?", – пояснил правоохранитель.

В то же время стоимость мотоцикла в декларации правоохранитель все же исправил: с 50 000 гривен на 675 950 гривен.

Кроме того, в июне 2025 года Багола подал уведомление о существенных изменениях в имущественном положении. Он стал владельцем квартиры в Ужгороде площадью 85,6 квадратных метров и стоимостью почти 1,3 миллиона гривен.

