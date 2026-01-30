СПА, АЗС и жилой комплекс: жена главы БЭБ Закарпатья Калугина имеет активы на миллионы гривен, - Bihus.Info

Жена руководителя Бюро экономической безопасности в Закарпатской области Евгения Калугина Алена за последние годы стала совладелицей нескольких бизнесов и объектов недвижимости на миллионы гривен.

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Масштабирование бизнесов

По данным расследования, масштабирование бизнесов жены Калугина началось после старта его карьеры в БЭБ. Накануне переезда Евгения Калугина и мать чиновника стали совладелицами компаний, которые развивают сеть автозаправок и развлекательный комплекс вблизи Черновцов.

Кроме того, они приобрели земельные участки для строительства клубного жилого комплекса на Закарпатье и инвестировали в аграрную компанию "Хрум".

Финансирование собственными средствами

Калугин уверяет, что приобретенные активы финансировались за счет ее собственных средств. Евгений Калугин отметил, что бизнесом занимается его жена, а он только дает советы и контролирует, чтобы не возникал конфликт интересов.

Также в 2023 году отец Калугина приобрел земельный участок в Козине, соседний с имением Рината Ахметова, стоимостью около 15 миллионов гривен.

