СПА, АЗС и жилой комплекс: жена главы БЭБ Закарпатья Калугина имеет активы на миллионы гривен, - Bihus.Info
Жена руководителя Бюро экономической безопасности в Закарпатской области Евгения Калугина Алена за последние годы стала совладелицей нескольких бизнесов и объектов недвижимости на миллионы гривен.
Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Масштабирование бизнесов
По данным расследования, масштабирование бизнесов жены Калугина началось после старта его карьеры в БЭБ. Накануне переезда Евгения Калугина и мать чиновника стали совладелицами компаний, которые развивают сеть автозаправок и развлекательный комплекс вблизи Черновцов.
Кроме того, они приобрели земельные участки для строительства клубного жилого комплекса на Закарпатье и инвестировали в аграрную компанию "Хрум".
Финансирование собственными средствами
Калугин уверяет, что приобретенные активы финансировались за счет ее собственных средств. Евгений Калугин отметил, что бизнесом занимается его жена, а он только дает советы и контролирует, чтобы не возникал конфликт интересов.
Также в 2023 году отец Калугина приобрел земельный участок в Козине, соседний с имением Рината Ахметова, стоимостью около 15 миллионов гривен.
- В БЭБ в настоящее время продолжается аттестация работников, которая должна перезагрузить ведомство и продлится до 18 месяцев.
Мабуть духовна гниль з генами щеплена!....
А взагалі, хто, як не заможний чоловік, найкраще подбає про економічну безпеку?
Та й немає у ніщєброда грошей на "вступний внесок" у БЕБ.
Так що, все логічно...