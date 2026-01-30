4 371 22

СПА, АЗС и жилой комплекс: жена главы БЭБ Закарпатья Калугина имеет активы на миллионы гривен, - Bihus.Info

руководитель БЭБ в Закарпатье

Жена руководителя Бюро экономической безопасности в Закарпатской области Евгения Калугина Алена за последние годы стала совладелицей нескольких бизнесов и объектов недвижимости на миллионы гривен.

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Масштабирование бизнесов 

По данным расследования, масштабирование бизнесов жены Калугина началось после старта его карьеры в БЭБ. Накануне переезда Евгения Калугина и мать чиновника стали совладелицами компаний, которые развивают сеть автозаправок и развлекательный комплекс вблизи Черновцов.

Кроме того, они приобрели земельные участки для строительства клубного жилого комплекса на Закарпатье и инвестировали в аграрную компанию "Хрум".

Финансирование собственными средствами

Калугин уверяет, что приобретенные активы финансировались за счет ее собственных средств. Евгений Калугин отметил, что бизнесом занимается его жена, а он только дает советы и контролирует, чтобы не возникал конфликт интересов.

Также в 2023 году отец Калугина приобрел земельный участок в Козине, соседний с имением Рината Ахметова, стоимостью около 15 миллионов гривен.

  • В БЭБ в настоящее время продолжается аттестация работников, которая должна перезагрузить ведомство и продлится до 18 месяцев.

Кому війна, а кому мать рідна. Прекрасно
30.01.2026 12:53 Ответить
та вишліть їх нарешті у Калугу.
30.01.2026 12:54 Ответить
... І прізвища у цих ВСІХ моральних уродів типово українські!...
Мабуть духовна гниль з генами щеплена!....
30.01.2026 12:56 Ответить
Бігус, ще те гівно.... 😡
30.01.2026 13:01 Ответить
І це правда. Але гівно - воно гівном залишиться хоч би шугарменом назви.
30.01.2026 15:21 Ответить
Ну і що? Чергова підозра СІЗО застава общак воля і на "Канари"!
30.01.2026 13:04 Ответить
ахахах, реформи, конкурси, переатестації, а результат один - нульовий
30.01.2026 13:07 Ответить
мафія у руля
30.01.2026 13:08 Ответить
Куртка замшева - три.Непосильною працею нажито.Люструвати не перелюструвати.Всього тільки зробити в деклараціях: скільки заробили,скільки наяву активів - готівкових зберігань,на рахунках,рухоме і нерухоме майно.Скільки заробив,скільки чого придбав.ВСЕ стане на свої місця,ВСЕ зрозуміло ,ПАЗЛИ ПОВИННІ СКЛАСТИСЬ!
30.01.2026 13:07 Ответить
Корупція - це не тільки наша совкова спадщина, - це вже наш національний вид спорту.
30.01.2026 13:08 Ответить
Він точно Євгеній, а не Євгєній?
А взагалі, хто, як не заможний чоловік, найкраще подбає про економічну безпеку?
Та й немає у ніщєброда грошей на "вступний внесок" у БЕБ.
Так що, все логічно...
30.01.2026 13:09 Ответить
Ще раз,скільки заробив дорівнює витратам.І не треба " мама малину продавала"
30.01.2026 13:12 Ответить
А те чмо хамить Європі, що мало ракет дає для захисту енергетики, *****
30.01.2026 13:12 Ответить
У одної мразини "мама любить швидкісь"....у керівників БЕБ жінки ******* АЗС та гроші! У чому питання?? Чи вони повинні жити,як інші??? Час можливостей!! Війна це "золота пора" для прохіндеїв! До речи,в СБУ теж не повинні голодувати і таможня і ВЛК....Чому одразу корупціонери??? Люди вміють жити!! А холопи повинні робити!!
30.01.2026 13:28 Ответить
у мусора (називайте його БЕБ, ДБР ..похер) як завжди - ***** вже репають від корупції
30.01.2026 13:30 Ответить
А що, це бидло "живе в паралельному світі" коли ми собираємо по гривні-на фронт, воно жирує На фронт мразоту
30.01.2026 13:32 Ответить
Не можна його на фронт, він ледь до свого СПА доходить після горнолижжя!
31.01.2026 10:40 Ответить
Ви усі помиляєтеся. Альона дуже гарно робила і ось результат. А ви подумали...
30.01.2026 13:38 Ответить
Це точно-бабла наколядували,занесли куди треба і брибарахлитись приїхали на Закараття,тут недавно ще один рятівник приїхав на посаду начальника обл.ДСНС(з Донецької обл-там вже все врятував)-видно теж прибарахлитись.
30.01.2026 16:06 Ответить
все же - это экономически безопасно иметь кучу бизнесов\халупы\землю\тачки дома и закордоном. но скоро может быть небезопасно физически.
30.01.2026 14:31 Ответить
Озвучте його зарплатню - і все стане зрозуміло !
30.01.2026 16:08 Ответить
Ну якщо у нього кіт талановитий підприємець, то хіба ж кіт господарю не подарує кілька мульонів долярів?? Молодець дядько Калугін, файно людей трясе та кришує на Закарпатті, "по панятиям" !!
31.01.2026 10:38 Ответить
 
 