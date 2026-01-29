Незаконно получил более 630 тыс. грн COVID-доплат: на Одесщине подозревается главный врач, - прокуратура

В Одесской области главный врач центральной районной больницы незаконно выписывал себе доплаты из госбюджета за якобы лечение больных COVID-19.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, доплаты были предусмотрены исключительно для медиков, работавших в COVID-отделениях, и могли достигать 300% от заработной платы. В то же время главный врач оформил такие выплаты и себе, указав, что якобы работал врачом-урологом и врачом по ультразвуковым исследованиям.

Правоохранители установили, что преступную схему медик организовал в декабре 2020 года. До мая 2023 года он подписал 29 приказов о выплате COVID-доплат работникам больницы, среди которых был и он сам. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 630 тысяч гривен.

В прокуратуре также отметили, что главный врач является депутатом районного совета. Ему объявили о подозрении в служебных злоупотреблениях (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

В данное время прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от занимаемой должности.

