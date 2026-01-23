Родственники руководителя НИЦ независимых судебных экспертиз при Минюсте Свинцицкого приобрели имущество на $1 млн, - Bihus.Info

Родственники руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Андрея Свинцицкого за последние несколько лет стали владельцами недвижимости и автомобилей ориентировочной стоимостью около миллиона долларов. Значительная часть этого имущества была оформлена уже во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Государственную карьеру Андрей Свинцицкий начинал в Службе безопасности Украины, где в 2019 году возглавил Институт специальной техники и судебных экспертиз. Эту должность он получил после назначения в СБУ Андрея Наумова, с которым Свинцицкий был знаком благодаря совместной предыдущей работе и который в дальнейшем оказал значительное влияние на Службу (после целого ряда коррупционных скандалов Наумов бежал из Украины и был лишен звания "бригадного генерала". – Ред.). В 2024 году, после создания нового центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции, Свинцицкого назначили его руководителем.

Читайте: ЦПК попросил НАБУ проверить экс-руководителя БЭБ Кутергу после расследования СМИ о имуществе его семьи

Фото: Андрей Свинцицкий

Первые дорогие активы в родной семье чиновника начали появляться еще во время его работы в СБУ. В частности, в 2019 году его жена стала владелицей 90-метровой квартиры в Киеве, возле Оболонской набережной. В конце 2021 года семья также приобрела апартаменты в Турции, а в 2022 году – новый BMW X6.

Читайте также: Недвижимость на $1 млн: НАПК проверяет образ жизни судейско-прокурорской семьи Грабец

После назначения Свинцицкого руководителем нового экспертного центра благосостояние семьи начало расти. Уже в 2024 году его жена стала владелицей еще двух квартир в ЖК бизнес-класса в Киеве – в комплексах "Кардинал" и "Французский квартал" на Печерске. При этом, если верить декларации чиновника за 2024 год, ее доход как ФЛП составлял около 600 тысяч гривен в год. Сам Свинцицкий объяснил журналистам, что раньше жена зарабатывала существенно больше, чем сейчас:

"Когда я поступил на военную службу, было принято решение, что я развиваюсь в государственном секторе, она развивается в частном секторе, поэтому ее доходы как ФЛП выросли. Я не могу сказать, почему в последний год ее доходы упали. Военное вторжение, кто-то заказывает услуги, кто-то нет".

Читайте: Элитные авто и наличные: экс-чиновник ГСЧС подозревается в незаконном обогащении на 13 миллионов гривен

Фото: ЖК "Кардинал"

Фото: ЖК "Французский квартал"

Улучшилось материальное положение и у других родственников руководителя НДЦНСЕ. Его теща, Анна Олефиренко, которая работала специалистом сельского совета в Сумской области с зарплатой около 12 тысяч гривен в месяц, в 2022 году стала владелицей коттеджа в Ужгороде.

Мать Свинцицкого, которая ранее работала поварихой в исправительной колонии, в тот же период приобрела квартиру в новостройке VIP-класса – тоже в Ужгороде, а его отец, который официально не имел доходов, в 2023 году купил новый Toyota Land Cruiser. При этом мать чиновника продолжает жить в семейной квартире в Житомире, где ее и встретили журналисты. Впрочем, говорить о дорогих покупках женщина отказалась.

Читайте также: САП просит конфисковать элитные авто "слуги народа" Литвиненко: подан иск в ВАКС

Фото: таунхаус в Ужгороде

Фото: ЖК "VIP"

Сам Свинцицкий сейчас официально декларирует около 1,2 миллиона гривен дохода в год. Дорогие активы, оформленные на жену и родителей, он объясняет доходами, полученными до работы в государственном секторе, и накоплениями. О происхождении имущества родственников жены чиновник утверждает, что ничего не знает.

Интересно также, что несколько дней назад имя Андрея Свинцицкого прозвучало в интервью Борислава Березы с предпринимателем Сергеем Ваганяном, который рассказал о коррупционных практиках в СБУ во времена руководства Ивана Баканова и присутствия здесь Андрея Наумова. Свинцицкого Ваганян упоминал в контексте проведения вероятно заказных экспертиз во время работы в Службе.