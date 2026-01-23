Родственники руководителя НИЦ независимых судебных экспертиз при Минюсте Свинцицкого приобрели имущество на $1 млн, - Bihus.Info
Родственники руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Андрея Свинцицкого за последние несколько лет стали владельцами недвижимости и автомобилей ориентировочной стоимостью около миллиона долларов. Значительная часть этого имущества была оформлена уже во время полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Государственную карьеру Андрей Свинцицкий начинал в Службе безопасности Украины, где в 2019 году возглавил Институт специальной техники и судебных экспертиз. Эту должность он получил после назначения в СБУ Андрея Наумова, с которым Свинцицкий был знаком благодаря совместной предыдущей работе и который в дальнейшем оказал значительное влияние на Службу (после целого ряда коррупционных скандалов Наумов бежал из Украины и был лишен звания "бригадного генерала". – Ред.). В 2024 году, после создания нового центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции, Свинцицкого назначили его руководителем.
Фото: Андрей Свинцицкий
Первые дорогие активы в родной семье чиновника начали появляться еще во время его работы в СБУ. В частности, в 2019 году его жена стала владелицей 90-метровой квартиры в Киеве, возле Оболонской набережной. В конце 2021 года семья также приобрела апартаменты в Турции, а в 2022 году – новый BMW X6.
После назначения Свинцицкого руководителем нового экспертного центра благосостояние семьи начало расти. Уже в 2024 году его жена стала владелицей еще двух квартир в ЖК бизнес-класса в Киеве – в комплексах "Кардинал" и "Французский квартал" на Печерске. При этом, если верить декларации чиновника за 2024 год, ее доход как ФЛП составлял около 600 тысяч гривен в год. Сам Свинцицкий объяснил журналистам, что раньше жена зарабатывала существенно больше, чем сейчас:
"Когда я поступил на военную службу, было принято решение, что я развиваюсь в государственном секторе, она развивается в частном секторе, поэтому ее доходы как ФЛП выросли. Я не могу сказать, почему в последний год ее доходы упали. Военное вторжение, кто-то заказывает услуги, кто-то нет".
Фото: ЖК "Кардинал"
Фото: ЖК "Французский квартал"
Улучшилось материальное положение и у других родственников руководителя НДЦНСЕ. Его теща, Анна Олефиренко, которая работала специалистом сельского совета в Сумской области с зарплатой около 12 тысяч гривен в месяц, в 2022 году стала владелицей коттеджа в Ужгороде.
Мать Свинцицкого, которая ранее работала поварихой в исправительной колонии, в тот же период приобрела квартиру в новостройке VIP-класса – тоже в Ужгороде, а его отец, который официально не имел доходов, в 2023 году купил новый Toyota Land Cruiser. При этом мать чиновника продолжает жить в семейной квартире в Житомире, где ее и встретили журналисты. Впрочем, говорить о дорогих покупках женщина отказалась.
Фото: таунхаус в Ужгороде
Фото: ЖК "VIP"
Сам Свинцицкий сейчас официально декларирует около 1,2 миллиона гривен дохода в год. Дорогие активы, оформленные на жену и родителей, он объясняет доходами, полученными до работы в государственном секторе, и накоплениями. О происхождении имущества родственников жены чиновник утверждает, что ничего не знает.
Интересно также, что несколько дней назад имя Андрея Свинцицкого прозвучало в интервью Борислава Березы с предпринимателем Сергеем Ваганяном, который рассказал о коррупционных практиках в СБУ во времена руководства Ивана Баканова и присутствия здесь Андрея Наумова. Свинцицкого Ваганян упоминал в контексте проведения вероятно заказных экспертиз во время работы в Службе.
Кляті соросята, жити не дають чесним людям
Вільних та Незламних
Дешевше буде користуватись державними послугами інших країн, наприклад Данії, Швеції, Новергії.
вася патріот!
за васю, купа бойових офіцерів та відомих рил просили!
Посадовець - людина яку треба посадити)