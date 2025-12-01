РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9949 посетителей онлайн
Новости Дела о незаконном обогащении
1 212 5

САП просит конфисковать элитные авто "слуги народа" Литвиненко: подан иск в ВАКС

Литвиненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко на сумму более 8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении САП, информирует Цензор.НЕТ.

Подан иск в ВАКС 

Отмечается, что прокурорСАП подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.

Установлено, что в течение 2020-2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля общей стоимостью более 8,6 млн гривен: 

"Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в.,

"BMW 730LD", 2020 г.в.,

и "BMW Х5", 2020 г.в.

"После покупки этих активов их использовал чиновник. При этом даже получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины. Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Незаконное обогащение: САП подала иск о конфискации имущества семьи "слуги народа" Юлии Диденко

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства.

Иск подготовлен на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП.

В официальном сообщении САП имя народного депутата не называется, однако Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о "слуге народа" Сергее Литвиненко. Ранее он стал фигурантом журналистского расследования BIHUS.Info.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника.

Смотрите также: "Слуга народа" Литвиненко ездит на элитном автомобиле своего помощника, который объяснил его приобретение доходами от пчеловодства. ВИДЕО

Автор: 

конфискация (614) САП (2366) Литвиненко Сергей (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой,як незручно ....
показать весь комментарий
01.12.2025 16:58 Ответить
гучні заяви про викоріння мафії від САП - "точєчниє кампреси мочой отдєльних наказинних от мафії "
показать весь комментарий
01.12.2025 17:00 Ответить
Позов - це не гучна заява, позов це позов. НАБУ і САП захищають європейці, в мафії рученята короткуваті.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:05 Ответить
Якби САП та НАБУ мали хоч якийсь % , повірте справа б пішла зі швидкістю курєрного потяга .
показать весь комментарий
01.12.2025 17:08 Ответить
Це ж, як заможно живе народ, коли "слуги" цього народу мають такі статки!
показать весь комментарий
01.12.2025 17:10 Ответить
 
 