САП просит конфисковать элитные авто "слуги народа" Литвиненко: подан иск в ВАКС

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко на сумму более 8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении САП, информирует Цензор.НЕТ.

Подан иск в ВАКС

Отмечается, что прокурорСАП подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.

Установлено, что в течение 2020-2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля общей стоимостью более 8,6 млн гривен:

"Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в.,

"BMW 730LD", 2020 г.в.,

и "BMW Х5", 2020 г.в.

"После покупки этих активов их использовал чиновник. При этом даже получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины. Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Незаконное обогащение: САП подала иск о конфискации имущества семьи "слуги народа" Юлии Диденко

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства.

Иск подготовлен на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП.

В официальном сообщении САП имя народного депутата не называется, однако Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о "слуге народа" Сергее Литвиненко. Ранее он стал фигурантом журналистского расследования BIHUS.Info.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника.

Смотрите также: "Слуга народа" Литвиненко ездит на элитном автомобиле своего помощника, который объяснил его приобретение доходами от пчеловодства. ВИДЕО