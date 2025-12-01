САП просить конфіскувати елітні авто "слуги народу" Литвиненка: подано позов до ВАКС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка на понад 8 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні САП, інформує Цензор.НЕТ.

Подано позов до ВАКС

Зазначається, що прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.

Встановлено, що упродовж 2020–2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі загальною вартістю понад 8,6 млн гривень:

"Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.,

"BMW 730LD", 2020 р.в.,

та "BMW Х5", 2020 р.в.

"Після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України. Проте, провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Незаконне збагачення: САП подала позов про конфіскацію майна родини "слуги народу" Юлії Діденко

З огляду на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави.

Позов підготовлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно зібраних прокурором САП.

В офіційному повідомленні САП ім'я народного депутата не називають, однак Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про "слугу народу" Сергія Литвиненка. Раніше він став фігурантом журналістського розслідування BIHUS.Info.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко користується елітним автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на його помічника.

Дивіться також: "Слуга народу" Литвиненко їздить на елітному автомобілі свого помічника, який пояснив його придбання доходами від бджолярства. ВIДЕО