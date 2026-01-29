Незаконно отримав понад 630 тис. грн COVID-доплат: на Одещині підозрюється головлікар, - прокуратура

На Одещині головний лікар центральної районної лікарні незаконно виписував собі доплати з держбюджету за нібито лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, доплати були передбачені виключно для медиків, які працювали у COVID-відділеннях, і могли сягати до 300% від заробітної плати. Водночас головний лікар оформив такі виплати і собі, вказавши, що нібито працював лікарем-урологом та лікарем з ультразвукових досліджень.

Правоохоронці встановили, що злочинну схему медик організував у грудні 2020 року. До травня 2023 року він підписав 29 наказів про виплату COVID-доплат працівникам лікарні, серед яких був і сам. Унаслідок цього державному бюджету завдали збитків на понад 630 тисяч гривень.

У прокуратурі також зазначили, що головний лікар є депутатом районної ради. Йому оголосили про підозру у службових зловживаннях (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади до 3 років.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Опа! Интересный ход! Тут целина не паханная! Но думаю, скоро пахарей обуздают. Там красивые деньги закручены.
29.01.2026 17:58 Відповісти
Головлікар йшов до успіху! Мріяв, що найрозумніший і не попадеться....
29.01.2026 18:28 Відповісти
Знаєте, мене так десь на 140-150 к грн полікували))) особисті кошти. А що вкрали з бюджету - так там бабла капець вкрадено.
29.01.2026 18:32 Відповісти
в нашій країні краще не хворіти - від слово "взагалі"
29.01.2026 18:36 Відповісти
Так полікували, що треба тепер переінвалідизацію проходити. Пофігу на воєнний стан. Відсилають в іншу лікарню..ще й запхати на вихідні бажали..що бісить - не я ж така одна..
29.01.2026 18:58 Відповісти
змінюйте сімейного лікаря - і операційного теж...
29.01.2026 19:23 Відповісти
Та сімейний норм..операційний..та нафіга треьа..
29.01.2026 19:49 Відповісти
знайдені дороговалютними правоохоронними органами "врачІіі врЄдітєлі" - то канешна харашо...
а шо там зі зрадниками та корефанами Найвеличнівшивої Зєлі: бакланов, дермак, татаров, міндрищ, чернишов, верещук та інші "тіхо ушедшиє в лЄс"..?
29.01.2026 18:50 Відповісти
Їх треба полікувати🥳
29.01.2026 18:59 Відповісти
 
 