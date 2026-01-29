Незаконно отримав понад 630 тис. грн COVID-доплат: на Одещині підозрюється головлікар, - прокуратура

На Одещині головний лікар центральної районної лікарні незаконно виписував собі доплати з держбюджету за нібито лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, доплати були передбачені виключно для медиків, які працювали у COVID-відділеннях, і могли сягати до 300% від заробітної плати. Водночас головний лікар оформив такі виплати і собі, вказавши, що нібито працював лікарем-урологом та лікарем з ультразвукових досліджень.

Правоохоронці встановили, що злочинну схему медик організував у грудні 2020 року. До травня 2023 року він підписав 29 наказів про виплату COVID-доплат працівникам лікарні, серед яких був і сам. Унаслідок цього державному бюджету завдали збитків на понад 630 тисяч гривень.

У прокуратурі також зазначили, що головний лікар є депутатом районної ради. Йому оголосили про підозру у службових зловживаннях (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади до 3 років.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

