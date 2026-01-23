Рідня керівника НДЦ незалежних судових експертиз при Мін’юсті Свінцицького придбала майна на $1 млн , - Bihus.Info

Родичі керівника Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Міністерстві юстиції Андрія Свінцицького за останні кілька років стали власниками нерухомості та автомобілів орієнтовною вартістю близько мільйона доларів. Значна частина цього майна була оформлена вже під час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Державну кар’єру Андрій Свінцицький починав у Службі безпеки України, де у 2019 році очолив Інститут спеціальної техніки та судових експертиз. Цю посаду він отримав після призначення в СБУ Андрія Наумова, з яким Свінцицький був знайомий завдяки спільній попередній роботі, і який надалі мав значний вплив на Службу (після цілої низки корупційних скандалів Наумов втік з України і був позбавлений звання "бригадного генерала" – ред.). У 2024 році, після створення нового центру судових експертиз при Міністерстві юстиції, Свінцицького призначили його керівником.

Фото: Андрій Свінцицький

Перші дорогі активи в рідні посадовця почали з’являтись ще під час його роботи в СБУ. Так, у 2019 році його дружина стала власницею 90-метрової квартири у Києві, біля Оболонської набережної. Наприкінці 2021 року родина також придбала апартаменти в Туреччині, а у 2022 році – свіжий BMW X6.

Після призначення Свінцицького керівником нового експертного центру достаток родини почав рости. Вже у 2024 році його дружина стала власницею ще двох квартир в ЖК бізнес-класу в Києві – у комплексах "Кардинал" та "Французький квартал", що на Печерську. При цьому, якщо вірити декларації посадовця за 2024 рік, її дохід як ФОП становив близько 600 тисяч гривень на рік. Сам Свінцицький пояснив журналістам, що раніше дружина заробляла суттєво більше, ніж зараз:

"Коли я прийшов на військову службу, було прийнято рішення, що я розвиваюся у державному секторі, вона розвивається в приватному секторі, тому її доходи як ФОП, зросли. Я не можу сказати, чому в останній рік її доходи впали. Військове вторгнення, хтось замовляє послуги, хтось ні".

Фото: ЖК "Кардинал"

Фото: ЖК "Французький квартал"

Покращився матеріальний стан й у інших родичів керівника НДЦНСЕ. Його теща, Ганна Олефіренко, яка працювала спеціалісткою сільської ради на Сумщині з зарплатою близько 12 тисяч гривень на місяць, у 2022 році стала власницею котеджу в Ужгороді.

Матір Свінцицького, яка раніше працювала кухаркою у виправній колонії, у той самий період придбала квартиру в новобудові VIP-класу – теж в Ужгороді, а його батько, який офіційно не мав доходів, у 2023 році купив новий Toyota Land Cruiser. При цьому матір посадовця продовжує жити в родинній квартирі в Житомирі, де її і зустріли журналісти. Втім, говорити про дорогі покупки жінка відмовилася.

Фото: таунхаус в Ужгороді

Фото: ЖК "VIP"

Сам Свінцицький нині офіційно декларує близько 1,2 мільйона гривень доходу на рік. Дорогі активи, оформлені на дружину й батьків він пояснює доходами, отриманими до роботи в державному секторі й накопиченнями. Про походження майна родичів дружини посадовець стверджує, що нічого не знає.

Цікаво також, що кілька днів тому ім’я Андрія Свінцицького прозвучало в інтерв’ю Борислава Берези з підприємцем Сергієм Ваганяном, який розповів про корупційні практики у СБУ за часів керівництва Івана Баканова та присутності тут Андрія Наумова. Свінцицького Ваганян згадував в контексті проведення ймовірно замовних експертиз під час роботи в Службі.