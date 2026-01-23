Рідня керівника НДЦ незалежних судових експертиз при Мін’юсті Свінцицького придбала майна на $1 млн , - Bihus.Info

Родичі керівника Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Міністерстві юстиції Андрія Свінцицького за останні кілька років стали власниками нерухомості та автомобілів орієнтовною вартістю близько мільйона доларів. Значна частина цього майна була оформлена вже під час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Державну кар’єру Андрій Свінцицький починав у Службі безпеки України, де у 2019 році очолив Інститут спеціальної техніки та судових експертиз. Цю посаду він отримав після призначення в СБУ Андрія Наумова, з яким Свінцицький був знайомий завдяки спільній попередній роботі, і який надалі мав значний вплив на Службу (після цілої низки корупційних скандалів Наумов втік з України і був позбавлений звання "бригадного генерала" – ред.). У 2024 році, після створення нового центру судових експертиз при Міністерстві юстиції, Свінцицького призначили його керівником.

Фото: Андрій Свінцицький

Перші дорогі активи в рідні посадовця почали з’являтись ще під час його роботи в СБУ. Так, у 2019 році його дружина стала власницею 90-метрової квартири у Києві, біля Оболонської набережної. Наприкінці 2021 року родина також придбала апартаменти в Туреччині, а у 2022 році – свіжий BMW X6.

Після призначення Свінцицького керівником нового експертного центру достаток родини почав рости. Вже у 2024 році його дружина стала власницею ще двох квартир в ЖК бізнес-класу в Києві – у комплексах "Кардинал" та "Французький квартал", що на Печерську. При цьому, якщо вірити декларації посадовця за 2024 рік, її дохід як ФОП становив близько 600 тисяч гривень на рік. Сам Свінцицький пояснив журналістам, що раніше дружина заробляла суттєво більше, ніж зараз:

"Коли я прийшов на військову службу, було прийнято рішення, що я розвиваюся у державному секторі, вона розвивається в приватному секторі, тому її доходи як ФОП, зросли. Я не можу сказати, чому в останній рік її доходи впали. Військове вторгнення, хтось замовляє послуги, хтось ні".

Фото: ЖК "Кардинал"

Фото: ЖК "Французький квартал"

Покращився матеріальний стан й у інших родичів керівника НДЦНСЕ. Його теща, Ганна Олефіренко, яка працювала спеціалісткою сільської ради на Сумщині з зарплатою близько 12 тисяч гривень на місяць, у 2022 році стала власницею котеджу в Ужгороді.

Матір Свінцицького, яка раніше працювала кухаркою у виправній колонії, у той самий період придбала квартиру в новобудові VIP-класу – теж в Ужгороді, а його батько, який офіційно не мав доходів, у 2023 році купив новий Toyota Land Cruiser. При цьому матір посадовця продовжує жити в родинній квартирі в Житомирі, де її і зустріли журналісти. Втім, говорити про дорогі покупки жінка відмовилася.

Фото: таунхаус в Ужгороді

Фото: ЖК "VIP"

Сам Свінцицький нині офіційно декларує близько 1,2 мільйона гривень доходу на рік. Дорогі активи, оформлені на дружину й батьків він пояснює доходами, отриманими до роботи в державному секторі й накопиченнями. Про походження майна родичів дружини посадовець стверджує, що нічого не знає.

Цікаво також, що кілька днів тому ім’я Андрія Свінцицького прозвучало в інтерв’ю Борислава Берези з підприємцем Сергієм Ваганяном, який розповів про корупційні практики у СБУ за часів керівництва Івана Баканова та присутності тут Андрія Наумова. Свінцицького Ваганян згадував в контексті проведення ймовірно замовних експертиз під час роботи в Службі.

23.01.2026 18:58 Відповісти
23.01.2026 19:00 Відповісти
показати весь коментар
Шо,апять???...
23.01.2026 18:58 Відповісти
23.01.2026 18:58 Відповісти
Апять іпсо ????
Кляті соросята, жити не дають чесним людям
23.01.2026 19:03 Відповісти
23.01.2026 19:03 Відповісти
Лебедине озеро не танцював- значить патріот!
23.01.2026 19:00 Відповісти
23.01.2026 19:00 Відповісти
Не позбавлять бронювання. Вже коли виїде за кордон- тоді.
23.01.2026 19:06 Відповісти
23.01.2026 19:06 Відповісти
Країна успішних людей.
Вільних та Незламних
показати весь коментар
23.01.2026 19:02 Відповісти
Будь-яка державна контора - бандитський притон.
Дешевше буде користуватись державними послугами інших країн, наприклад Данії, Швеції, Новергії.
23.01.2026 19:04 Відповісти
23.01.2026 19:04 Відповісти
та, звідки вася малюк це знав?
вася патріот!
за васю, купа бойових офіцерів та відомих рил просили!
23.01.2026 19:07 Відповісти
23.01.2026 19:07 Відповісти
Куди не плюнь поцілиш у корупціонерів з оточення Голобородько. Мені здається, що навіть якщо завтра Голобородько причепить російський прапор і скаже, що він перейшов на їх сторону - нарід 73% не повірить, буде в конвульсіях битися в доводити, що то монтаж від порохоботів.
23.01.2026 19:07 Відповісти
23.01.2026 19:07 Відповісти
Всі експертизи анулюють? Чи не всі...?
23.01.2026 19:09 Відповісти
23.01.2026 19:09 Відповісти
Декларанти заповнюють декларацію де вказують скільки набули коштів та що мають.В декларацію ще треба внести видатки де вказують скільки витратив і на що.Витратити більше чим заробив неможливо.Підвох виден буде зразу.
23.01.2026 19:10 Відповісти
23.01.2026 19:10 Відповісти
свінцицький - це як хряксосковець?
23.01.2026 19:11 Відповісти
23.01.2026 19:11 Відповісти
Та годі вам! Насосали вони, на-со-са-ли!🤣
23.01.2026 19:13 Відповісти
23.01.2026 19:13 Відповісти
Зелена країна мрій (для них) для простого народу - вмрій і країна-вирок.
23.01.2026 19:15 Відповісти
23.01.2026 19:15 Відповісти
"Перші дорогі активи в рідні посадовця почали з'являтись ще під час його роботи в СБУ."
Посадовець - людина яку треба посадити)
23.01.2026 19:19 Відповісти
23.01.2026 19:19 Відповісти
От тільки люди нормально жити почали - знову хтось позавидував. )
23.01.2026 19:20 Відповісти
23.01.2026 19:20 Відповісти
Завжди експертизи-це золоті яйця.
23.01.2026 19:33 Відповісти
23.01.2026 19:33 Відповісти
Падло
23.01.2026 20:12 Відповісти
23.01.2026 20:12 Відповісти
У Янелоха свій свинарчук.
23.01.2026 21:16 Відповісти
23.01.2026 21:16 Відповісти
Чому як посадовець в СБУ так й статки велики зʼявляються? Репутація СБУ давно схожа на кришування….Хтось, комусь, за щось…Ті, хто повинен захищати-самі корупціонери…
24.01.2026 03:51 Відповісти
24.01.2026 03:51 Відповісти
взагалі шановне панство дарма сварить шмарклю. тому що жиденя казало щось на кшталт: "якщо в мене знайдуть мого свинарчука, я піду". після цього знайшли багатьох: міндичів, цукерманів, баканових та безліч іншої п...издоти, але серед них не було жодного свинарчука. он навіть свінцицькі були, а свинарчуки ніт. тобто, за формальними визначеннями, саме у цьому випадку ця мразота не сп...изділа
24.01.2026 08:11 Відповісти
24.01.2026 08:11 Відповісти
 
 