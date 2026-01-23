Родственники руководителя НИЦ независимых судебных экспертиз при Минюсте Свинцицкого приобрели имущество на $1 млн, - Bihus.Info

Родственники руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Андрея Свинцицкого за последние несколько лет стали владельцами недвижимости и автомобилей ориентировочной стоимостью около миллиона долларов. Значительная часть этого имущества была оформлена уже во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Государственную карьеру Андрей Свинцицкий начинал в Службе безопасности Украины, где в 2019 году возглавил Институт специальной техники и судебных экспертиз. Эту должность он получил после назначения в СБУ Андрея Наумова, с которым Свинцицкий был знаком благодаря совместной предыдущей работе и который в дальнейшем оказал значительное влияние на Службу (после целого ряда коррупционных скандалов Наумов бежал из Украины и был лишен звания "бригадного генерала". – Ред.). В 2024 году, после создания нового центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции, Свинцицкого назначили его руководителем.

Свинцицкий

Фото: Андрей Свинцицкий

Первые дорогие активы в родной семье чиновника начали появляться еще во время его работы в СБУ. В частности, в 2019 году его жена стала владелицей 90-метровой квартиры в Киеве, возле Оболонской набережной. В конце 2021 года семья также приобрела апартаменты в Турции, а в 2022 году – новый BMW X6.

Свинцицкий

После назначения Свинцицкого руководителем нового экспертного центра благосостояние семьи начало расти. Уже в 2024 году его жена стала владелицей еще двух квартир в ЖК бизнес-класса в Киеве – в комплексах "Кардинал" и "Французский квартал" на Печерске. При этом, если верить декларации чиновника за 2024 год, ее доход как ФЛП составлял около 600 тысяч гривен в год. Сам Свинцицкий объяснил журналистам, что раньше жена зарабатывала существенно больше, чем сейчас:

"Когда я поступил на военную службу, было принято решение, что я развиваюсь в государственном секторе, она развивается в частном секторе, поэтому ее доходы как ФЛП выросли. Я не могу сказать, почему в последний год ее доходы упали. Военное вторжение, кто-то заказывает услуги, кто-то нет".

Свинцицкий

Фото: ЖК "Кардинал"

Свинцицкий

Фото: ЖК "Французский квартал"

Улучшилось материальное положение и у других родственников руководителя НДЦНСЕ. Его теща, Анна Олефиренко, которая работала специалистом сельского совета в Сумской области с зарплатой около 12 тысяч гривен в месяц, в 2022 году стала владелицей коттеджа в Ужгороде.

Мать Свинцицкого, которая ранее работала поварихой в исправительной колонии, в тот же период приобрела квартиру в новостройке VIP-класса – тоже в Ужгороде, а его отец, который официально не имел доходов, в 2023 году купил новый Toyota Land Cruiser. При этом мать чиновника продолжает жить в семейной квартире в Житомире, где ее и встретили журналисты. Впрочем, говорить о дорогих покупках женщина отказалась.

Свинцицкий

Фото: таунхаус в Ужгороде

Фото: ЖК "VIP"

Фото: ЖК "VIP"

Сам Свинцицкий сейчас официально декларирует около 1,2 миллиона гривен дохода в год. Дорогие активы, оформленные на жену и родителей, он объясняет доходами, полученными до работы в государственном секторе, и накоплениями. О происхождении имущества родственников жены чиновник утверждает, что ничего не знает.

Интересно также, что несколько дней назад имя Андрея Свинцицкого прозвучало в интервью Борислава Березы с предпринимателем Сергеем Ваганяном, который рассказал о коррупционных практиках в СБУ во времена руководства Ивана Баканова и присутствия здесь Андрея Наумова. Свинцицкого Ваганян упоминал в контексте проведения вероятно заказных экспертиз во время работы в Службе.

Свинцицкий

Шо,апять???...
23.01.2026 18:58 Ответить
Апять іпсо ????
Кляті соросята, жити не дають чесним людям
23.01.2026 19:03 Ответить
Лебедине озеро не танцював- значить патріот!
23.01.2026 19:00 Ответить
Не позбавлять бронювання. Вже коли виїде за кордон- тоді.
23.01.2026 19:06 Ответить
Країна успішних людей.
Вільних та Незламних
23.01.2026 19:02 Ответить
Будь-яка державна контора - бандитський притон.
Дешевше буде користуватись державними послугами інших країн, наприклад Данії, Швеції, Новергії.
23.01.2026 19:04 Ответить
та, звідки вася малюк це знав?
вася патріот!
за васю, купа бойових офіцерів та відомих рил просили!
23.01.2026 19:07 Ответить
Куди не плюнь поцілиш у корупціонерів з оточення Голобородько. Мені здається, що навіть якщо завтра Голобородько причепить російський прапор і скаже, що він перейшов на їх сторону - нарід 73% не повірить, буде в конвульсіях битися в доводити, що то монтаж від порохоботів.
23.01.2026 19:07 Ответить
Всі експертизи анулюють? Чи не всі...?
23.01.2026 19:09 Ответить
Декларанти заповнюють декларацію де вказують скільки набули коштів та що мають.В декларацію ще треба внести видатки де вказують скільки витратив і на що.Витратити більше чим заробив неможливо.Підвох виден буде зразу.
23.01.2026 19:10 Ответить
свінцицький - це як хряксосковець?
23.01.2026 19:11 Ответить
Та годі вам! Насосали вони, на-со-са-ли!🤣
23.01.2026 19:13 Ответить
Зелена країна мрій (для них) для простого народу - вмрій і країна-вирок.
23.01.2026 19:15 Ответить
"Перші дорогі активи в рідні посадовця почали з'являтись ще під час його роботи в СБУ."
Посадовець - людина яку треба посадити)
23.01.2026 19:19 Ответить
От тільки люди нормально жити почали - знову хтось позавидував. )
23.01.2026 19:20 Ответить
Завжди експертизи-це золоті яйця.
23.01.2026 19:33 Ответить
Падло
23.01.2026 20:12 Ответить
У Янелоха свій свинарчук.
23.01.2026 21:16 Ответить
Чому як посадовець в СБУ так й статки велики зʼявляються? Репутація СБУ давно схожа на кришування….Хтось, комусь, за щось…Ті, хто повинен захищати-самі корупціонери…
24.01.2026 03:51 Ответить
взагалі шановне панство дарма сварить шмарклю. тому що жиденя казало щось на кшталт: "якщо в мене знайдуть мого свинарчука, я піду". після цього знайшли багатьох: міндичів, цукерманів, баканових та безліч іншої п...издоти, але серед них не було жодного свинарчука. он навіть свінцицькі були, а свинарчуки ніт. тобто, за формальними визначеннями, саме у цьому випадку ця мразота не сп...изділа
24.01.2026 08:11 Ответить
 
 