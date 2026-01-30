СПА, АЗС і житловий комплекс: дружина голови БЕБ Закарпаття Калугіна має активи на мільйони гривень, - Bihus.Info

керівник БЕБ на Закарпатті

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею кількох бізнесів і об’єктів нерухомості на мільйони гривень.

Про це інформує Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Масштабування бізнесів 

За даними розслідування, масштабування бізнесів дружини Калугіна почалося після старту його кар’єри в БЕБ. Напередодні переїзду Євгенія Калугіна та матір чиновника стали співвласницями компаній, які розвивають мережу автозаправок та розважальний комплекс поблизу Чернівців.

Крім того, вони придбали земельні ділянки для будівництва клубного житлового комплексу на Закарпатті та інвестували в аграрну компанію "Хрум".

Фінансування власними коштами

Калугіна запевняє, що придбані активи фінансувалися за рахунок її власних коштів. Євгеній Калугін зазначив, що бізнесами займається його дружина, а він лише дає поради і контролює, щоб не виникав конфлікт інтересів.

Також у 2023 році батько Калугіна придбав земельну ділянку у Козині, сусідню з маєтком Ріната Ахметова, вартістю близько 15 мільйонів гривень.

  • У БЕБ наразі триває атестація працівників, яка має перезавантажити відомство та триватиме до 18 місяців.

+17
Кому війна, а кому мать рідна. Прекрасно
30.01.2026 12:53 Відповісти
+14
та вишліть їх нарешті у Калугу.
30.01.2026 12:54 Відповісти
+11
... І прізвища у цих ВСІХ моральних уродів типово українські!...
Мабуть духовна гниль з генами щеплена!....
30.01.2026 12:56 Відповісти
Бігус, ще те гівно.... 😡
30.01.2026 13:01 Відповісти
І це правда. Але гівно - воно гівном залишиться хоч би шугарменом назви.
30.01.2026 15:21 Відповісти
Ну і що? Чергова підозра СІЗО застава общак воля і на "Канари"!
30.01.2026 13:04 Відповісти
ахахах, реформи, конкурси, переатестації, а результат один - нульовий
30.01.2026 13:07 Відповісти
мафія у руля
30.01.2026 13:08 Відповісти
Куртка замшева - три.Непосильною працею нажито.Люструвати не перелюструвати.Всього тільки зробити в деклараціях: скільки заробили,скільки наяву активів - готівкових зберігань,на рахунках,рухоме і нерухоме майно.Скільки заробив,скільки чого придбав.ВСЕ стане на свої місця,ВСЕ зрозуміло ,ПАЗЛИ ПОВИННІ СКЛАСТИСЬ!
30.01.2026 13:07 Відповісти
Корупція - це не тільки наша совкова спадщина, - це вже наш національний вид спорту.
30.01.2026 13:08 Відповісти
Він точно Євгеній, а не Євгєній?
А взагалі, хто, як не заможний чоловік, найкраще подбає про економічну безпеку?
Та й немає у ніщєброда грошей на "вступний внесок" у БЕБ.
Так що, все логічно...
30.01.2026 13:09 Відповісти
Ще раз,скільки заробив дорівнює витратам.І не треба " мама малину продавала"
30.01.2026 13:12 Відповісти
А те чмо хамить Європі, що мало ракет дає для захисту енергетики, *****
30.01.2026 13:12 Відповісти
У одної мразини "мама любить швидкісь"....у керівників БЕБ жінки ******* АЗС та гроші! У чому питання?? Чи вони повинні жити,як інші??? Час можливостей!! Війна це "золота пора" для прохіндеїв! До речи,в СБУ теж не повинні голодувати і таможня і ВЛК....Чому одразу корупціонери??? Люди вміють жити!! А холопи повинні робити!!
30.01.2026 13:28 Відповісти
у мусора (називайте його БЕБ, ДБР ..похер) як завжди - ***** вже репають від корупції
30.01.2026 13:30 Відповісти
А що, це бидло "живе в паралельному світі" коли ми собираємо по гривні-на фронт, воно жирує На фронт мразоту
30.01.2026 13:32 Відповісти
Не можна його на фронт, він ледь до свого СПА доходить після горнолижжя!
31.01.2026 10:40 Відповісти
Ви усі помиляєтеся. Альона дуже гарно робила і ось результат. А ви подумали...
30.01.2026 13:38 Відповісти
Це точно-бабла наколядували,занесли куди треба і брибарахлитись приїхали на Закараття,тут недавно ще один рятівник приїхав на посаду начальника обл.ДСНС(з Донецької обл-там вже все врятував)-видно теж прибарахлитись.
30.01.2026 16:06 Відповісти
все же - это экономически безопасно иметь кучу бизнесов\халупы\землю\тачки дома и закордоном. но скоро может быть небезопасно физически.
30.01.2026 14:31 Відповісти
Озвучте його зарплатню - і все стане зрозуміло !
30.01.2026 16:08 Відповісти
Ну якщо у нього кіт талановитий підприємець, то хіба ж кіт господарю не подарує кілька мульонів долярів?? Молодець дядько Калугін, файно людей трясе та кришує на Закарпатті, "по панятиям" !!
31.01.2026 10:38 Відповісти
 
 