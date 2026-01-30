СПА, АЗС і житловий комплекс: дружина голови БЕБ Закарпаття Калугіна має активи на мільйони гривень, - Bihus.Info

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею кількох бізнесів і об’єктів нерухомості на мільйони гривень.

Масштабування бізнесів

За даними розслідування, масштабування бізнесів дружини Калугіна почалося після старту його кар’єри в БЕБ. Напередодні переїзду Євгенія Калугіна та матір чиновника стали співвласницями компаній, які розвивають мережу автозаправок та розважальний комплекс поблизу Чернівців.

Крім того, вони придбали земельні ділянки для будівництва клубного житлового комплексу на Закарпатті та інвестували в аграрну компанію "Хрум".

Фінансування власними коштами

Калугіна запевняє, що придбані активи фінансувалися за рахунок її власних коштів. Євгеній Калугін зазначив, що бізнесами займається його дружина, а він лише дає поради і контролює, щоб не виникав конфлікт інтересів.

Також у 2023 році батько Калугіна придбав земельну ділянку у Козині, сусідню з маєтком Ріната Ахметова, вартістю близько 15 мільйонів гривень.

