Бельгия присоединяется к учредителям Спецтрибунала по преступлениям РФ
Бельгия сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к государствам-учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом Радио Свобода сообщили в бельгийском МИД, передает Цензор.НЕТ.
Агрессия не останется безнаказанной
"Когда суверенное государство становится жертвой агрессивной войны, недостаточно лишь военной, гуманитарной или восстановительной поддержки. Виновные должны понести наказание. Именно для этого и создается этот трибунал – чтобы закрыть пробел в международном праве и четко заявить: агрессия против суверенной страны не останется безнаказанной", – цитирует МИД Бельгии вице-премьер-министра и министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.
Юрисдикция МУС
В МИД Бельгии пояснили, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине. Однако он не может преследовать именно преступление агрессии – то есть решение о вторжении в другое государство.
Сообщается, что попытка передать этот вопрос в МУС через Совет Безопасности ООН была заблокирована из-за вето России.
Именно поэтому Украина вместе с партнерами более двух лет работала над созданием отдельного механизма. В июне 2025 года между Советом Европы и Украиной было заключено соглашение, которое формально учредило трибунал и утвердило его устав.
Бельгия будет за столом переговоров
"Бельгия подтверждает свои слова действиями. Однажды эта война закончится. И когда это произойдет, инструменты правосудия должны быть готовы. Как государство-учредитель мы будем за столом переговоров с первого дня, чтобы это обеспечить", — подчеркнул Прево.
Отмечается, что для запуска работы трибунала создается руководящий комитет в формате Расширенного частичного соглашения (ЕРА) в рамках Совета Европы. К нему могут присоединиться как государства-члены организации, так и другие страны.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
