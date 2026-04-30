Бельгия присоединяется к учредителям Спецтрибунала по преступлениям РФ

Бельгия сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к государствам-учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили в бельгийском МИД, передает Цензор.НЕТ.

Агрессия не останется безнаказанной

"Когда суверенное государство становится жертвой агрессивной войны, недостаточно лишь военной, гуманитарной или восстановительной поддержки. Виновные должны понести наказание. Именно для этого и создается этот трибунал – чтобы закрыть пробел в международном праве и четко заявить: агрессия против суверенной страны не останется безнаказанной", – цитирует МИД Бельгии вице-премьер-министра и министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.

Юрисдикция МУС

В МИД Бельгии пояснили, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине. Однако он не может преследовать именно преступление агрессии – то есть решение о вторжении в другое государство.

Сообщается, что попытка передать этот вопрос в МУС через Совет Безопасности ООН была заблокирована из-за вето России.

Именно поэтому Украина вместе с партнерами более двух лет работала над созданием отдельного механизма. В июне 2025 года между Советом Европы и Украиной было заключено соглашение, которое формально учредило трибунал и утвердило его устав.

Бельгия будет за столом переговоров

"Бельгия подтверждает свои слова действиями. Однажды эта война закончится. И когда это произойдет, инструменты правосудия должны быть готовы. Как государство-учредитель мы будем за столом переговоров с первого дня, чтобы это обеспечить", — подчеркнул Прево.

Отмечается, что для запуска работы трибунала создается руководящий комитет в формате Расширенного частичного соглашения (ЕРА) в рамках Совета Европы. К нему могут присоединиться как государства-члены организации, так и другие страны.

