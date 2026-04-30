Европарламент принял резолюцию о трибунале в отношении РФ и призвал ЕС присоединиться и завершить его создание
Сегодня, 30 апреля, во время пленарного заседания Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине". В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться к процессу и завершить создание трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, евродепутаты призвали к скорейшему введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, к которому должны присоединиться все государства ЕС.
Отмечается, что резолюция принята 446 голосами "за", 63 – "против" и 52 – "воздержались".
О чем говорится в резолюции
В Европарламенте подчеркивают, что захватническая война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и что лидеры России и ее союзников должны быть привлечены к ответственности за их роль в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и других международных преступлениях.
Также евродепутаты выразили решительную поддержку созданию и скорейшему введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призывают все государства-члены ЕС присоединиться.
Парламент считает, что "привлечение к ответственности должно распространяться на всех, кто может руководить преступлением агрессии или содействовать ему, включая высшее политическое, военное и судебное руководство, такое как члены Государственной Думы России или Конституционного суда РФ".
Международный уголовный суд
Кроме того, евродепутаты "выразили полную поддержку расследованию Международного уголовного суда (МУС) в отношении вероятных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине, одновременно напоминая об обязательстве государств-членов ЕС в соответствии с Римским статутом арестовывать и передавать лиц, в отношении которых выпущены ордера на арест МУС, на своей территории".
Санкции против России
Также резолюция одобрила 20-й пакет санкций ЕС против России и подчеркивает, что все санкции не должны быть отменены до тех пор, пока мирное соглашение не будет подписано и реализовано.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
