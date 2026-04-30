Европарламент принял резолюцию о трибунале в отношении РФ и призвал ЕС присоединиться и завершить его создание

Сегодня, 30 апреля, во время пленарного заседания Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине". В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться к процессу и завершить создание трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, евродепутаты призвали к скорейшему введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, к которому должны присоединиться все государства ЕС.

Отмечается, что резолюция принята 446 голосами "за", 63 – "против" и 52 – "воздержались".

О чем говорится в резолюции

В Европарламенте подчеркивают, что захватническая война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и что лидеры России и ее союзников должны быть привлечены к ответственности за их роль в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и других международных преступлениях.

Также евродепутаты выразили решительную поддержку созданию и скорейшему введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призывают все государства-члены ЕС присоединиться.

Парламент считает, что "привлечение к ответственности должно распространяться на всех, кто может руководить преступлением агрессии или содействовать ему, включая высшее политическое, военное и судебное руководство, такое как члены Государственной Думы России или Конституционного суда РФ".

Международный уголовный суд

Кроме того, евродепутаты "выразили полную поддержку расследованию Международного уголовного суда (МУС) в отношении вероятных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине, одновременно напоминая об обязательстве государств-членов ЕС в соответствии с Римским статутом арестовывать и передавать лиц, в отношении которых выпущены ордера на арест МУС, на своей территории".

Санкции против России

Также резолюция одобрила 20-й пакет санкций ЕС против России и подчеркивает, что все санкции не должны быть отменены до тех пор, пока мирное соглашение не будет подписано и реализовано.

Спецтрибунал по преступлениям России