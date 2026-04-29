30 апреля Европарламент будет голосовать за резолюцию о трибунале по агрессии РФ, - СМИ

Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге 30 апреля планирует проголосовать за резолюцию о скорейшем создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Что известно

Как отмечается, Европарламент готовит резолюцию, в которой будет содержаться призыв как можно скорее довести до конца создание Спецтрибунала для российского диктатора Владимира Путина. Голосование по резолюции состоится в четверг, 30 апреля, с 13 до 14 часов по киевскому времени.

В проекте резолюции "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине", текст которой имеется в распоряжении издания, отмечается, что "Европарламент поддерживает подписание ЕС Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины с целью получения ЕС полноправного членства в его руководящем комитете".

Также Европарламент хочет призвать все государства-члены ЕС присоединиться к этому соглашению.

Активизация усилий

Кроме того, евродепутаты планируют приветствовать обязательства Нидерландов принять начальную фазу Специального трибунала и призовут активизировать усилия для завершения предложения о размещении второй фазы.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены продолжать поддерживать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и ввести его в действие как можно скорее", - говорится в проекте резолюции.

Также парламент призовет Еврокомиссию "обеспечить постоянное финансирование Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины после декабря 2026 года и гарантировать, что собранные доказательства могут быть полностью переданы будущему Специальному трибуналу".

"Европарламент подчеркивает, что ответственность должна распространяться на всех, кто имеет возможность контролировать или руководить преступлением агрессии, включая высшее политическое и военное руководство… Ответственность также должна охватывать судей Конституционного Суда РФ и членов Государственной думы, чьи решения санкционировали аннексию украинских территорий", – добавляется в документе.

Спецтрибунал по преступлениям России