Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
30 апреля Европарламент будет голосовать за резолюцию о трибунале по агрессии РФ, - СМИ



Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге 30 апреля планирует проголосовать за резолюцию о скорейшем создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно

Как отмечается, Европарламент готовит резолюцию, в которой будет содержаться призыв как можно скорее довести до конца создание Спецтрибунала для российского диктатора Владимира Путина. Голосование по резолюции состоится в четверг, 30 апреля, с 13 до 14 часов по киевскому времени.

В проекте резолюции "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине", текст которой имеется в распоряжении издания, отмечается, что "Европарламент поддерживает подписание ЕС Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины с целью получения ЕС полноправного членства в его руководящем комитете".

Также Европарламент хочет призвать все государства-члены ЕС присоединиться к этому соглашению.

Активизация усилий

Кроме того, евродепутаты планируют приветствовать обязательства Нидерландов принять начальную фазу Специального трибунала и призовут активизировать усилия для завершения предложения о размещении второй фазы.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены продолжать поддерживать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и ввести его в действие как можно скорее", - говорится в проекте резолюции.

Также парламент призовет Еврокомиссию "обеспечить постоянное финансирование Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины после декабря 2026 года и гарантировать, что собранные доказательства могут быть полностью переданы будущему Специальному трибуналу".

"Европарламент подчеркивает, что ответственность должна распространяться на всех, кто имеет возможность контролировать или руководить преступлением агрессии, включая высшее политическое и военное руководство… Ответственность также должна охватывать судей Конституционного Суда РФ и членов Государственной думы, чьи решения санкционировали аннексию украинских территорий", – добавляется в документе.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

