30 квітня Європарламент голосуватиме за резолюцію про трибунал щодо агресії РФ, - ЗМІ
Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі 30 квітня планує проголосувати за резолюцію щодо якнайшвидшого запровадження Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що відомо
Як зазначається, Європарламент готує резолюцію, у якій міститиметься заклик якнайшвидше довести до кінця створення Спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна. Голосування за резолюцію відбудеться у четвер, 30 квітня з 13 до 14 години за київським часом.
У проєкті резолюції "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні", текст якої є в розпорядженні видання, наголошується, що "Європарламент підтримує підписання ЄС Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України з метою набуття ЄС повноправного членства в його керівному комітеті".
Також Європарламент хоче закликати всі держави-члени ЄС приєднатися до цієї угоди.
Активізація зусиль
Крім того, євродепутати планують привітати зобов’язання Нідерландів прийняти початкову фазу Спеціального трибуналу та закличуть активізувати зусилля для завершення пропозиції щодо розміщення другої фази.
"Європарламент закликає ЄС та його держави-члени продовжувати підтримувати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та ввести його в дію якнайшвидше", – йдеться в проєкті резолюції.
Також парламент закличе Єврокомісію "забезпечити постійне фінансування Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України після грудня 2026 року та гарантувати, що зібрані докази повністю можуть бути передані майбутньому Спеціальному трибуналу".
"Європарламент наголошує, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто має можливість контролювати або керувати злочином агресії, включаючи найвище політичне та військове керівництво… Відповідальність також повинна охоплювати суддів Конституційного Суду РФ та членів Державної думи, чиї рішення санкціонували анексію українських територій", – додається в документі.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
