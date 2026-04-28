Чехія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга
Чехія висловила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це в соцмережі Х повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
23-тя країна-учасниця
"Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення Ради Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску Спеціального Трибуналу. Чехія стає 23-ю державою, яка приєднується до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося побачити більше відповідальних держав, які підуть слідом",- заявив Сибіга.
Міністр розповів, що 14-15 травня в Кишиневі угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи.
"Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча", - наголосив глава МЗС.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
