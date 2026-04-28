Чехія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Чехія стала 23-ю державою, що долучилася до створення Спецтрибуналу

Чехія висловила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

23-тя країна-учасниця 

"Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення Ради Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску Спеціального Трибуналу. Чехія стає 23-ю державою, яка приєднується до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося побачити більше відповідальних держав, які підуть слідом",- заявив Сибіга.

Міністр розповів, що 14-15 травня в Кишиневі угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи.

"Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча", - наголосив глава МЗС.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

А бабіш, про це знає...?
28.04.2026 18:24
 
 