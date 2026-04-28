Чехія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Чехія висловила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

23-тя країна-учасниця

"Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення Ради Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску Спеціального Трибуналу. Чехія стає 23-ю державою, яка приєднується до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося побачити більше відповідальних держав, які підуть слідом",- заявив Сибіга.

Міністр розповів, що 14-15 травня в Кишиневі угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи.

"Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча", - наголосив глава МЗС.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

