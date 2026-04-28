Чехия присоединится к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, - Сибига

Чехия выразила готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

23-я страна-участница

"Благодарим Чешскую Республику за уведомление Совета Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, необходимому для запуска Специального трибунала. Чехия становится 23-м государством, присоединившимся к этой исторической инициативе, и мы надеемся увидеть больше ответственных государств, которые последуют ее примеру", - заявил Сибига.

Министр рассказал, что 14-15 мая в Кишиневе соглашение будет вынесено на голосование в Комитете министров Совета Европы.

"Те, кто развязал войну против нашей страны и продолжает ее вести, должны знать, что справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Греция присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Читайте также: Финляндия присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала по РФ, - Сибига