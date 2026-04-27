ЕС может присоединиться к комиссии по репарациям для Украины
На этой неделе Европейский парламент рассмотрит вопрос о присоединении Европейского Союза к международному механизму, который должен стать ключевым инструментом для взыскания репараций с России в пользу Украины.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о возможном присоединении ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков, которая станет частью более широкого механизма компенсаций за ущерб, нанесенный Украине в результате войны.
Процедура голосования в Европарламенте
Председатель Европарламента Роберта Мецола сообщила, что инициировано применение срочной процедуры для рассмотрения этого вопроса. Голосование по включению пункта в повестку дня должно состояться 28 апреля.
В случае поддержки, окончательное решение о присоединении ЕС к комиссии может быть вынесено на голосование уже 30 апреля. После этого решение еще должно быть утверждено Советом Европейского Союза.
"Голосование по этому запросу состоится завтра", - заявила Роберта Метзола во время открытия пленарного заседания.
Шаг к механизму выплаты репараций
Международная комиссия по рассмотрению исков является одним из элементов механизма, призванного обеспечить выплату компенсаций Украине. Она должна работать совместно с Реестром убытков, созданным в 2023 году под эгидой Совета Европы.
В декабре 2025 года Европейский Союз и более 30 государств подписали соответствующую конвенцию о создании этой комиссии. Ее цель - рассмотрение претензий и определение объемов возмещения ущерба, нанесенного войной.
В случае присоединения ЕС процесс формирования полноценного компенсационного механизма может существенно ускориться.
Репарації на користь України може стягнути тільки Трамп. І тільки за умови, якщо 50% репарацій підуть на користь Трампа!