ЕС может присоединиться к комиссии по репарациям для Украины

На этой неделе Европейский парламент рассмотрит вопрос о присоединении Европейского Союза к международному механизму, который должен стать ключевым инструментом для взыскания репараций с России в пользу Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о возможном присоединении ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков, которая станет частью более широкого механизма компенсаций за ущерб, нанесенный Украине в результате войны.

Процедура голосования в Европарламенте

Председатель Европарламента Роберта Мецола сообщила, что инициировано применение срочной процедуры для рассмотрения этого вопроса. Голосование по включению пункта в повестку дня должно состояться 28 апреля.

В случае поддержки, окончательное решение о присоединении ЕС к комиссии может быть вынесено на голосование уже 30 апреля. После этого решение еще должно быть утверждено Советом Европейского Союза.

"Голосование по этому запросу состоится завтра", - заявила Роберта Метзола во время открытия пленарного заседания.

Шаг к механизму выплаты репараций

Международная комиссия по рассмотрению исков является одним из элементов механизма, призванного обеспечить выплату компенсаций Украине. Она должна работать совместно с Реестром убытков, созданным в 2023 году под эгидой Совета Европы.

В декабре 2025 года Европейский Союз и более 30 государств подписали соответствующую конвенцию о создании этой комиссии. Ее цель - рассмотрение претензий и определение объемов возмещения ущерба, нанесенного войной.

В случае присоединения ЕС процесс формирования полноценного компенсационного механизма может существенно ускориться.

