ЄС може приєднатися до комісії з репарацій для України

Цього тижня Європейський парламент розгляне питання приєднання Європейського Союзу до міжнародного механізму, який має стати ключовим інструментом для стягнення репарацій з Росії на користь України.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Йдеться про можливе приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів, яка стане частиною ширшого механізму компенсацій за збитки, завдані Україні внаслідок війни.

Процедура голосування у Європарламенті

Президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що ініційовано застосування термінової процедури для розгляду цього питання. Голосування щодо включення пункту до порядку денного має відбутися 28 квітня.

У разі підтримки, фінальне рішення про приєднання ЄС до комісії можуть винести на голосування вже 30 квітня. Після цього рішення ще має бути затверджене Радою Європейського Союзу.

"Голосування щодо цього запиту відбудеться завтра", — заявила Роберта Мецола під час відкриття пленарного засідання.

Крок до механізму виплати репарацій

Міжнародна комісія з розгляду позовів є одним із елементів механізму, покликаного забезпечити виплату компенсацій Україні. Вона має працювати разом із Реєстром збитків, створеним у 2023 році під егідою Ради Європи.

У грудні 2025 року Європейський Союз та понад 30 держав підписали відповідну конвенцію про створення цієї комісії. Її мета — розгляд претензій та визначення обсягів відшкодування збитків, завданих війною.

У разі приєднання ЄС процес формування повноцінного компенсаційного механізму може суттєво прискоритися.

