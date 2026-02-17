Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відносини РФ та Польщі
2 299 28

Польща вимагатиме від Росії компенсації за втрати, які понесла країна внаслідок агресії СРСР, ‒ FT

польща

Польща офіційно готується до пред'явлення вимог про репарації до Росії за збитки, завдані під час Другої світової війни та у період радянської окупації. Цей процес активізувався на початку 2026 року, слідом за тривалими вимогами компенсацій від Німеччини.

Раніше Варшава вже вимагала від Берліна 1.3 трлн євро за втрати та збитки Другої світової війни, повідомляє Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Висування такої вимоги може загострити напругу з Москвою саме в той момент, коли Варшава звинувачує Володимира Путіна в посиленні гібридної війни, зокрема після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір.

Уряд Туска також стверджує, що Польща стала найчастішою мішенню російських кібератак, а кілька осіб було затримано за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Кремль довгий час заперечував злочини, такі як Катинський розстріл 1940 року, коли було вбито близько 22 000 польських офіцерів та цивільних осіб незабаром після поділу Польщі між Німеччиною та СРСР. Лише у 2010 році російський парламент визнав, що Катинські вбивства наказав виконати Йосип Сталін.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Путін просуває ревізіоністську версію історії, яка також зачіпає Польщу.

У 2023 році тодішній голова російського парламенту В’ячеслав Володін наголосив, що Польща має виплатити Росії $750 млрд за "визволення" наприкінці Другої світової війни.

Наприкінці минулого місяця Якуб Стефаняк, заступник керівника канцелярії Туска, заявив, що Польща перебуває "на початку цього шляху" щодо встановлення радянських злочинів. Також країна розробляє процедуру збору свідчень від людей, які жили в радянські десятиліття, багато з яких уже похилого віку.

Окрім воєнних злочинів СРСР, Польща намагатиметься встановити вартість втрати частини населення та східних територій після 1945 року.

Як повідомлялося, польська влада закликала своїх громадян негайно покинути територію Росії через продовження російської агресії проти України та офіційне визнання Польщі Москвою як "недружньої" держави. Водночас полякам рекомендували утриматися від будь-яких поїздок до Росії, окрім випадків, коли така поїздка є абсолютно необхідною.

Автор: 

війна (96) Німеччина (1946) компенсації (403) Польща (2518) росія (15707) репарації (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
10 квітня 2010 року під Смоленськом (РФ) кацапи знищили польський урядовий літак Ту-154М, що призвело до загибелі 96 осіб, включаючи президента Леха Качинського. Варто із цього почати, щоб на куколдів не скидатися.
показати весь коментар
17.02.2026 13:30 Відповісти
+11
У шалавйова пердак лусне! ))
показати весь коментар
17.02.2026 13:25 Відповісти
+11
Замахнулися. Ви спочатку розслідування доведіть до кінця, щодо вбивства вашого президента та делегації у Смоленську і визнайте причетність скрєпостану до неї.
показати весь коментар
17.02.2026 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У шалавйова пердак лусне! ))
показати весь коментар
17.02.2026 13:25 Відповісти
Полякам похер на всякую там историческую память. Главное для них- пенензы. То с Германии пытается слупить, то с Украины будут требовать, а теперь и с кремля. Немцы уже предложили им з***пу на воротник. То же самое им положит и Путин. А вот наши кретины, когда позволят расследование на нашей территории, могут ещё потом признать какие-то долги, которые Украина будет выплачивать десятилетиями. Но всё это х****. Главное-не Порошенко!
показати весь коментар
17.02.2026 14:53 Відповісти
Ну якраз, з вашої недоімперії, Польщі вдасться зняти пару сотень мільярдів, скільки злочинів як рф, мало хто зробив.
А далі піде, всі країни підтягнуться як прецедент буде. Будете капустою ласувати на масну
показати весь коментар
17.02.2026 15:21 Відповісти
патриотка Истомина-давно с Украины съе..алась?)
показати весь коментар
17.02.2026 17:29 Відповісти
что там за флажочек такой у тебя на аве? почем в Еуропе исполняешь вечерние фелляции?
показати весь коментар
17.02.2026 17:30 Відповісти
Натаха- так по чем берешь за фелляцию на масну??)))
показати весь коментар
18.02.2026 11:40 Відповісти
Замахнулися. Ви спочатку розслідування доведіть до кінця, щодо вбивства вашого президента та делегації у Смоленську і визнайте причетність скрєпостану до неї.
показати весь коментар
17.02.2026 13:29 Відповісти
І балістики хай нароблять хоч тисячу штук,а то кацапи хамитимуть,а що поляки зроблять???
показати весь коментар
17.02.2026 13:49 Відповісти
ядерну бомбу

.
показати весь коментар
17.02.2026 14:03 Відповісти
Та хоча б балістику
показати весь коментар
17.02.2026 14:14 Відповісти
Це як? Ти їм технології вже передав? Язиком можна все зробити. Руками важкувато.
показати весь коментар
17.02.2026 15:23 Відповісти
Ну я ж не спеціаліст.А високопоставлені посадовці хай думають.Кіми якось змогли,і Іран зміг....
показати весь коментар
17.02.2026 19:36 Відповісти
10 квітня 2010 року під Смоленськом (РФ) кацапи знищили польський урядовий літак Ту-154М, що призвело до загибелі 96 осіб, включаючи президента Леха Качинського. Варто із цього почати, щоб на куколдів не скидатися.
показати весь коментар
17.02.2026 13:30 Відповісти
а з іншої сторони, якщо це починати зараз, то теж за куколдів приймуть, оскільки починати це потрібно було відразу, ще тоді по гарячих слідах.
показати весь коментар
17.02.2026 14:43 Відповісти
Не переймайся, дійдуть руки і до цього вашого злочина. Заплатить ваша раша і за Катинь і 8а Смолєньськ.
показати весь коментар
17.02.2026 15:27 Відповісти
Є стенограма розмов у пілотській кабині як на польській, так і на російській мові. Якщо не вірите стенограмі, послухайте розмови вживу.
Встановлена в літаку апаратура зазделегіть попередила екіпаж по можливість зіткнення з землею і подала команду на під'ом літака догори. Незважаючи на це, пілот за наказом командуючого ВПС Польші, який був у кабині, продовжив зниження.
http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%A2%D1%83-154_%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
показати весь коментар
17.02.2026 20:58 Відповісти
Навесні 1940 року в Катині кацапи убили тисячі польських офіцерів. Масове вбивство польських громадян не обмежилася тільки цим місцем. Були оприлюднені документи, за якими протягом квітня-травня 1940 року в різних таборах НКВС було знищено ще понад 20 тисяч громадян Польщі.
показати весь коментар
17.02.2026 13:32 Відповісти
Американский фонд Noble Capital RSDhttps://biz.nv.ua/economics/ekonomika-rf-recessiya-i-strukturnyy-krizis-nachnutsya-do-iyulya-2026-informaciya-ukrainskoy-razvedki-50573240.html подал в суд США иск против Россиина $225 млрд из-за долгов Российской империи, требуя их погашения за счет замороженных активов Москвы.

Об этом в пятницу, 16 января, сообщили пропагандистские СМИ.

Иск к РФ, минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния поступил в федеральный суд США в округе Колумбия.
показати весь коментар
17.02.2026 13:43 Відповісти
хай трамп платить із триліардів прибутку на dill з рашкою

.
показати весь коментар
17.02.2026 14:05 Відповісти
А ми так і будемо нічого не робити? Скільки шкоди завдало те що комуняки окупували УНР і перетворили її на УССР.
показати весь коментар
17.02.2026 13:44 Відповісти
Як так і далі піде - буде черга тих, хто вимагатиме компенсації від москви)
Але перші у черзі ми, це справедливо.
показати весь коментар
17.02.2026 13:53 Відповісти
не пройшло і 100 років
показати весь коментар
17.02.2026 14:04 Відповісти
Цікаво, а кацапи їм налом віддадуть чи на карту переведуть
показати весь коментар
17.02.2026 14:17 Відповісти
Підтримую поляк в цьому випадку. А ми маємо вимагати репарації за заморених голодом, за знищення цвіту нації, за перебування в "тюрмі народів" до отримання незалежності. А після закінчення російсько-української війни - репарації від рашиста за те, що він тут накоїв.
показати весь коментар
17.02.2026 15:14 Відповісти
Молодці поляки!
Дусити москалів потрібно зі всіх сторін.
Тим більше претензії повністю обгрунтовані з величезною доказовою базою.
показати весь коментар
17.02.2026 15:22 Відповісти
росія не визнає. І що поляки зроблять, зерно ссиплють?
показати весь коментар
17.02.2026 20:22 Відповісти
Мені цікаво, чи думають поляки платити за 21 рік окупації Галичини?
показати весь коментар
17.02.2026 21:00 Відповісти
Саме так і треба поводитися з шанувальниками лєніна/сталіна, гопниками-псевдоісториками. У цю гру мають грати всі, доки рф не роздягнуть до нитки або відіб'ють бажання у гопників грати в такі "ігри"
показати весь коментар
17.02.2026 21:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 