Польща вимагатиме від Росії компенсації за втрати, які понесла країна внаслідок агресії СРСР, ‒ FT

Польща офіційно готується до пред'явлення вимог про репарації до Росії за збитки, завдані під час Другої світової війни та у період радянської окупації. Цей процес активізувався на початку 2026 року, слідом за тривалими вимогами компенсацій від Німеччини.

Раніше Варшава вже вимагала від Берліна 1.3 трлн євро за втрати та збитки Другої світової війни, повідомляє Financial Times.

Висування такої вимоги може загострити напругу з Москвою саме в той момент, коли Варшава звинувачує Володимира Путіна в посиленні гібридної війни, зокрема після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір.

Уряд Туска також стверджує, що Польща стала найчастішою мішенню російських кібератак, а кілька осіб було затримано за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Кремль довгий час заперечував злочини, такі як Катинський розстріл 1940 року, коли було вбито близько 22 000 польських офіцерів та цивільних осіб незабаром після поділу Польщі між Німеччиною та СРСР. Лише у 2010 році російський парламент визнав, що Катинські вбивства наказав виконати Йосип Сталін.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Путін просуває ревізіоністську версію історії, яка також зачіпає Польщу.

У 2023 році тодішній голова російського парламенту В’ячеслав Володін наголосив, що Польща має виплатити Росії $750 млрд за "визволення" наприкінці Другої світової війни.

Наприкінці минулого місяця Якуб Стефаняк, заступник керівника канцелярії Туска, заявив, що Польща перебуває "на початку цього шляху" щодо встановлення радянських злочинів. Також країна розробляє процедуру збору свідчень від людей, які жили в радянські десятиліття, багато з яких уже похилого віку.

Окрім воєнних злочинів СРСР, Польща намагатиметься встановити вартість втрати частини населення та східних територій після 1945 року.

Як повідомлялося, польська влада закликала своїх громадян негайно покинути територію Росії через продовження російської агресії проти України та офіційне визнання Польщі Москвою як "недружньої" держави. Водночас полякам рекомендували утриматися від будь-яких поїздок до Росії, окрім випадків, коли така поїздка є абсолютно необхідною.