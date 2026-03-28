Депутати Європарламенту закликали не допустити повернення РФ на Венеційську бієнале: Довіра до ЄС буде підірвана
Депутати Європарламенту закликали Європейську Комісію перешкодити участі Росії у Венеційській бієнале.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Euronews, заява євродепутатів міститься в листі, з яким вони звернулися до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, міністерства закордонних справ Кіпрського головування в Раді ЄС, голови зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Каї Каллас та низки інших високопосадовців.
За жодних обставин не можна допускати РФ
"Довіра до Європейського Союзу буде підірвана", якщо не перешкодити участі РФ у 61-й Венеційській бієнале, і вище керівництво ЄС має вжити "термінових та рішучих кроків" для цього.
Депутати Європарламенту засудили рішення організаторів бієнале знову прийняти Росію, в той час як "українські міста бомбардують, вбивають мирних жителів та систематично знищують українську культурну спадщину".
"За жодних обставин РФ - держава, що перебуває під широкими санкціями ЄС, не має бути допущена до участі у заході, що фінансується європейськими платниками податків", - йдеться в заяві.
На думку підписантів, відкриття російського павільйону "підвищить престиж та надасть легітимності" країні, що "втратила його через свої дії (в Україні)".
Коментар МЗС України
Своєю чергою у коментарі Euronews речник МЗС України Георгій Тихий подякував депутатам Європарламенту за їхню моральну чіткість та принципову позицію.
"Ми не говоримо, що виступаємо за заборону будь-якої культури чи мистецтва", – наголосив речник МЗС України та зазначив, що йдеться про непослідовну позицію самих організаторів міжнародної виставки у Венеції.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
- Також повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.
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