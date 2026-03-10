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Новини Пропаганда РФ
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Євросоюз погрожує позбавити Венеційську бієнале фінансування – через допуск Росії

Росія вперше з 2022 року візьме участь у Венеційській бієнале

Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.

Спільну заяву віцепрезидентки ЄК Хенни Вірккунен та єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа опублікували на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява ЄК

Віркунен і Мікаллеф рішуче засудили рішення Фундації Бієнале дозволити Росії відкрити національний павільйон на цьогорічній виставці — вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура сприяє та захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо РФ, - спільна заява Сибіги і Бережної

Вірккунен і Мікаллеф наголосили, що рішення Фундації Бієнале про участь росіян несумісне з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії.

Якщо Фундація Бієнале не перегляне рішення дозволити участь Росії, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати грант, додали у ЄК.

  • Венеційське бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будріс засудив допуск РФ на Венеційську бієнале 2026: Неможливо повернутися до звичного життя з убивцею і терористом

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Венеція (41) Єврокомісія (2454) мистецтво (156) росія (70450) Євросоюз (15239)
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Топ коментарі
+9
*******!
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10.03.2026 23:29 Відповісти
+7
А ЕС може ЗРОБИТИ ЩОСЬ крім плак плак і погроз?

Взагалі образливо що ми воюєм а не ЕС - бо я впевнений що ТАКЕ Б ПОЧАЛОСЬ

- араби б на лодках пливли обратно
- мобілізувати вдалось би менше 1%
- а европейці побачили б що їх "рожеве життя" стояло на повітряних колонах.

А так за нашими спинами вони дурка ганяють скільки завгодно
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10.03.2026 23:14 Відповісти
+7
От це приємна новина. Через кишеню доходить більш впевненіше.
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10.03.2026 23:56 Відповісти
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Венеційське бієнале стало <************* Московським бієнале 🤔
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10.03.2026 23:14 Відповісти
*******!
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10.03.2026 23:29 Відповісти
**********!
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11.03.2026 11:46 Відповісти
А ЕС може ЗРОБИТИ ЩОСЬ крім плак плак і погроз?

Взагалі образливо що ми воюєм а не ЕС - бо я впевнений що ТАКЕ Б ПОЧАЛОСЬ

- араби б на лодках пливли обратно
- мобілізувати вдалось би менше 1%
- а европейці побачили б що їх "рожеве життя" стояло на повітряних колонах.

А так за нашими спинами вони дурка ганяють скільки завгодно
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10.03.2026 23:14 Відповісти
Вони б побачили що їх рожеве життя 5-й рік стоїть на життях українців.
І тоді б нам дали би все шо в них є, заводи з виробництва снарядів запрацювали б у 3 зміни, русняві чмобіки виглядали бомжами в порівнянні з нашими контрактниками, а мудяри з накопаними сраками пливли б з ЄС на човнах вслід за тими арабами.
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10.03.2026 23:20 Відповісти
Так ваша роісія із 2014 року у війні з Україною. Ви вже 12 як напали на Україну.
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11.03.2026 00:10 Відповісти
Тю пуйло їх завале грошима це не спрацює а от альтернативна виставка у іншому місці може налякати коли багато піде в інше місце і там теж нагороди почнуть надавати
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10.03.2026 23:41 Відповісти
Тудиж і "олімпійський комітет"...
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10.03.2026 23:43 Відповісти
От це приємна новина. Через кишеню доходить більш впевненіше.
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10.03.2026 23:56 Відповісти
Запізніла реакція!
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11.03.2026 00:02 Відповісти
проснулися. Потвори
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11.03.2026 00:36 Відповісти
можуть же , якщо захочуть !
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11.03.2026 00:42 Відповісти
заодно нехай позбавлять фінансування Орбана з Фіцо.
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11.03.2026 01:10 Відповісти
Грьобані венеційські гондольєри!
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11.03.2026 01:55 Відповісти
Що значить демократія! Захотіли - об'явили без уряду ...хош війну Англії....як барон Мюнхаузен....п....ц
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11.03.2026 06:25 Відповісти
Им до сраки ваше финансирование, их х-ло уже профинансировал.
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11.03.2026 10:55 Відповісти
 
 