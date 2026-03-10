Євросоюз погрожує позбавити Венеційську бієнале фінансування – через допуск Росії

Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.

Спільну заяву віцепрезидентки ЄК Хенни Вірккунен та єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа опублікували на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява ЄК

Віркунен і Мікаллеф рішуче засудили рішення Фундації Бієнале дозволити Росії відкрити національний павільйон на цьогорічній виставці — вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура сприяє та захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", - йдеться у заяві.

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Вірккунен і Мікаллеф наголосили, що рішення Фундації Бієнале про участь росіян несумісне з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії.

Якщо Фундація Бієнале не перегляне рішення дозволити участь Росії, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати грант, додали у ЄК.

Венеційське бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

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