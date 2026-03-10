РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6927 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
721 4

Евросоюз угрожает лишить Венецианскую биеннале финансирования – из-за допуска России

Россия впервые с 2022 года примет участие в Венецианской биеннале

Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.

Совместное заявление вице-президента ЕК Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа опубликовано на сайте Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале 

Заявление ЕК

Виркунен и Микаллеф решительно осудили решение Фонда Биеннале разрешить России открыть национальный павильон на выставке этого года — впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Европейская комиссия четко выразила свою позицию по поводу незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура способствует и защищает демократические ценности, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе слова и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", — говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призывает организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение в отношении РФ, - совместное заявление Сибиги и Бережной

Вирккунен и Микаллеф подчеркнули, что решение Фонда Биеннале об участии россиян несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России.

Если Фонд Биеннале не пересмотрит решение разрешить участие России, то Еврокомиссия рассмотрит дальнейшие шаги, в частности может приостановить или прекратить предоставление гранта, добавили в ЕК.

  • Венецианская биеннале — одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит раз в два года в итальянской Венеции. Биеннале охватывает тематические выставки современного искусства и национальные павильоны.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будрис осудил допуск РФ на Венецианскую биеннале 2026: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом

Автор: 

Венеция (6) Еврокомиссия (408) искусство (20) россия (22446) Евросоюз (2874)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Венеційське бієнале стало <************* Московським бієнале 🤔
показать весь комментарий
10.03.2026 23:14 Ответить
*******!
показать весь комментарий
10.03.2026 23:29 Ответить
А ЕС може ЗРОБИТИ ЩОСЬ крім плак плак і погроз?

Взагалі образливо що ми воюєм а не ЕС - бо я впевнений що ТАКЕ Б ПОЧАЛОСЬ

- араби б на лодках пливли обратно
- мобілізувати вдалось би менше 1%
- а европейці побачили б що їх "рожеве життя" стояло на повітряних колонах.

А так за нашими спинами вони дурка ганяють скільки завгодно
показать весь комментарий
10.03.2026 23:14 Ответить
Вони б побачили що їх рожеве життя 5-й рік стоїть на життях українців.
І тоді б нам дали би все шо в них є, заводи з виробництва снарядів запрацювали б у 3 зміни, русняві чмобіки виглядали бомжами в порівнянні з нашими контрактниками, а мудяри з накопаними сраками пливли б з ЄС на човнах вслід за тими арабами.
показать весь комментарий
10.03.2026 23:20 Ответить
 
 