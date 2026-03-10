Евросоюз угрожает лишить Венецианскую биеннале финансирования – из-за допуска России

Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.

Совместное заявление вице-президента ЕК Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа опубликовано на сайте Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление ЕК

Виркунен и Микаллеф решительно осудили решение Фонда Биеннале разрешить России открыть национальный павильон на выставке этого года — впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Европейская комиссия четко выразила свою позицию по поводу незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура способствует и защищает демократические ценности, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе слова и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", — говорится в заявлении.

Вирккунен и Микаллеф подчеркнули, что решение Фонда Биеннале об участии россиян несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России.

Если Фонд Биеннале не пересмотрит решение разрешить участие России, то Еврокомиссия рассмотрит дальнейшие шаги, в частности может приостановить или прекратить предоставление гранта, добавили в ЕК.

Венецианская биеннале — одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит раз в два года в итальянской Венеции. Биеннале охватывает тематические выставки современного искусства и национальные павильоны.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.

В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фундация Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.

