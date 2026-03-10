Евросоюз угрожает лишить Венецианскую биеннале финансирования – из-за допуска России
Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
Совместное заявление вице-президента ЕК Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа опубликовано на сайте Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление ЕК
Виркунен и Микаллеф решительно осудили решение Фонда Биеннале разрешить России открыть национальный павильон на выставке этого года — впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"Европейская комиссия четко выразила свою позицию по поводу незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура способствует и защищает демократические ценности, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе слова и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", — говорится в заявлении.
Вирккунен и Микаллеф подчеркнули, что решение Фонда Биеннале об участии россиян несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России.
Если Фонд Биеннале не пересмотрит решение разрешить участие России, то Еврокомиссия рассмотрит дальнейшие шаги, в частности может приостановить или прекратить предоставление гранта, добавили в ЕК.
- Венецианская биеннале — одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит раз в два года в итальянской Венеции. Биеннале охватывает тематические выставки современного искусства и национальные павильоны.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фундация Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
Взагалі образливо що ми воюєм а не ЕС - бо я впевнений що ТАКЕ Б ПОЧАЛОСЬ
- араби б на лодках пливли обратно
- мобілізувати вдалось би менше 1%
- а европейці побачили б що їх "рожеве життя" стояло на повітряних колонах.
А так за нашими спинами вони дурка ганяють скільки завгодно
І тоді б нам дали би все шо в них є, заводи з виробництва снарядів запрацювали б у 3 зміни, русняві чмобіки виглядали бомжами в порівнянні з нашими контрактниками, а мудяри з накопаними сраками пливли б з ЄС на човнах вслід за тими арабами.