Депутаты Европарламента призвали не допустить возвращения РФ на Венецианскую биеннале: доверие к ЕС будет подорвано
Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию помешать участию России в Венецианской биеннале.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, заявление евродепутатов содержится в письме, с которым они обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министерству иностранных дел кипрского председательства в Совете ЕС, главе внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать РФ
"Доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если не помешать участию РФ в 61-й Венецианской биеннале, и высшее руководство ЕС должно принять "срочные и решительные меры" для этого.
Депутаты Европарламента осудили решение организаторов биеннале вновь принять Россию, в то время как "украинские города бомбят, убивают мирных жителей и систематически уничтожают украинское культурное наследие".
"Ни при каких обстоятельствах РФ - государство, находящееся под широкими санкциями ЕС, - не должно быть допущено к участию в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками", - говорится в заявлении.
По мнению подписантов, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "утратила его из-за своих действий (в Украине)".
Комментарий МИД Украины
В свою очередь, в комментарии Euronews пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.
"Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства", – подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины и отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
- Также сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
Але європейські барани всі хочуть її не допустити туди
На те, що представники рф там були в статусі почесних гостей.
павільйон на Венеціанській бієнале 2026 року фінансується за безпосередньої участі і під контролем Міністерства культури РФ.
Комісаром павільйону призначено Анастасію Карнєєву. Це офіційне державне призначення, що не є приватною ініціативою. Карнєєва - дочка генерала КДБ (ФСБ) Миколи Волобуєва, який зараз займає високі позиції в путінському військово-промисловому комплексі: є заступником голови Ростеха, входить до ради директорів «Калашников».
Контракт на виробництво та управління павільйоном отримала компанія Smart Art. Співзасновниці - згадана Карнєєва та Катерина Винокурова, дочка міністра Сергія Лаврова.
Гебешні агенти під виглядом мистецтвознавців.