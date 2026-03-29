Депутаты Европарламента призвали не допустить возвращения РФ на Венецианскую биеннале: доверие к ЕС будет подорвано

Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию помешать участию России в Венецианской биеннале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, заявление евродепутатов содержится в письме, с которым они обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министерству иностранных дел кипрского председательства в Совете ЕС, главе внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать РФ

"Доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если не помешать участию РФ в 61-й Венецианской биеннале, и высшее руководство ЕС должно принять "срочные и решительные меры" для этого.

Депутаты Европарламента осудили решение организаторов биеннале вновь принять Россию, в то время как "украинские города бомбят, убивают мирных жителей и систематически уничтожают украинское культурное наследие".

"Ни при каких обстоятельствах РФ - государство, находящееся под широкими санкциями ЕС, - не должно быть допущено к участию в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками", - говорится в заявлении.

По мнению подписантов, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "утратила его из-за своих действий (в Украине)".

Комментарий МИД Украины

В свою очередь, в комментарии Euronews пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.

"Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства", – подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины и отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.

Что предшествовало?