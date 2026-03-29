Депутаты Европарламента призвали не допустить возвращения РФ на Венецианскую биеннале: доверие к ЕС будет подорвано

Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию помешать участию России в Венецианской биеннале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, заявление евродепутатов содержится в письме, с которым они обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министерству иностранных дел кипрского председательства в Совете ЕС, главе внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать РФ

"Доверие к Европейскому Союзу будет подорвано", если не помешать участию РФ в 61-й Венецианской биеннале, и высшее руководство ЕС должно принять "срочные и решительные меры" для этого.

Депутаты Европарламента осудили решение организаторов биеннале вновь принять Россию, в то время как "украинские города бомбят, убивают мирных жителей и систематически уничтожают украинское культурное наследие".

"Ни при каких обстоятельствах РФ - государство, находящееся под широкими санкциями ЕС, - не должно быть допущено к участию в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками", - говорится в заявлении.

По мнению подписантов, открытие российского павильона "повысит престиж и придаст легитимность" стране, которая "утратила его из-за своих действий (в Украине)".

Комментарий МИД Украины

В свою очередь, в комментарии Euronews пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.

"Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства", – подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины и отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.

Что предшествовало?

Це бієнале вже пройшло і рф там у почесних гостях було.
Але європейські барани всі хочуть її не допустити туди
28.03.2026 23:23 Ответить
Биеннале пройдёт с 9 мая по 22 сентября
28.03.2026 23:41 Ответить
Посилання, будь ласка.
На те, що представники рф там були в статусі почесних гостей.
29.03.2026 07:50 Ответить
https://united24media.com/latest-news/eu-threatens-to-cut-venice-biennale-funding-over-russia-pavilion-return-16717

павільйон на Венеціанській бієнале 2026 року фінансується за безпосередньої участі і під контролем Міністерства культури РФ.

Комісаром павільйону призначено Анастасію Карнєєву. Це офіційне державне призначення, що не є приватною ініціативою. Карнєєва - дочка генерала КДБ (ФСБ) Миколи Волобуєва, який зараз займає високі позиції в путінському військово-промисловому комплексі: є заступником голови Ростеха, входить до ради директорів «Калашников».

Контракт на виробництво та управління павільйоном отримала компанія Smart Art. Співзасновниці - згадана Карнєєва та Катерина Винокурова, дочка міністра Сергія Лаврова.

Гебешні агенти під виглядом мистецтвознавців.
28.03.2026 23:42 Ответить
******* стид!
29.03.2026 01:08 Ответить
Дежурно заблеяли тогда, когда скорее всего решение уже было принято что допустят. Браво гнусаки позорные!
29.03.2026 08:59 Ответить
 
 