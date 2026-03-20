РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11365 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
1 120 12

Организаторы Венецианской биеннале разрешили участие РФ: никакие правила не нарушены

Участие РФ в Венецианской биеннале

Организаторы Венецианской биеннале подтвердили разрешение на участие России, заявив, что никаких санкций не нарушили.

Об этом сообщает Artnews, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в своем заявлении организаторы биеннале заявили, что они полностью выполнили все санкции, наложенные на Москву после ее вторжения в Украину в 2022 году.

"Никаких правил не было нарушено", - заявили они, добавив, что министерству культуры Италии предоставлена документация в подтверждение их позиции.

В команде биеннале заявили, что выступают против "любой формы исключения или цензуры культуры и искусства". Выставка должна оставаться "местом диалога, открытости и художественной свободы" даже при сохранении геополитической напряженности.

Поддержка решения

Стоит отметить, что некоторые итальянские политики поддерживают это решение. В частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "искусство и культура должны объединять людей, а не углублять разногласия".

Против участия РФ

В свою очередь министр культуры Италии Алессандро Джули призвал организаторов Венецианской биеннале пересмотреть и полностью отменить приглашение России.

Что предшествовало?

Автор: 

Венеция (40) искусство (257)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію... Ну от нафіга їм ці свині?
показать весь комментарий
20.03.2026 13:25 Ответить
Може тому що вони теж
показать весь комментарий
20.03.2026 13:33 Ответить
Бо вони чомусь думають, що у свиней є власна культура. І що ефіоп Пушкін, шотландець Лєрмонтов, чи українпць Чайковський - то є представники кацапської культури.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:35 Ответить
Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
20.03.2026 13:45 Ответить
Таке враження, що українці світові " просто заважають" своєю війною 🤬
показать весь комментарий
20.03.2026 13:28 Ответить
Дійшло нарешті ?
Згадайте реакцію т.зв "цивілізованого світу" на повномасштабне вторгнення.
Думаєте , за 4 роки , щось змінилось...?
показать весь комментарий
20.03.2026 13:35 Ответить
Так змінилося, багато хто вже у відкриту в світі намагаються налагодити стосунки з росією 🤬
показать весь комментарий
20.03.2026 13:38 Ответить
Ну так Матео Сальвіні правачок, що ви очікували? Він через цю бієнналє російські гроші відмиває скоріш за все.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:49 Ответить
Це законодавчо має заборонити влада, а не приватні організації. Але ЄС все ще толерує рашистам і дозволяють їм вїзд на теритрорію.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:13 Ответить
Аналіз ситуації з підтримкою кацапів показує,що фашизм та нацизм передається з генами. Італія,Словакія, Угорщина- ті,хто був з фюрером у другій світовій. Їх нащадки підтримують нацистського байстрюка сьогодні. Генетики,відгукніться!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:25 Ответить
 
 