Организаторы Венецианской биеннале разрешили участие РФ: никакие правила не нарушены

Организаторы Венецианской биеннале подтвердили разрешение на участие России, заявив, что никаких санкций не нарушили.

Об этом сообщает Artnews, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в своем заявлении организаторы биеннале заявили, что они полностью выполнили все санкции, наложенные на Москву после ее вторжения в Украину в 2022 году.

"Никаких правил не было нарушено", - заявили они, добавив, что министерству культуры Италии предоставлена документация в подтверждение их позиции.

В команде биеннале заявили, что выступают против "любой формы исключения или цензуры культуры и искусства". Выставка должна оставаться "местом диалога, открытости и художественной свободы" даже при сохранении геополитической напряженности.

Поддержка решения

Стоит отметить, что некоторые итальянские политики поддерживают это решение. В частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "искусство и культура должны объединять людей, а не углублять разногласия".

Против участия РФ

В свою очередь министр культуры Италии Алессандро Джули призвал организаторов Венецианской биеннале пересмотреть и полностью отменить приглашение России.

