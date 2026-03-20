Организаторы Венецианской биеннале разрешили участие РФ: никакие правила не нарушены
Организаторы Венецианской биеннале подтвердили разрешение на участие России, заявив, что никаких санкций не нарушили.
Об этом сообщает Artnews, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в своем заявлении организаторы биеннале заявили, что они полностью выполнили все санкции, наложенные на Москву после ее вторжения в Украину в 2022 году.
"Никаких правил не было нарушено", - заявили они, добавив, что министерству культуры Италии предоставлена документация в подтверждение их позиции.
В команде биеннале заявили, что выступают против "любой формы исключения или цензуры культуры и искусства". Выставка должна оставаться "местом диалога, открытости и художественной свободы" даже при сохранении геополитической напряженности.
Поддержка решения
Стоит отметить, что некоторые итальянские политики поддерживают это решение. В частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "искусство и культура должны объединять людей, а не углублять разногласия".
Против участия РФ
В свою очередь министр культуры Италии Алессандро Джули призвал организаторов Венецианской биеннале пересмотреть и полностью отменить приглашение России.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
- Также сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
Згадайте реакцію т.зв "цивілізованого світу" на повномасштабне вторгнення.
Думаєте , за 4 роки , щось змінилось...?