762 5

22 страны Европы выступили против участия РФ в Венецианской биеннале, - Бережная

Участие РФ в Венецианской биеннале

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная провела онлайн-встречу с министром культуры Латвии Агнесе Лаце, во время которой они обсудили дальнейшую координацию с европейскими партнерами по поводу недопустимости участия России в Венецианской биеннале.

Об этом Бережная сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Совместное заявление

"22 страны Европы выступили с совместным заявлением: пока продолжается война против Украины, участие России в Венецианской биеннале неприемлемо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное заявление инициировала министр культуры Латвии Агнесе Лаце.

"Спасибо ей за лидерство и постоянную поддержку. Латвия с начала полномасштабной войны остается одним из наших сильнейших союзников в защите культуры и демократических ценностей", - говорится в сообщении.

Участие РФ в Венецианской биеннале - опасный сигнал

Бережная подчеркнула, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины и системно уничтожает украинское культурное наследие, поэтому ее участие в такой престижной международной культурной платформе, как Венецианская биеннале, создает опасный сигнал и может быть использовано для легитимизации агрессии.

"Международные культурные платформы должны оставаться последовательными в принципах, которые они отстаивают", - добавила украинская министр.

Поддержка культуры Украины

Во время разговора Бережная пригласила госпожу Лаце принять участие в международной конференции "Сотрудничество ради стойкости", которая состоится в конце марта во Львове. Она станет важной платформой для объединения международных усилий по поддержке культуры Украины во время войны.

"Культура должна защищать свободу, достоинство и демократические ценности, это общая ответственность всего международного культурного сообщества. Искренне благодарна нашим европейским партнерам за принципиальную позицию и солидарность с Украиной!" - добавила Бережная.

Что предшествовало?

Венеция (8) искусство (21) Бережная Татьяна (7)
22 країни це не про що. Навіть якби вони всі бойкотували це збіговисько, грошей куйла вистачить всі збитки покрити.
11.03.2026 20:30 Ответить
+100 !!!

перетворити це бієналє в Фестиваль стран Азії та Африки

.
11.03.2026 20:40 Ответить
МОК, ПараМОК , якесь незрозуміле бієнале, хто дєвочек вечеряє, той(Ху..лик )їх і танцює.
11.03.2026 20:48 Ответить
Що ще ПараМОК?
МПК - Міжнаро́дний паралімпі́йський коміте́т.
11.03.2026 21:15 Ответить
 
 