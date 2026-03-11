22 страны Европы выступили против участия РФ в Венецианской биеннале, - Бережная
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная провела онлайн-встречу с министром культуры Латвии Агнесе Лаце, во время которой они обсудили дальнейшую координацию с европейскими партнерами по поводу недопустимости участия России в Венецианской биеннале.
Об этом Бережная сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Совместное заявление
"22 страны Европы выступили с совместным заявлением: пока продолжается война против Украины, участие России в Венецианской биеннале неприемлемо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместное заявление инициировала министр культуры Латвии Агнесе Лаце.
"Спасибо ей за лидерство и постоянную поддержку. Латвия с начала полномасштабной войны остается одним из наших сильнейших союзников в защите культуры и демократических ценностей", - говорится в сообщении.
Участие РФ в Венецианской биеннале - опасный сигнал
Бережная подчеркнула, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины и системно уничтожает украинское культурное наследие, поэтому ее участие в такой престижной международной культурной платформе, как Венецианская биеннале, создает опасный сигнал и может быть использовано для легитимизации агрессии.
"Международные культурные платформы должны оставаться последовательными в принципах, которые они отстаивают", - добавила украинская министр.
Поддержка культуры Украины
Во время разговора Бережная пригласила госпожу Лаце принять участие в международной конференции "Сотрудничество ради стойкости", которая состоится в конце марта во Львове. Она станет важной платформой для объединения международных усилий по поддержке культуры Украины во время войны.
"Культура должна защищать свободу, достоинство и демократические ценности, это общая ответственность всего международного культурного сообщества. Искренне благодарна нашим европейским партнерам за принципиальную позицию и солидарность с Украиной!" - добавила Бережная.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
- Также сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
