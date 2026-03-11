22 країни Європи виступили проти участі РФ у Венеційській бієнале, - Бережна
Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч з міністеркою культури Латвії Агнесе Лаце, під час якої вони обговорили подальшу координацію з європейськими партнерами щодо неприпустимості участі Росії у Венеційській бієнале.
Про це Бережна повідомила на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Спільна заява
"22 країни Європи виступили зі спільною заявою: поки триває війна проти України, участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спільну заяву ініціювала міністерка культури Латвії Агнесе Лаце.
"Дякую їй за лідерство та постійну підтримку. Латвія від початку повномасштабної війни залишається одним із наших найсильніших союзників у захисті культури та демократичних цінностей", - йдеться в повідомленні.
Участь РФ у Венеційській бієнале - небезпечний сигнал
Бережна наголосила, що Росія продовжує агресивну війну проти України та системно знищує українську культурну спадщину, тому її участь у такій престижній міжнародній культурній платформі як Венеційська бієнале створює небезпечний сигнал і може бути використана для легітимізації агресії.
"Міжнародні культурні платформи мають залишатися послідовними у принципах, які вони відстоюють", - додала українська міністерка.
Підтримки культури України
Під час розмови Бережна запросила пані Лаце взяти участь у міжнародній конференції "Співпраця заради стійкості", яка відбудеться наприкінці березня у Львові. Вона стане важливою платформою для об’єднання міжнародних зусиль задля підтримки культури України під час війни.
"Культура має захищати свободу, гідність і демократичні цінності, це спільна відповідальність усієї міжнародної культурної спільноти. Щиро вдячна нашим європейським партнерам за принципову позицію та солідарність з Україною!" - додала Бережна.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
- Також повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.
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