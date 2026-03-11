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Новини Пропаганда РФ
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22 країни Європи виступили проти участі РФ у Венеційській бієнале, - Бережна

Участь РФ у Венеційській бієнале

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч з міністеркою культури Латвії Агнесе Лаце, під час якої вони обговорили подальшу координацію з європейськими партнерами щодо неприпустимості участі Росії у Венеційській бієнале.

Про це Бережна повідомила на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Спільна заява

"22 країни Європи виступили зі спільною заявою: поки триває війна проти України, участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спільну заяву ініціювала міністерка культури Латвії Агнесе Лаце.

"Дякую їй за лідерство та постійну підтримку. Латвія від початку повномасштабної війни залишається одним із наших найсильніших союзників у захисті культури та демократичних цінностей", - йдеться в повідомленні.

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Участь РФ у Венеційській бієнале - небезпечний сигнал

Бережна наголосила, що Росія продовжує агресивну війну проти України та системно знищує українську культурну спадщину, тому її участь у такій престижній міжнародній культурній платформі як Венеційська бієнале створює небезпечний сигнал і може бути використана для легітимізації агресії.

"Міжнародні культурні платформи мають залишатися послідовними у принципах, які вони відстоюють", - додала українська міністерка.

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Підтримки культури України

Під час розмови Бережна запросила пані Лаце взяти участь у міжнародній конференції "Співпраця заради стійкості", яка відбудеться наприкінці березня у Львові. Вона стане важливою платформою для об’єднання міжнародних зусиль задля підтримки культури України під час війни.

"Культура має захищати свободу, гідність і демократичні цінності, це спільна відповідальність усієї міжнародної культурної спільноти. Щиро вдячна нашим європейським партнерам за принципову позицію та солідарність з Україною!" - додала Бережна.

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Що передувало?

Автор: 

Венеція (41) мистецтво (156) Бережна Тетяна (13)
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22 країни це не про що. Навіть якби вони всі бойкотували це збіговисько, грошей куйла вистачить всі збитки покрити.
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11.03.2026 20:30 Відповісти
+100 !!!

перетворити це бієналє в Фестиваль стран Азії та Африки

.
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11.03.2026 20:40 Відповісти
МОК, ПараМОК , якесь незрозуміле бієнале, хто дєвочек вечеряє, той(Ху..лик )їх і танцює.
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11.03.2026 20:48 Відповісти
Що ще ПараМОК?
МПК - Міжнаро́дний паралімпі́йський коміте́т.
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11.03.2026 21:15 Відповісти
потужно
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11.03.2026 23:50 Відповісти
виступили
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11.03.2026 23:51 Відповісти
 
 