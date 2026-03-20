Організатори Венеційської бієнале дозволили участь РФ: Жодних правил не порушено
Організатори Венеційської бієнале підтвердили дозвіл на участь Росії, заявивши, що жодних санкцій не порушили.
Про це повідомляє Artnews, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, у своїй заяві організатори бієнале заявили, що вони повністю виконали всі санкції, накладені на Москву після її вторгнення в Україну у 2022 році.
"Жодних правил не було порушено", – заявили вони, додавши, що міністерству культури Італії надано документацію на підтвердження їхньої позиції.
У команді бієнале заявили, що виступають проти "будь-якої форми виключення або цензури культури та мистецтва". Виставка має залишатися "місцем діалогу, відкритості та художньої свободи" навіть за умови збереження геополітичної напруженості.
Підтримка рішення
Варто зазначити, що деякі італійські політики підтримують це рішення. Зокрема, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що "мистецтво та культура повинні об'єднувати людей, а не поглиблювати розбіжності".
Проти участі РФ
Своєю чергою міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів Венеційської бієнале переглянути та повністю скасувати запрошення Росії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
- Також повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.
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