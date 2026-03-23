В ЕС возник кризис единства из-за разногласий по поводу поддержки Украины, - Мецола

Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила об обострении споров в блоке после саммита, на котором Венгрия выступила против новых решений в отношении Украины и санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Европарламента рассказала в интервью Bild.

Мецола заявила, что поддержка Украины является не проявлением альтруизма, а ключевым элементом политики безопасности Европейского Союза.

"Для нас поддержка Украины – это не альтруизм, а жесткая политика безопасности", – отметила она.

При этом Мецола напомнила, что ЕС не впервые сталкивается с масштабными политическими вызовами, и нынешние споры внутри блока не являются беспрецедентными.

"Я не сомневаюсь, что и на этот раз мы станем сильнее", – добавила председатель Европарламента.

Мецола также признала рост политических разногласий внутри ЕС, в частности по вопросам миграции и сотрудничества с правыми политическими силами.

"Мы должны объединить проевропейские силы, которые действительно хотят предложить правильные решения для людей", – отметила она.

Отдельно председатель Европарламента подчеркнула важность сохранения сотрудничества с Соединенными Штатами Дональда Трампа, несмотря на существующие политические разногласия между партнерами.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых лауреатов Европейского ордена за заслуги.

Среди лауреатов Европейского ордена за заслуги также бывший президент Польши Лех Валенса и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание ЕС от Украины, - Каллас