У ЄС виникла криза єдності через розбіжності щодо підтримки України, - Мецола

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила про загострення суперечок у блоці після саміту, де Угорщина виступила проти нових рішень щодо України та санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільниця Європарламенту розповіла в інтерв'ю Bild.

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Мецола заявила, що підтримка України є не проявом альтруїзму, а ключовим елементом політики безпеки Європейського Союзу.

"Для нас підтримка України – це не альтруїзм, а жорстка політика безпеки", - зазначила вона.

При цьому Мецола нагадала, що ЄС не вперше стикається з масштабними політичними викликами, і нинішні суперечки всередині блоку не є безпрецедентними.

"Я не сумніваюся, що і цього разу ми станемо сильнішими", – додала голова Європарламенту.

Мецола також визнала зростання політичних розбіжностей усередині ЄС, зокрема щодо питань міграції та співпраці з правими політичними силами.

"Ми повинні об’єднати проєвропейські сили, які дійсно хочуть запропонувати правильні рішення для людей", – зазначила вона.

Окремо президентка Європарламенту підкреслила важливість збереження співпраці зі Сполученими Штатами Дональд Трамп, попри наявні політичні розбіжності між партнерами.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський став одним з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.

Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги також колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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