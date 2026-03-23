У ЄС виникла криза єдності через розбіжності щодо підтримки України, - Мецола
Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила про загострення суперечок у блоці після саміту, де Угорщина виступила проти нових рішень щодо України та санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільниця Європарламенту розповіла в інтерв'ю Bild.
Мецола заявила, що підтримка України є не проявом альтруїзму, а ключовим елементом політики безпеки Європейського Союзу.
"Для нас підтримка України – це не альтруїзм, а жорстка політика безпеки", - зазначила вона.
При цьому Мецола нагадала, що ЄС не вперше стикається з масштабними політичними викликами, і нинішні суперечки всередині блоку не є безпрецедентними.
"Я не сумніваюся, що і цього разу ми станемо сильнішими", – додала голова Європарламенту.
Мецола також визнала зростання політичних розбіжностей усередині ЄС, зокрема щодо питань міграції та співпраці з правими політичними силами.
"Ми повинні об’єднати проєвропейські сили, які дійсно хочуть запропонувати правильні рішення для людей", – зазначила вона.
Окремо президентка Європарламенту підкреслила важливість збереження співпраці зі Сполученими Штатами Дональд Трамп, попри наявні політичні розбіжності між партнерами.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський став одним з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.
Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги також колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і поки це так, то хай керує.
орбан кончений утирок. ось, чому на нього нема механізмів, не зрозуміло.
Юури-и-исти, еконмі-і-істи, проффесійні політики, *****.
Вам туди б при пропрацюванні законів самого чахлого програміста потрібно було б ввести.
Тьху. Дебіли.