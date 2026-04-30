Європарламент ухвалив резолюцію про трибунал щодо РФ і закликав ЄС долучитися і фіналізувати його створення

Сьогодні, 30 квітня, під час пленарного засідання Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні". У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, євродепутати закликали до швидкого введення в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, до якого мають приєднатися всі держави ЄС.

Зазначається, що резолюція ухвалена 446 голосами "за", 63 – "проти" та 52 – "утрималися".

Про що йдеться в резолюції

У Європарламенті наголошують, що загарбницька війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права і що лідери Росії та її союзників повинні бути притягнуті до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах.

Також євродепутати висловили рішучу підтримку створенню та швидкому введенню в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і закликають усі держави-члени ЄС приєднатися.

Парламент вважає, що "притягнення до відповідальності має поширюватися на всіх, хто може керувати злочином агресії або сприяти йому, включно з вищим політичним, військовим та судовим керівництвом, таким як члени Державної Думи Росії або Конституційного суду РФ".

Міжнародний кримінальний суд

Крім того, євродепутати "висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні, водночас нагадуючи про зобов’язання держав-членів ЄС відповідно до Римського статуту арештовувати та передавати осіб, щодо яких видано ордери на арешт МКС, на своїй території".

Санкції проти Росії

Також резолюція схвалила 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії і наголошує, що усі санкції не повинні бути скасовані доти, доки мирна угода не буде підписана та імплементована.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії