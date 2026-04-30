Європарламент ухвалив резолюцію про трибунал щодо РФ і закликав ЄС долучитися і фіналізувати його створення
Сьогодні, 30 квітня, під час пленарного засідання Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні". У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, євродепутати закликали до швидкого введення в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, до якого мають приєднатися всі держави ЄС.
Зазначається, що резолюція ухвалена 446 голосами "за", 63 – "проти" та 52 – "утрималися".
Про що йдеться в резолюції
У Європарламенті наголошують, що загарбницька війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права і що лідери Росії та її союзників повинні бути притягнуті до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах.
Також євродепутати висловили рішучу підтримку створенню та швидкому введенню в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і закликають усі держави-члени ЄС приєднатися.
Парламент вважає, що "притягнення до відповідальності має поширюватися на всіх, хто може керувати злочином агресії або сприяти йому, включно з вищим політичним, військовим та судовим керівництвом, таким як члени Державної Думи Росії або Конституційного суду РФ".
Міжнародний кримінальний суд
Крім того, євродепутати "висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні, водночас нагадуючи про зобов’язання держав-членів ЄС відповідно до Римського статуту арештовувати та передавати осіб, щодо яких видано ордери на арешт МКС, на своїй території".
Санкції проти Росії
Також резолюція схвалила 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії і наголошує, що усі санкції не повинні бути скасовані доти, доки мирна угода не буде підписана та імплементована.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
