Бельгія долучається до засновників Спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Бельгія повідомила Раду Європи про намір долучитися до держав-засновниць Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це Радіо Свобода повідомили в бельгійському МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Агресія не залишиться безкарною

"Коли суверенна держава стає жертвою агресивної війни, недостатньо лише військової, гуманітарної чи підтримки з відбудовою. Відповідальні мають понести покарання. Саме для цього і створюється цей трибунал – щоб закрити прогалину в міжнародному праві та чітко заявити: агресія проти суверенної країни не залишиться безкарною", – цитує МЗС Бельгії віцепрем’єр-міністра і міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево.

Юрисдикція МКС

У МЗС Бельгії пояснили, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні. Однак він не може переслідувати саме злочин агресії – тобто рішення про вторгнення в іншу державу.

Повідомляється, що спроба передати це питання до МКС через Раду Безпеки ООН була заблокована через вето Росії.

Саме тому Україна разом із партнерами понад два роки працювала над створенням окремого механізму. У червні 2025 року між Радою Європи та Україною було укладено угоду, яка формально заснувала трибунал і затвердила його статут.

Бельгія буде за столом переговорів

"Бельгія підтверджує свої слова діями. Одного дня ця війна завершиться. І коли це станеться, інструменти правосуддя мають бути готові. Як держава-засновниця ми будемо за столом переговорів із першого дня, щоб це забезпечити", – наголосив Прево.

Зазначається, що для запуску роботи трибуналу створюється керівний комітет у форматі Розширеної часткової угоди (ЕРА) в межах Ради Європи. До неї можуть приєднуватися як держави-члени організації, так і інші країни.

