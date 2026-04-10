Квартири в центрі Києва та Lexus, оформлений на доньку: Чим володіє заступниця голови ОП Мудра. ФОТОрепортаж

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра і її цивільний чоловік, начальник управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш заробляють мільйони гривень щороку. Частину нерухомості оформлено на матір, яка проживає в Ізраїлі, та доньку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал OBOZ.UA.

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Як зазначається, ще до роботи в ОП Мудра та Поляруш із різницею у кілька місяців купили квартири в одному з ЖК "Укрбуду", який на той момент очолював Максим Микитась. Мудра придбала квартиру за ринковою ціною, тоді як для Поляруша ціна квадратного метра коштувала у чотири рази менше.

Доходи

Мудра і Поляруш задекларували доходи на суму близько 8,1 млн грн у 2025-му. Вона вказала майже 2,8 млн грн від облігацій, 523,2 тис. грн зарплати в ОП, 423,1 тис. грн від оренди, майже 71,3 тис. грн відсотків від банку та 17,5 тис. грн дивідендів. А Поляруш отримав 3,5 млн грн зарплати від НБУ.

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Квартири

Ще з травня 2018-го Поляруш володіє квартирою площею 90 кв.м у Києві. У декларації вказано, що вартість на дату набуття – 791,4 тис. грн. Станом на момент купівлі це приблизно 30 тис. доларів. За таку суму можна було купити квартиру в столиці такої площі хіба що в надзвичайно поганому стані.

З’ясовано, що Поляруш став власником квартири в ЖК "Аристократ" у центрі столиці від "Укрбуду" часів Максима Микитася.

Варто зауважити, що через цей ЖК НАБУ розслідувало розтрату коштів, адже 20% квартир мали дістатися Нацгвардії, натомість їм видали квартири в промзоні неподалік від метро "Червоний хутір".

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Квартира такою площею зараз коштує щонайменше 270 тис. доларів. Можна було припустити, що конкретно у цьому ЖК ціни у 2018-му дійсно могли бути нижчими за ринкові. Однак через кілька місяців після Поляруша в "Аристократі" купила квартиру й сама Мудра. У її власності квартира площею 55,7 кв.м, яку вона офіційно купила за 2,1 млн грн (на той момент це близько 77 тис. доларів). Тобто для неї квадратний метр квартири обійшовся приблизно в 1,4 тис. доларів. А для її цивільного чоловіка - лише близько 333 доларів за квадратний метр. У чотири рази менше.

Паркомісце

У січні 2022-го Поляруш купив собі паркомісце в цьому ж ЖК "Аристократ", але вже за ринковою вартістю – 487,5 тис. грн (на той момент 17,4 тис. доларів). Тобто паркомісце у 17,6 кв.м якимось дивом коштувало більше, аніж половина квартири площею 90 кв.м.

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Тоді ж сусіднє паркомісце купила й Ірина Мудра. Вона витратила 487,5 тис. грн.

Статки рідних

Матері заступниці голови ОП, 73-річній Людмилі Мудрій також належить квартира у Києві площею майже 70 кв.м, яку вона отримала на підставі договору дарування в ЖК Park Avenue VIP.

За інформацією видання, станом на квітень 2024-го її місцем проживання був Ізраїль, м. Рішон-ле-Ціон.

Квартиру в Києві, в ЖК Avenue 14-16, також оформили і на 76-річну матір Поляруша – Аллу Андріївну. У її власності житло площею 57,4 кв.м.

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Крім того, на 25-річну доньку Мудрої (падчерку Поляруша) оформили новенький Lexus RX 2017 р.в., щойно дівчині виповнилося 18 років. Їй також належить будинок площею 138 кв.м у с. Богданівка на Київщині, хоча дівчина проживає за кордоном.

Громадянство Ізраїлю

Зазначається, що вже кілька років в українських ЗМІ періодично з'являється інформація щодо наявності у Мудрої громадянства Ізраїлю. Там дійсно проживає матір посадовиці і, ймовірно, вона мала можливість отримати ізраїльське громадянство. Державний службовець може мати паспорт лише однієї країни – України. Тож якщо Мудра дійсно має кілька паспортів, це може призвести до її звільнення.

Видання направило запит до Офісу президента з проханням прокоментувати, чи проходила Мудра спеціальну перевірку та чи було у неї виявлено паспорт іноземної держави.

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Що відомо про Поляруша

Відомо, що 26 вересня 2024 року у Києві стався конфлікт на парковці за участю керівника НБУ Павла Поляруша та військовослужбовця ЗСУ Андрія Трацевського (позивний "Безсмертний"). За свідченнями військового, Поляруш погрожував прострелити йому ногу, а Поляруш стверджував, що "Безсмертний" на нього накинувся й розбив окуляри.

Уполіції підтвердили факт конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику у Дарницькому районі 26 вересня близько 22.00. Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

ЗМІ повідомляють, що нагородний пістолет Поляруш отримав не за військові заслуги, а завдяки зв'язкам з Офісом Президента. Це викликало значний суспільний резонанс, бо сам Поляруш не є учасником бойових дій, і виникли питання щодо законності отримання ним зброї.

Пізніше у Національній поліції підтвердили, що конфлікт між військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Трацевським на псевдо "Безсмертний" та посадовцеми Національного банку України Павлом Полярушем вичерпано.

Після цього посадовець НБУ пішов на лікарняний, однак повернувся з нього та продовжив працювати. А кримінальні провадження так нічим і не закінчилися.