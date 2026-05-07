Ірландія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Ірландія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Приєднання Ірландії до процесу

"Це логічний крок, з огляду на послідовну й принципову підтримку з боку Ірландії усіх зусиль для притягнення до відповідальності",- зазначив глава МЗС.

Також Сибіга закликав держави - як у Європі, так і за її межами долучатися до процесу.

"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України увійде в історію: він притягне до відповідальності вище політичне та військове керівництво агресора та його поплічників... Забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України є життєво важливим для сталого миру у Європі", - наголосив міністр.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

