Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, - Сибига
Ирландия уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Присоединение Ирландии к процессу
"Это логичный шаг, учитывая последовательную и принципиальную поддержку со стороны Ирландии всех усилий по привлечению к ответственности", — отметил глава МИД.
Также Сибига призвал государства — как в Европе, так и за ее пределами — присоединяться к процессу.
"Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины войдет в историю: он привлечет к ответственности высшее политическое и военное руководство агрессора и его пособников... Обеспечение ответственности за преступление агрессии против Украины является жизненно важным для устойчивого мира в Европе", — подчеркнул министр.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
